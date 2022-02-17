北京冬奧｜防疫氣泡下難外出覓食　奧運村火鍋最受運動員歡迎

美聯社2月16日在題為《運動員們在奧運氣泡中吃過最好吃的食物》的文章中稱，儘管奧運村的菜單多種多樣，但由於新冠疫情，今年運動員的選擇也受到限制。為防止任何病毒傳播可能，運動員和所有其他奧運參與者只能在指定場館之間移動，也就不能到防疫氣泡外品嚐當地美食。



文章稱，許多運動員都最喜歡吃火鍋。西班牙冰上舞蹈拍檔迪亞茲（Adrian Diaz）和斯馬特（Olivia Smart）說，他們每天都去餐廳吃火鍋。「我以前從來沒吃過火鍋，這對我來說是個新發現。」

除了餃子、麪條和火鍋，德國冰球選手庫恩哈克爾（Tom Kuhnhackl）說自己還沉迷於甜品，包括紅絲絨蛋糕、綠茶蛋糕和牛油果雪糕。「我非常喜歡吃甜點。我試了所有的甜點，各種各樣的蛋糕，各種各樣的餅乾。」

德國花樣滑冰選手肖特（Nicole Schott）說，她在奧運村最常吃雲呢拿雪糕和白米飯：「我喜歡白米飯，它和我們歐洲的米都不一樣。實際上，我每天都吃。」

捷克冰上舞蹈選手塔施勒（Filip Taschler）的飲食有一些限制，但他說奧運村的食物很好吃。他喜歡火龍果和蜜瓜，比捷克的更甜。

塔施勒不能吃奶製品，但他和拍檔塔施萊羅娃（Natalie Taschlerova）聽說雪糕不錯：「意大利人都說相當好吃，因此這意義重大。」