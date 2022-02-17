持續更新｜烏克蘭開火？ 俄媒：烏政府軍4次炮擊烏東親俄區

俄烏緊張局勢未因俄羅斯部份撤軍而得到紓緩，俄新社稱根據盧甘斯克人民共和國駐聯合停火控制與協調中心（JCCC）人員說法，烏克蘭在當地時間17日凌晨2時30分，（香港時間17日上午10時30分）向自行宣布獨立的盧甘斯克人民共和國4個地區發射迫擊砲和手榴彈，違反停戰協議。



12:52：聯合停火控制與協調中心（Joint Center for Control and Coordination of the Ceasefire Regime，JCCC）的盧甘斯克人民共和國（Lugansk People’s Republic）代表處的一名官員指出有關事件，內容正如俄新社所寫的那樣。

他稱「烏克蘭武裝部隊嚴重違反停火協議，使用根據《明斯克協議（The Minsk Accords）》禁用的武器」。協議禁用迫砲與手榴彈。

俄羅斯、烏克蘭與烏東分離分子在德國及法國斡旋下，2015年2月達成《明斯克協議》。協議規定自稱獨立的頓內茨克（Donetsk）及盧甘斯克與烏克蘭宣告停火、軍事人員撤離、恢復經濟聯繫和進行烏克蘭憲法改革，以確保頓、盧兩區的權益。

有關報告已非第一次，頓涅茨克人民共和國（Donetsk People's Republic，DPR）駐JCCC的代表團稱，烏克蘭政府軍在15日傍晚在「該國」以南名為扎伊琴科（Zaichenko） 的鄉村附近數付度開火。

DPR在聲明中指出，「已獲得報告，炮火是來自烏克蘭武裝部隊所在的一些位置……地點位於扎伊琴科村。」

據報道，一門安裝在三腳架上的便攜式反坦克炮向該村發射了三發子彈。 大火來自烏克蘭軍隊在烏克蘭東南部城市馬里烏波爾以東的陣地。

俄塔社15日報道稱，DPR稱在24小時內，在該區有4宗炮擊事件。

報道稱，3輪來自扎伊琴科村的炮火，是來說裝在三腳架上的便攜式反坦克炮。炮火是來自烏克蘭政府軍的所在地，即烏東頓涅茨克州東南部城市馬里烏波爾（Mariupol）以東。