普京稱烏克蘭應改稱列寧：「你馬上會知道去共產化的真正意思」

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2月21日承認烏克蘭東部分離地區獨立，並命令派駐俄軍維和部隊，示意克里姆林宮的一個重大轉變，令局勢進一步加劇升溫。



普京在21日在克里姆林宮召開會議，美聯社引述報道，指在會議上有數名高級官員建議普京多等數天，讓西方國家說服烏克蘭給予東部區域更大的自治權。但外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）稱等待不會改變現狀，沒有必要。

圖為2月21日，俄羅斯莫斯科，普京在克里姆林宮進行國家安全會議。（AP）

在普京決定承認烏東地區獨立後，超過15萬俄軍部隊將三面包圍烏克蘭，美國及其盟國認為這是俄羅斯即將入侵烏克蘭的先兆。美國警告莫斯科可能會從判軍與烏克蘭政府軍的衝突上尋找藉口，發動入侵。

在普京的簽字儀式中，普京表示烏克蘭加入北約的舉動是對俄羅斯的生存威脅。普京在演說中表示，今天的烏克蘭是由共產時代的俄羅斯創造的，並稱應以列寧稱呼烏克蘭。他批評烏克蘭正拆毀列寧的紀念碑：「你想要去共產化嗎？這亦很適合我們，但你不能半途而廢，我們已準備向你展示什麼是去共產化對烏克蘭的真正意思。」