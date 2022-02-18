英外交大臣警告俄勿承認烏東獨立　籲中國施壓克宮

英國2月17日警告對俄羅斯發出警告，促克里姆林宮勿正式承認由烏克蘭東部親俄分離主義者控制的兩個區域獨立。俄羅斯國會數天前表決通過，敦促總統普京（Vladimir Putin）這麼做。



英國外交大臣卓慧思（Liz Truss）17日發聲明稱：「杜馬（Duma，即俄羅斯下議院）要求普京承認烏克蘭的頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）獨立，顯示俄羅斯明目張膽地漠視在《明斯克協議》許下的承諾。」

卓慧思表示：「若這項要求被（普京）接受，標誌着明斯克進程的結束，並表明俄羅斯決定選擇對抗而不是對話的道路。」

她稱：「我們敦促俄羅斯結束其對烏克蘭的破壞穩定行為模式，並履行其自願簽署的承諾，包括《明斯克協議》。」

圖為英國外交大臣卓慧思與烏克蘭外長庫列巴2022年2月17日在基輔會面後，一同出席記者會。（AP）

卓慧思18日在烏克蘭首都基輔（Kyiv）發表演說時，也呼籲中國對俄羅斯施加壓力，並稱中國支持克宮，與其不干涉政策以及被視為負責任的全球行為者的任何希望都不一致。

她稱：「中國和俄羅斯不同。 他們（指北京）主張不干涉政策。 這就是為什麼（人們）看到中國領導人與克里姆林宮結盟會令人驚訝，」

她說：「如果中國想被視為一個負責任的全球參與者，他們應該盡一切可能確保俄羅斯退後，」卓慧思說：「全世界都在關注他們（指北京）的行動是有助於和平與穩定，還是助長侵略。」