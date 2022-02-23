烏克蘭局勢丨中國批美國個別人士歪曲中方立場　不接受潑髒水

烏克蘭局勢惡化，在美國與西方盟友大規模制裁俄羅斯之際，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）則建議譴責美國、英國和其他國家對塞爾維亞進行的侵略行徑。中國外交部發言人華春瑩對此做出回應。



在2月23日的中國外交部例行記者會上，有記者提問稱，注意到塞爾維亞總統武契奇就譴責俄羅斯問題表示，建議烏克蘭總統先譴責美國、英國和其他國家對塞爾維亞進行的侵略行徑，詢問中方對此有何評論。

華春瑩表示，烏克蘭問題有其複雜的歷史背景和經緯，演變到今天這種局面是各種因素共同作用的結果。

華春瑩稱，她注意到俄方多次表示無意對烏克蘭發動戰爭，反覆強調俄方願意就烏克蘭加入北約問題同美方等相關方面開展對話。

華春瑩稱，「安全不可分割原則」被寫入了1975年《赫爾辛基最後議定書》序言、1990年《新歐洲巴黎憲章》、1997年《俄羅斯北約關係基礎文件》、1999年歐安組織伊斯坦堡通過的《歐洲安全憲章》，以及2011年《俄美關於進一步削減和限制進攻性戰略武器措施的條約》序言等文件，但是美方顯然沒有遵守其承諾。針對俄方提出同美方就歐洲安全保障倡議進行對話，美方也沒有相向而行。

華春瑩重申中國在烏克蘭問題上的立場，即中方一貫認為，各國的安全應該是共同的、合作和可持續的，任何國家和集團都不應該謀求所謂安全利益最大化，俄羅斯的合理安全關切應當得到重視和解決。

華春瑩稱，有報道表示，俄羅斯總統普京認為，烏克蘭拒絕加入北約，並且保持中立將是解決問題的最佳方式，而烏方和美方等相關方面也都表示無意進入戰爭，這就說明和平解決烏克蘭問題仍然有希望。

華春瑩呼籲，解鈴還需繫鈴人，希望各方保持克制和冷靜，認識到落實安全不可分割原則的重要性，不要關閉對話的大門，致力於通過談判緩和事態，化解分歧，共同維護和平。

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關於記者所提武契奇總統的有關說法，華春瑩稱注意到有不少人在評論說，尊重別國主權和領土完整問題上不應該有雙重標準。

她同時表示，「美方有個別人試圖歪曲中方的立場，甚至企圖給中國潑髒水，這非常別有用心，也是中方不能接受的」。

緊接着，華春瑩對美國發出四連問：「當年，以美國為首的北約轟炸貝爾格萊德時，他們有沒有尊重南聯盟的主權和領土完整？當美國以莫須有的罪名對巴格達軍事打擊時，他們有沒有尊重伊拉克的主權和領土完整？當美軍無人機在喀布爾等地濫殺無辜時，他們有沒有尊重阿富汗的主權和領土完整？當美國在世界各地到處煽動扶植、策動顏色革命、干涉別國內政時，他們有沒有尊重別國的主權和領土完整？」

華春瑩表示，這其實是很多人想問的，希望美方嚴肅認真地對待這個問題，摒棄雙重標準。