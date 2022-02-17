中國商務部：印度部門對中企採取打壓措施　損害合法權益

撰文：伍玥
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在中國商務部2月17日舉行的例行新聞發布會上，新聞發言人高峰表示，一段時間以來，印度有關部門對在印中國企業和相關產品採取一系列打壓措施，嚴重損害中國企業的合法權益，中方對此表示嚴重關切。

有媒體問，據報道，印度電子和訊息技術部2月14日以「安全威脅」為由對54款應用程序（App）下達禁令，其中大多是中國企業的產品，並且2月15日印度稅務部門對某些在印中資企業的多個場所進行了搜查，詢問中國商務部有何回應。

中國央視新聞2月17日報道，對此，中國商務部新聞發言人高峰表示，一段時間以來，印方有關部門對在印中國企業和相關產品採取一系列打壓措施，嚴重損害中國企業的合法權益，中方對此表示嚴重關切。

高峰表示，中方注意到，包括中國企業在內的外國投資者，對印度投資環境的擔憂正在加深，外國投資者為印度當地創造了大量就業機會，對印度經濟發展作出了積極貢獻。希望印方改善營商環境，公平、透明、非歧視地對待包括中國企業在內的所有外國投資者。

高峰介紹，中國和印度是搬不走的鄰居，互為重要的經貿合作伙伴。2021年，中印雙邊貿易額達到1,257億美元，按年增長43%，首次突破千億美元大關，兩國經貿合作具有較強的韌性和巨大潛力，希望印方能夠採取切實措施，維護雙邊經貿合作良好發展勢頭，造福兩國和兩國人民。

此外，在新聞發布會上，中國商務部還表示，多措並舉保障外貿產業鏈供應鏈穩定暢通，新聞發言人高峰介紹，一段時間以來，受疫情等因素影響，全球產業鏈供應鏈出現紊亂，對各國企業和消費者都造成較大影響。

商務部將會同各地方和有關部門，多措並舉保障外貿產業鏈供應鏈穩定暢通。積極指導企業用足用好各項政策措施，推動進口多元化，加強國際合作，構建互利共贏的原材料貿易渠道，幫助外貿企業進一步加強產業鏈供應鏈上下游協作，降低綜合成本，提升自身競爭力。同時，我們將按照國務院統一部署，會同有關部門，指導各地持續優化營商環境，將減稅降費等措施落實到位，繼續治理亂收費等問題，支持外貿企業穩定發展。

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