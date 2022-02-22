烏克蘭・持續更新｜德暫停北溪二號認證　美稱另有措施制裁俄羅斯

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2月21日正式承認頓涅茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）與盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）這兩個由分離主義分子控制的地區的獨立地位和主權。根據俄羅斯與烏克蘭兩個分離主義共和國領導人所簽署的條約，俄羅斯已取得在這兩地建立軍事基地的權利。事件導致烏克蘭局勢邁入另一個更緊張的階段，多個國家及國際機構正在致力斡旋。以下為烏克蘭局勢的最新發展：



2月22日

21:52 美國白宮稱歡迎德國的行動，稱華府會推出自己的制裁措施。

20:22 奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）稱，奧地利已召見俄羅斯大使抗議俄羅斯侵犯烏克蘭的主權，奧地利支持歐盟（EU）逐步對俄羅斯實施制裁的做法。

內哈默向國民保證，就算俄羅斯馬上停止輸送天然氣，能源供應依然安全。

19:48 俄羅斯外長拉夫羅夫稱，會確保頓涅茨克及盧甘斯克的安全。

圖為2月14日，俄羅斯外長拉夫羅夫在莫斯科與總統普京開會。（AP）

19:37 俄羅斯承認烏克蘭東部兩個分離地區獨立地位，俄軍已入境執行「維和任務」，有分析認為，俄烏衝突全面升級。烏克蘭總統澤連斯基22日稱，目前已在考慮和俄羅斯斷交的可能性。

澤連斯基指出，目前正檢視與研究兩國外交關係。他稍早也呼籲俄羅斯、德國和法國的領導人召開緊急峰會，並敦促盟友們對俄國採取行動。

他稱們期待看到合作夥伴採取明確和有效的支持措施，重要的是看清誰是我們真正的朋友和夥伴，誰只會繼續用言語恐嚇俄羅斯。」

19:31 德國總理朔爾茨宣布暫停「北溪二號」認證程序。

圖為德國總理朔爾茨2021年在Twitter發布的相片。（Twitter@OlafScholz）

18:20 俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）稱，俄羅斯外長拉夫羅夫質疑烏克蘭是否擁有主權，因為它不代表生活在其領土上的所有人民。

18:17 土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）批評俄羅斯承認頓涅茨克和盧甘斯克獨立，他指這做法不可接受。

18:16 奧地利21日表示，如俄羅斯入侵烏克蘭，歐盟會制裁俄羅斯，當中包括針對「北溪二號」的措施。

18:15 英國首相約翰遜19日表示，過去數年的經歷、以及俄羅斯天然氣工業出口公司（Gazprom）明顯操縱歐洲天然氣供應的行為不容忽視。他指必須確保能通過充分利用其他供應商和技術來代替俄方的供應，令俄羅斯的威脅變得多餘。

18:06 烏克蘭總統澤連斯基稱，對俄羅斯的制裁應包括完全停止「北溪二號」天然氣管道（Nord Stream 2）項目。

18:01 奧地利提議派更多歐洲安全與合作組織（OSCE）觀察員到烏克蘭。

2022年1月13日，俄羅斯軍人在羅斯托夫州（Rostov）的軍事演習認真訓練。（AP）

17:56 俄羅斯羅斯托夫州（Rostov）指，已有逾8萬名來自頓涅茨克和盧甘斯克的居民進入俄羅斯。

17:50 俄羅斯外長拉夫羅夫稱，俄羅斯會保障頓涅茨克和盧甘斯克的安全。他指烏克蘭一點也不在乎歐洲的夥伴，烏方不會遵守《明斯克協議》。

17:49 英國首相約翰遜指，英方將向烏克蘭提供「致命但屬防禦性質的協助」。

17:44 法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）表示，俄羅斯軍隊進入烏東地區是不可接受的，歐盟會制裁俄羅斯。

17:39 歐洲安全與合作組織（OSCE）日期為2月21日的報告確認，烏克蘭政府軍轟炸盧甘斯克的建築物，違反國際人道主義法。

17:22 俄羅斯外交部稱，俄方承認烏東兩州獨立，避免因基輔令局勢升級，導致更多傷亡。

17:17 俄羅斯衛星通訊社稱，一群記者在頓涅茨克戈爾洛夫卡（Gorlovka）的高速公路上受到攻擊，暫未有傷亡報告。

17:11 俄羅斯外交部指，烏克蘭在事實上已退出《明斯克協議》。

17:09 俄羅斯衛星通訊社稱，盧甘斯克中部傳出炮火聲。

2020年1月7日俄羅斯總統普京（左）曾突訪敘利亞並與敘利亞總統阿薩德進行了會晤。（AP）

17:08 俄羅斯外交部就承認頓涅茨克和盧甘斯克的問題表示，俄羅斯呼籲他國效仿並承認這兩個地區的獨立國家地位。

俄羅斯新聞社（RIA）引述負責協調俄羅斯和敘利亞國會關係的Dmitry Sablin稱，自己與敘利亞總統阿薩德（Bashar al-Assad）談到頓巴斯（Donbass）局勢時，對方表示，敘利亞將準備好承認他們。

16:46 據俄新社22日報道，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）稱，歐盟成員國外長將於22日在法國舉行緊急非正式會晤，屆時將通過針對俄羅斯緊急制裁的決定。

16:43 受烏東局勢消息刺激，布蘭特期油升穿99美元，為2014年9月以來新高。

16:42 烏克蘭駐中國大使館就俄羅斯決定承認盧甘斯克和頓涅茨克獨立在微博發布聲明。烏方譴責俄羅斯的決定，俄方此舉嚴重違反國際法基本準則和《聯合國憲章》，侵犯烏克蘭在國際公認邊境內的主權和領土完整。他們稱這一決定讓局勢急劇升級，並意味着俄羅斯單獨退出《明斯克協議》。

