烏克蘭局勢｜普京：新明斯克協議已不復存在

俄羅斯正式承認烏克蘭東部兩個地區獨立，烏克蘭局勢急轉直下，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）回應俄軍是否進駐頓巴斯，並稱新明斯克協議已不復存在。



普京2月22日在克里姆林宮接受俄媒採訪時說，新明斯克協議已不復存在，俄羅斯已承認「頓涅茨克人民共和國」和「盧甘斯克人民共和國」。

據俄羅斯總統網站發布的消息，普京22日就承認「頓涅茨克人民共和國」和「盧甘斯克人民共和國」一事表示，早在俄羅斯宣布承認兩個「共和國」之前，新明斯克協議已被「扼殺」。

普京宣布承認烏克蘭東部兩地區為獨立國家，兩地平民連夜撤離（點擊圖集瀏覽）：

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普京說，根據俄羅斯與兩個「共和國」簽署的相關條約，俄方將向它們提供相應援助，包括軍事援助。俄方打算在必要時履行義務。

普京對記者表示，俄羅斯過去有意願執行新明斯克協議，因為這是彼此「妥協」的成果，但是新明斯克協議並沒有得到有效執行，基本等同於一紙空文，俄羅斯被迫做出承認「頓涅茨克人民共和國」和「盧甘斯克人民共和國」獨立的決定。

普京強調，俄羅斯堅決反對烏克蘭加入北約，這是對俄羅斯的威脅。最好的解決辦法是目前烏克蘭自己拒絕加入北約，堅持中立。

普京之前在2月21日簽署法令，宣布承認烏克蘭東部的「頓涅茨克人民共和國」和「盧甘斯克人民共和國」。