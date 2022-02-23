烏克蘭・持續更新｜拜登制裁俄羅斯　美俄外長會面取消

烏克蘭東部地區不穩局勢未有緩和，頓涅茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Lugansk）2月21日獲俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）正式承認為獨立國家後，亦令莫斯科取得當地建立軍事基地的權利。多個國家及國際機構雖然仍希望透過外交解決問題，但歐美多國準備推出制裁。以下為烏克蘭局勢的最新發展：



2月23日

06:14 加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）宣布經濟制裁俄羅斯，並與盟友採取連串措施，孤立俄羅斯的經濟能。另外渥太華方面亦額外派遣460名士兵到拉脫維亞及鄰近地區，加強北約的防衛力。

06:00 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與到訪的烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）會面後宣布，取消原定在24日與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）討論歐洲安全的會面。布林肯指會談的大前提是俄羅斯不會入侵烏克蘭，但現時莫斯科開始出兵，亦完全拒絕外交，因此他亦盟友及夥伴商討後，認為現時不是會面的時機。

05:49 美國前總統特朗普（Donald Trump）形容普京的行動是「天才」，指對方向頓涅茨克與盧甘斯克派遣最強維和部隊，稱應該用於美國南部邊境，阻止非法移民。特朗普亦批評，拜登對俄羅斯的舉動默不作聲。

05:03 澳洲總理莫里森（Scott Morrison）將主持內閣國家安全委員會會議，商討回應俄羅斯的方式。

04:48 烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）發表講話，感謝西方國家對俄羅斯的制裁，形容基輔仍獲得夥伴的支持，他同時表示願意繼續與莫斯科談判，但重申不會向莫斯科割讓任何領土。

他同時宣布徵召後備軍人訓練一段時間，但無意實施全民動員；另外亦實施「愛國經濟計劃」，包括推動本地製造業，以及減免汽油的增值稅等。

03:29 拜登認為，普京承認頓涅茨克及盧甘斯克不是烏克蘭領土的言論奇怪，而且明顯違反國際法。他亦指，普京仍準備為進一步入侵烏克蘭製造理據，重申美國及盟友會繼續留意俄羅斯的下一步行動，並會作出一致的回應。

03:24 美國總統拜登在白宮發表講話，宣布實施多項制裁措施，包括截斷俄羅斯與西方國家的金融關係。他同時表示，美國會繼續援助烏克蘭，向當地提供防衛武器，並全力協助北約成員國防衛，以及與德國合作，確保北溪2號天然氣管計劃不會實現，但重申華府無意與莫斯科爆發衝突。

02:49 俄羅斯宣布與「頓涅茨克人民共和國」（Donetsk People's Republic）與「盧甘斯克人民共和國」（Lugansk People's Republic）建立外交關係。

02:20 歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）指，烏克蘭危機反映歐洲過份倚賴俄羅斯的天然氣供應，因此歐洲有需要分散當地的能源供應。她認為，德國暫停北溪2號（Nord 2）天然氣管道的認識工作是正確，並指歐盟對俄羅斯的制裁令莫斯科難以進行其侵略行為。

01:41 俄羅斯外交部宣布，將盡快安排駐烏克蘭的外交人員離開當地。

01:20 歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）宣布，歐盟成員國一致通過對俄羅斯實施新一輪制裁，包括針對通過承認頓涅茨克與盧甘斯克的俄羅斯下議員、以及27名俄羅斯人及實體、銀行及國防工業等，限制俄羅斯資金進入歐盟市場等。他形容制裁陸續有來，並對俄羅斯帶來嚴重傷害。

博雷利亦承諾，歐盟會派員到烏克蘭協助防止網絡攻擊。

00:39 法國傳媒報道，芬蘭政府準備重新審視與俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）的核子反應埋計劃。

00:29 普京指，2014年明斯克協議（Minsk Agreement）不再存在，批評烏克蘭政府毀約，並認為基輔政府應放棄加入北約的計劃。

00:21 斯托爾滕貝格形容烏克蘭危機是歐洲安全「一世代以來最危險的時刻」，稱烏克蘭對俄羅斯的多次挑釁行為表現克制，重申北約成員國團結支持烏克蘭的主權和領土完整。

00:08 北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，俄羅斯的行為損害烏克蘭主權，同時敦促俄羅斯重回外交之路。他警告，俄羅斯進一步入侵烏克蘭，將面臨嚴重制裁。

00:02 美聯社報道，普京去信俄羅斯上議院，要求授權容許俄軍在頓涅茨克及盧甘斯克部署，並迅速獲得批准。

00:01 白宮表示，美國總統拜登會在當地時間下午2時（本港時間23日凌晨3時）就烏克蘭局勢發表講話。

00:00 據英國廣播公司（BBC）了解，歐洲足協（UEFA）因應俄烏局勢，原定5月28日1在俄羅斯聖彼德堡（St Petersburg）舉行的歐聯決賽將另覓地點。