普京：西方欺騙俄羅斯　專家點出俄承認東烏2州背後原因

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2月21日指責西方欺騙莫斯科。中國外交學院國際關係研究所教授李海東表示，正是基於戰略安全考慮，普京做出承認頓巴斯（Donbass）獨立地位的決定。



根據俄羅斯衛星通訊社，普京21日對國民發表演講稱：「今天我們簡單地看下地圖，就能看到西方國家如何秉承北約（NATO）不東擴的承諾。不客氣地說，（我們）是被騙。我們得到的是北約5輪擴張。」

他認為，對俄羅斯來說，烏克蘭不僅是鄰國，還是歷史、文化和精神空間不可分割的一部分，是俄羅斯的同志和親人，是北約的咄咄逼人，給俄羅斯構成生存威脅。

俄烏局勢｜俄羅斯總統普京2月21日在莫斯科簽署文件承認烏克蘭東部頓涅茨和盧甘斯克為獨立國家。（AP）

中新社22日稱，李海東受訪時稱，普京的戰略調整，必然是針對美國、北約持續東擴進行強有力的反擊，以這種方式來展現俄羅斯在烏克蘭問題上的堅定立場，表明其在歐洲舞台上仍是一個不容忽視的國家。

李東海說，頓巴斯地區聚集眾多俄羅斯族裔人，對當地俄人安全的考慮，也構成普京做出決定的重要原因。

雖然美國、英國、歐盟方面已迅速宣布制裁俄羅斯，但李海東認為，不論西方做出什麼樣的制裁，都不可能撼動俄羅斯在烏克蘭問題上的既有立場，而美國和北約介入烏克蘭局勢的程度有限。

李海東也指出，除非西方跟俄羅斯展開一場你死我活的、不分高下的直接戰爭，但目前來看，美國和北約還沒有冒着與俄羅斯展開核戰爭的風險，來確保烏克蘭的決心。

中國現代國際關係研究院美國研究所副研究員董春嶺則稱，美國只想把烏克蘭作為棋子，並非真心衛盟友夥伴利益，看似牢牢掌控局勢，一場作秀下來，實則失了道義和人心。