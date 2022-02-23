多國疫情繼續高燒：韓國稱新冠漸變風土病　新加坡醫院病床吃緊

日媒2月21日稱，日本經濟再生擔當相山際大志郎指，如國內的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗加強劑接種率提升至「合理」的程度，政府將考慮重新推出疫苗通行證措施，以放寬防疫限制。澳洲多個州份則開始放寬口罩令。



日本2月22日新增69,525個新冠肺炎確診個案，死亡人數為319人，創下單日新高，這也是全國單日死亡人數首次超過300人。

澳洲新冠肺炎疫情：圖為2022年2月5日，抵達珀斯澳航內陸線大樓的乘客，將手上持有的抵埗登記二維碼進行掃瞄。西澳媒體稱，當地本週末將迎來約1萬名旅客。西澳州的防疫措施為數個州之中最嚴厲，如今終於在疫情穩定後開放「硬邊界」。（Getty）

澳洲

澳洲維多利亞州（Victoria）自2月25日晚上11時59分起會撤銷大部份公眾地方的口罩令，民眾只須在乘坐公共交通工具、進入醫院和小學等場所時戴口罩。服務業、零售業、大型活動工作人員在工作期間亦須戴口罩。新南威爾斯州（New South Wales）公眾地方的口罩令將維持至2月25日。昆士蘭州（Queensland）自3月4日下午6時起撤銷大部份室內地方的口罩令。

澳洲2月23日新增24,590個新冠肺炎確診個案。

韓國新冠肺炎疫情：圖為2022年2月16日，韓國首爾民眾排隊接受新冠病毒檢測。（AP）

韓國

韓國政府2月22日稱，新冠肺炎正逐漸變成風土病，如能穩定地控制國內疫情，政府將可推動恢復正常生活的計劃。目前全國新冠病毒變異病毒株Omicron（奧密克戎）個案的死亡率和重症率分別為0.18%和0.38%。政府說，如Omicron個案的死亡率今後能持續維持在較低水平，以及其感染風險能被穩定地控制，政府最終將如同對待其他普通傳染病一樣處理新冠肺炎疫情。

韓國提早進入疫情高峰。韓聯社網站2月23日稱，研究機構原本預測，韓國的單日新增確診個案將在3月初升至17萬個以上。但政府2月23日公布，截至當天零時，全國已新增171,452個確診個案，再多99人死亡。

新加坡新冠肺炎疫情：圖為2021年9月26日，民眾踏單車到訪新加坡魚尾獅像。（AP）

新加坡

Omicron令新加坡的確診個案持續大增。衞生部2月22日指，目前須吸氧氣和接受深切治療的新冠肺炎病人不多，但醫院病床的需求激增，醫護人員承受巨大壓力。政府因此延長公共診所的營業時間，並在檢測中心提供遙距診症服務，以減輕醫院的壓力。

全國2月22日新增26,032個新冠肺炎確診個案，創單日新高。