美國4歲女童失蹤兩年　終在樓梯暗格尋回　「綁匪」竟是親生父母

美國女童佩斯利（Paislee Shultis）約2年半前失蹤，警方近日卻在紐約州一所房子的樓梯下的密室裏發現她，而兇徒竟然是當時失去監護權的親生父母。



《衛報》報道，現年6歲的佩斯利的親生父母小柯克（Kirk Shultis Jr.）和金柏莉（Kimberly Cooper）2019年7月出於未知原因而喪失對2名女兒的監護權，當時法院將佩斯利安置到寄養家庭，沒想到隨後她和母親金柏莉就這樣失蹤。

警察局長西納格拉（Joseph Sinagra）透露當時大女兒已經先被官員接走，因此佩斯利的父母才會急著將她帶走，當初警方也認定是小柯克和金柏莉的嫌疑最大，但過去2年都沒有任何進展。

14日警方收到有關女童下落的情報並獲得搜查令，他們隨後前往佩斯利祖父柯克（Kirk Shultis）的家，他們在那裏搜索約一個小時後，驚訝地找到藏在密室裏的佩斯利（點擊放大瀏覽）▼▼▼

據悉，這間密室位於通往地下室的封閉樓梯下方、相當狹小。當時警方注意到牆縫中卡著的毛毯，將牆面搬開後意外發現佩斯利和母親金伯莉躲在裡面。西納格拉表示過去2年每當警方前往調查時，佩斯利應該就會被這樣帶至密室躲藏。

佩斯利後來被帶到警局總部，醫護人員進行檢查後認為她身體狀況良好，目前已經將她交給法定監護人與姊姊團聚。據悉，佩斯利還在前往警局途中表示自己很久沒吃麥當勞，警員也馬上在途中買了麥當勞給她吃。

至於佩斯利的父母和祖父都遭逮捕，他們面臨監管干預和危害兒童福利的指控。自從佩斯利失蹤後，蔣方曾多次採訪小柯克，但他堅稱自己不知道她在哪。

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