烏克蘭：烏克蘭東部的頓涅茨克和盧甘斯克獲俄羅斯承認獨立，當地居民撤離家園、進入俄羅斯。圖為2022年2月21日，烏東居民在俄羅斯頓河畔羅斯托夫的暫住地方，觀看俄羅斯總統普京的電視講話。（AP）

16:40 「頓涅茨克人民共和國」人民委員會已通過關於批准俄羅斯和「頓涅茨克人民共和國」友好、合作和互助條約的法案。「盧甘斯克人民共和國」人民委員會也一致通過有關批准俄聯邦與「盧甘斯克人民共和國」友好、合作和互助條約的法案。

16:39 英國首相約翰遜（Boris Johnson）稱普京撕毀國際法，警告將打出制裁第一炮，英國將在22日制裁俄羅斯。

16:12 美國廣播公司（ABC）引述消息稱，美國政府正試圖說服烏克蘭總統澤連斯基前往烏克蘭西部的利沃夫（Lviv）。華府認為，為確保澤連斯基的安全，他有必要前往利沃夫。

烏克蘭總統澤連斯基2022年2月19日在慕尼黑安全會議上發言，指歐盟及北約應明確交代容許烏克蘭加入的時間表。（AP）

16:06 俄羅斯衛星通訊社引述消息稱，根據俄羅斯與烏克蘭兩個分離主義共和國領導人所簽署的條約，俄方無須經俄羅斯聯邦委員會同意，就可在境外使用俄軍。他們在頓涅茨克和盧甘斯克使用俄軍前，無須經俄羅斯聯邦委員會同意，但對烏克蘭使用俄軍前，則須先經批准。

16:03 頓涅茨克稱，有「烏克蘭破壞者 」發動「恐怖襲擊」、用地雷攻擊當地，導致3名平民死亡。

15:49 記者在中國外交部例行記者會問道：「中方是否承認頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國？」中國外交部發言人汪文斌指，烏克蘭問題有着複雜的歷史經緯和現實因素，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫、明確的，沒有發生變化。中方主張根據聯合國憲章的原則，和平解決爭端，呼籲相關各方保持克制，通過談判化解分歧，避免局勢繼續升級。中方將按照事情本身的是非曲直，與有關各方保持溝通和應對。

汪文斌表示，烏克蘭東部局勢發生重大變化，中國駐烏克蘭大使館已發布有關領事提醒，提醒在烏的中國公民和企業加強安全防範。中國外交部及駐烏克蘭使館將繼續與在烏中國公民和企業保持密切聯系，及時提供領事保護與協助，切實維護企業安全和正當權益。

烏克蘭：烏克蘭東部的頓涅茨克和盧甘斯克獲俄羅斯承認獨立。圖為2022年2月22日，頓涅茨克居民乘列車撤離家園，他們抵達俄羅斯下諾夫哥羅德。（AP）

15:30 英國衞生大臣賈偉德（Sajid Javid）說，可斷定（俄羅斯）入侵烏克蘭的行動已開始。英媒引述一名目擊者指，頓涅茨克郊區有包括坦克和裝甲運兵車在內的軍用車輛。

15:22 俄羅斯已下令軍隊進入頓涅茨克和盧甘斯克。

15:06 俄羅斯駐聯合國代表團稱，烏克蘭竭盡全力去破壞、最終摧毀《明斯克協議》，更重要的是，烏方拒絕與頓涅茨克和盧甘斯克直接談判，即使這是協議的核心基本要素。

15:00 澳洲關閉駐烏克蘭大使館，外交官撤離。政府呼籲所有澳洲公民立即離開烏克蘭。

烏克蘭：圖為2022年2月21日，烏克蘭東部的頓涅茨克獲俄羅斯承認獨立，有民眾在頓涅茨克上街慶祝。（AP）

14:52 英國危機應對委員會在首相府開會，預料他們會討論對俄羅斯的制裁。

14:45 俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）稱：「我們強烈譴責西方對敘利亞非法的單邊制裁，導致敘利亞民眾更困苦。這些限制，尤其是在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續之際是反常的。」

14:42 烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）說，俄羅斯承認頓涅茨克和盧甘斯克獨立，是對烏克蘭主權和領土完整的侵犯，由此造成的後果要由俄羅斯承擔。他強調：「我們在自己的土地上。我們不怕任何事或任何人。我們不欠任何人。我們不會給任何人任何東西。我們確信這一點。」

14:38 敘利亞表示，支持俄羅斯承認頓涅茨克和盧甘斯克獨立。

13:55 俄羅斯外交部稱，俄方多年來竭盡全力執行《明斯克協議》。

普京：圖為2022年2月21日，俄羅斯總統普京在克里姆林宮對國民發表講話。（AP）

12:59 烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）在Twitter上表示，俄羅斯承認的不是頓涅茨克和盧甘斯克，而是他們對烏克蘭的侵略。他指烏方仍然保持自信和冷靜，他們已準備好，而且有能力捍衛自己和自己的主權。

12:42 聯合國安全理事會就烏克蘭局勢召開緊急會議，中國常駐聯合國代表張軍發言，呼籲各方根據《聯合國憲章》，以和平方式解決爭端。

05:49 歐盟與美國表示，將對頓涅茨克和盧甘斯克發起制裁。

02:57 普京簽署法令，承認烏東頓涅茨克和盧甘斯克獨立，並與他們簽署合作協議。