烏克蘭政府軍稱沒計劃進攻東部地區後　親俄武裝再指控其發動攻擊

烏克蘭軍隊總司令、中將扎盧日內（Valery Zaluzhny）2月18日發聲明稱，烏軍沒計劃進攻東部地區。國際文傳電訊社（Interfax）報道，烏東親俄武裝同日再提出指控，指18日遭政府軍炮擊。



烏克蘭軍隊總司令扎盧日內在聲明中表示 :「烏克蘭軍隊嚴格遵守《明斯克協議》和《國際人道法》的準則，沒計劃對平民發動進攻或襲擊。 我們的行動純粹是防禦性質的。」

他指任何對頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）人民或民用基建設施造成損害的行為，都是一種挑釁。

烏克蘭軍方和烏東親俄武裝組織17日互相指控對方在盧甘斯克開火。

國際文傳電訊社18日報道，自稱獨立的頓內茨克人民共和國（Donetsk People’s Republic）指控政府軍發動炮擊，指對方在18日早上約5點半時對一條村落展開攻擊，盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）則指18日早上遭政府軍兩次利用迫擊炮攻擊。