烏克蘭局勢｜砲彈落入學校砸出大洞　 外界憂慮砲轟引發更大衝突

砲火聲打破了邊境的沉默，一顆砲彈落入了烏克蘭盧甘斯克（Luhansk）地區的村莊，擊中一所幼稚園。幼稚園的牆上穿了大洞，所幸僅3名教師受傷，無人死亡。



砲擊從2月17日早些時候開始，在下午稍為回復平靜後，在晚上突然再度開始。烏克蘭軍方稱，至少在 25 個不同地點發生了 47 起違反停火協議的事件，覆蓋兩個城鎮。

雙方互相指責是對方發動襲擊，親俄分離武裝分子聲稱，烏克蘭政府以迫擊砲，攻擊親俄武裝分子地區。烏克蘭方面則反駁，指是分離分子先向烏方發動攻擊，砲彈落入了民居，包括盧甘斯克，斯塔尼齊亞盧甘西卡（Stanytsia Luhanska）村莊的一所幼稚園。

幼稚園負責人表示，他們聽到了一下呼哨聲，然後是爆炸。教師們把學生帶到了沒有窗口，那裏是最安全的地方：「為了緩和氣氛，老師們講着故事，並給學生一個個的擁抱。」

斯塔尼齊亞盧甘西卡為於俄烏邊境不遠處，8年以來一直是親俄武裝分子及烏克蘭政府軍砲火波及的地區，日常小規模衝突已成為家常便飯。村裏人口稀疏，除了一個加油站、少量民居和農田外，幾乎什麼都沒有，除了到處可見由砲彈造成的洼窪。

這次砲擊被烏克蘭和西方國家視為一個特別危險的訊號，因為它可能引發一場更大的衝突。有分析家相信，莫斯可能會發動無端襲擊，並指責是烏克蘭製造，並製造入侵或干預烏克蘭東部的藉口。

圖為2月17日，聯合停火控制與協調中心正在視察斯塔尼齊亞盧甘西卡，遭砲擊的地區。（AP）

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）表示，在分離主義地區的居民中有約四分之一，即70多萬人是俄羅斯公民，造成俄羅斯公民受傷或死亡可能會增加俄羅斯作出反應的風險。

烏克蘭東部的頓巴斯戰爭於2014年爆發，俄羅斯、烏克蘭與分離武裝分子代表，在德、法斡旋下於2015年2月達成明斯克協議（The Minsk Accords）。但此後每天，歐洲安全與合作組織都會通報數次該區違反停火協議的行為。