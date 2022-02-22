烏克蘭・持續更新｜普京承認烏東2州獨立　俄羅斯下令軍隊進駐

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2月21日正式承認頓涅茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）與盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）這兩個由分離主義分子控制的地區的獨立地位和主權。根據俄羅斯與烏克蘭兩個分離主義共和國領導人所簽署的條約，俄羅斯已取得在這兩地建立軍事基地的權利。事件導致烏克蘭局勢邁入另一個更緊張的階段，多個國家及國際機構正在致力斡旋。以下為烏克蘭局勢的最新發展：



2月22日

15:49 記者在中國外交部例行記者會問道：「中方是否承認頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國？」中國外交部發言人汪文斌指，烏克蘭問題有着複雜的歷史經緯和現實因素，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫、明確的，沒有發生變化。中方主張根據聯合國憲章的原則，和平解決爭端，呼籲相關各方保持克制，通過談判化解分歧，避免局勢繼續升級。中方將按照事情本身的是非曲直，與有關各方保持溝通和應對。

汪文斌表示，烏克蘭東部局勢發生重大變化，中國駐烏克蘭大使館已發布有關領事提醒，提醒在烏的中國公民和企業加強安全防範。中國外交部及駐烏克蘭使館將繼續與在烏中國公民和企業保持密切聯系，及時提供領事保護與協助，切實維護企業安全和正當權益。

15:30 英國衞生大臣賈偉德（Sajid Javid）說，可斷定（俄羅斯）入侵烏克蘭的行動已開始。英媒引述一名目擊者指，頓涅茨克郊區有包括坦克和裝甲運兵車在內的軍用車輛。

15:22 俄羅斯已下令軍隊進入頓涅茨克和盧甘斯克。

15:06 俄羅斯駐聯合國代表團稱，烏克蘭竭盡全力去破壞、最終摧毀《明斯克協議》，更重要的是，烏方拒絕與頓涅茨克和盧甘斯克直接談判，即使這是協議的核心基本要素。

15:00 澳洲關閉駐烏克蘭大使館，外交官撤離。政府呼籲所有澳洲公民立即離開烏克蘭。

14:45 俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）稱：「我們強烈譴責西方對敘利亞非法的單邊制裁，導致敘利亞民眾更困苦。這些限制，尤其是在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續之際是反常的。」

14:38 敘利亞表示，支持俄羅斯承認頓涅茨克和盧甘斯克獨立。

13:55 俄羅斯外交部稱，俄方多年來竭盡全力執行《明斯克協議》。

12:59 烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）在Twitter上表示，俄羅斯承認的不是頓涅茨克和盧甘斯克，而是他們對烏克蘭的侵略。他指烏方仍然保持自信和冷靜，他們已準備好，而且有能力捍衛自己和自己的主權。

12:42 聯合國安全理事會就烏克蘭局勢召開緊急會議，中國常駐聯合國代表張軍發言，呼籲各方根據《聯合國憲章》，以和平方式解決爭端。

05:49 歐盟與美國表示，將對頓涅茨克和盧甘斯克發起制裁。

02:57 普京簽署法令，承認烏東頓涅茨克和盧甘斯克獨立，並與他們簽署合作協議。