新冠肺炎｜10間醫院無床位拒收　日本10多歲男子重症身亡

日本埼玉縣一名 10多歲的少年，因感染新冠肺炎病逝。日本媒體報道指他一度出現嚴重病徵，但在送院搶救時多達10間醫院拒收，最後雖然成功找到醫院急救，但最終於兩天後病逝。



日本放送協會（NHK）報道，指該男子在2月2日開始出現症狀，但因僅發熱無呼吸困難等症狀關係被要求在家療養。其後男子在7日病情急速惡化，在乘坐救護車緊急送院期間，有多達10間醫院拒收。

救護車最後在花了50分鐘後，終於獲另一間醫院接收，但最終延至9日不治。

報道該男子在7日一度出現血壓下降，意識薄弱等情況。調查指該男子發生感染伴隨血栓生成，導致瀰漫性血管內凝血，最終死亡。報道指該男子在2021年10月時已完成兩劑新冠疫苗接種。

圖為2月11日，日本東京新宿區正下着大雪，人們戴着口罩在街上走着。（Getty）

日本《讀賣新聞》引述埼玉市消防局救護相關人員指出，一般緊急救命情況最多只會有一至兩間醫院拒收，10間拒收的情況非常罕見，指新冠疫情導致醫院病床緊張，會是最大理由。報道指10間拒收的醫院中，有8間是因為床位不足拒收。

報道指出，受疫情影響埼玉市在1月份，病人利用救護車送院情況平均時間為27分50秒，較2019年同期的20分24秒大幅增加，專科床位送院時間更需要36分50秒。

日本在2月17日新增9萬人確診，及253人死亡。自Omicron侵襲後全國感染人數急增，死亡人數同時上升，現時累積死亡人數已接近2.1萬人。