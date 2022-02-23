日本不滿駐華外交官遭短暫扣留　北京：依法依規調查詢問

中國被指短暫扣留日本駐華使館一名外交官，中國外交部發言人華春瑩對此事做出回應，稱中方已向日方提出嚴正交涉。



中國外交部發言人華春瑩2月23日主持例行記者會。美國彭博社記者提問稱，本周中國短暫扣留日本駐華使館一名外交官，日本官員就此向中國提出抗議，並稱中方此舉違反有關保護外交人員的相關國際條約，詢問中方對此有何評論。

華春瑩回應稱，經核實，報道所提及的日本外交人員在中國從事了與其身份不符的活動。中方有關部門依法依規對該人員進行了調查詢問。

華春瑩表示，中方已經向日方提出嚴正交涉，要求日方尊重中國法律，嚴格約束駐華外交人員言行，防止類似事件再次發生。《維也納外交關係公約》對外交官行為界限有明確規定，外交官負有遵守駐在國法律規章的義務。

日本共同社記者提問「與其身份不符合的活動」具體指什麼，華春瑩表示「這個問題，你最好去向日本駐華使館提問。他們的一個外交官在中國到底做了什麼不符合身份的事情。希望日方能夠認真約束駐華外交人員的言行，不要再發生此類事情。」

日本放送協會（NHK）報道，據日本外務省指，一名駐華大使館員工2月21日下午在北京執行公務時，被中國當局臨時扣留，職員在幾小時後獲釋，沒有受傷。