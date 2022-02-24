持續更新｜烏克蘭與俄羅斯斷交　分離分子已突破東部防線

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）21日承認烏克蘭東部頓涅茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Lugansk）為獨立國家，並獲授權向當地派兵，令區內局勢進一步升溫。數天後，來到2月24日，普京宣布對頓巴斯採取特別軍事行動，惟包括烏克蘭首都基輔附近在內，多個城市都傳出爆炸聲。



2月24日

1814 據衛星新聞，俄羅斯國防部發言人表示，「頓涅茨克人民共和國」和「盧甘斯克人民共和國」武裝力量已經突破烏克蘭軍隊前沿防線。

1747 據外媒援引消息人士：歐盟可能會討論對俄羅斯總統普京的個人制裁。

1744 俄羅斯別爾哥羅德州州長表示，當地已發生6宗炮彈轟炸造成的損毀。

烏克蘭總統辦公室顧問：超過40名烏克蘭士兵死亡，數十人受傷。

1743 法媒：德國外長貝爾伯克稱，歐盟、北約和G7將對俄羅斯實施「大規模制裁」。

1741 盧甘斯克及頓涅茨克武裝分子在頓巴斯反擊烏政府軍。

1738 烏克蘭總統澤連斯基：俄羅斯無法攻破東部的接觸線。

1737 烏克蘭總統：對於所有準備使用武器保衛國家的烏克蘭公民，我們將解除對其的制裁。

1737 烏克蘭總統呼籲俄羅斯人站出來抗議這場戰爭。

1736 國際文傳電訊社：俄羅斯表示，分裂分子已經在頓巴斯推進了1.5到3公里。

1733 烏克蘭宣佈與俄羅斯斷交，澤連斯基稱烏克蘭將保衛自己，不會放棄獨立。

1732 白羅斯總統盧卡申科宣布，白羅斯軍隊將不會參與俄羅斯在烏克蘭的特別軍事行動。

俄羅斯與白羅斯近期在白俄羅斯共同舉行「聯盟決心-2022」聯合軍演。

1729 英國下院：英國首相約翰遜在香港時間25日凌晨1點就烏克蘭問題向議會發表聲明。

1717 烏克蘭要求土耳其關閉黑海通往俄羅斯的水路。

1707 白羅斯總統盧卡申科稱俄羅斯「真的不打算佔領」烏克蘭。

1706 據國際文傳電訊社：俄羅斯軍隊在摩爾多瓦地區開始了預定的演習。

1705 克里米亞行政長官宣佈，在烏克蘭局勢惡化背景下，克里米亞決定進入高度戒備狀態。

1656 摩爾多瓦等烏克蘭周邊國家相繼宣佈進入緊急狀態。

1645 立陶宛總統要求國會批准，宣布國家進入緊急狀態。

1643 芬蘭總理：準備接收來自烏克蘭的難民。

1642 立陶宛總統：該國要求就北約第四條款進行協商。

1640 外交部回應美國務院發言人就烏克蘭問題有關表態：如何尊重國家主權和領土完整，美方恐怕沒有資格告訴中方怎麼做。

1638 有記者提問稱，在烏克蘭危機問題上，請問中方是否給俄羅斯提供了任何武器？或者是否有計劃給俄羅斯提供武器幫助？對此，中國外交部發言人華春瑩稱，在這種問題上，中國的做法和美國有質的不同。當中方看到有衝突風險的時候，不會主動去向對方提供武器，不會像美方給烏克蘭提供大量的軍事設施設備那樣去做。她稱中方沒有這樣做。她想，俄羅斯作為一個大國，有實力的大國，也不需要中方或者其他國家給它提供。

1635 烏克蘭防長：烏克蘭正進入全面防禦狀態。

1634 衛星新聞稱，白羅斯總統盧卡申科表示，是其提出讓普京在白羅斯南部留下一些俄羅斯軍隊，普京同意了。

1627 白羅斯總統盧卡申科稱，白羅斯武裝部隊沒參與俄羅斯對烏克蘭的軍事行動。

1621 俄國防部稱，偵察數據顯示，烏克蘭武裝力量的部隊和軍人大規模放下武器，撤離陣地

頓涅茨克領袖普希林：烏克蘭聯軍頓巴斯行動指揮部幾乎被毀

頓涅茨克稱，烏克蘭軍方要求開放人道主義走廊

頓涅茨克和盧甘斯克：烏軍在大規模撤離陣地

1613 波蘭及波羅的海國家啟動就北約第四條進行諮詢。



條約第四條要求成員國承諾「當北約成員國在領土完整、政治獨立或安全受到威脅時，在任何一個成員國的提議下，北約各國將進行緊急磋商」。

1615 美國大使館呼籲在烏克蘭的僑民就地避難

1609 波羅的海各國外長在聯合聲明中呼籲將俄羅斯移出環球銀行金融電信協會SWIFT，並向烏克蘭提供武器和彈藥。

1540 歐盟委員會主席馮德萊恩稱，今天將向成員國提交一項大規模的、前所未有的歐盟對俄羅斯制裁方案。 它將阻止俄羅斯獲得關鍵技術，削弱其經濟基礎並阻止俄羅斯銀行進入歐盟資本市場。

1539 面朝黑海的烏克蘭城市奧恰基夫（Ochakiv）亦遭俄羅斯轟炸，據說當地有大爆炸，然後發生火災。

1533 Podil'sk的襲擊造成6人死亡，馬里烏波爾再有1人死亡。

1528 傳俄羅斯軍隊已逼近烏克蘭第二大城市哈爾科夫。

1523 英國交通大臣指示國家航空公司避開烏克蘭領空。

1521 烏克蘭駐德國大使再次呼籲德國向烏克蘭提供武器彈藥。「現在是德國醒來的時候了，」梅爾尼克說。他呼籲立即對俄羅斯實施「地獄般的制裁」。「現在重要的是幫助我們，而不是用團結的話來安慰我們，」梅爾尼克說。

他稱，在他看來，「包括德國在內的西方國家無視（烏克蘭方面的）所有警告。」

德國一直以來反對向烏克蘭提供致命武器。

1520 德國副總理兼經濟部長哈貝克：不認為北溪二號認證能夠在短期內恢復。

1520 俄羅斯緊急情況部代表稱，超10.5萬名從頓巴斯地區撤離的人員通過與俄羅斯邊境的檢查站。

1518 韓國總統文在寅稱，對俄侵烏表遺憾，將參與國際制裁。

1517 烏克蘭稱，至少7人死於俄羅斯的轟炸。

1516 所有俄羅斯外交官撤離基輔。

1515 烏克蘭總統澤連斯基發影片稱，正在與西方領導人會談，以組建一個反普京聯盟，支持國防，並向俄羅斯航空關閉烏克蘭的領空。

1510 烏克蘭軍官稱數以百計軍人或已陣亡。

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1446 烏克蘭已出現逃亡的人潮或車龍，很多油站外已出現汽車車龍。此外在一些城市的自動櫃員機亦有人排隊，等着領取現金。民眾多往西逃去。

1458 俄烏局勢不斷升級，俄羅斯MOEX指數盤初迅速跌超11%。俄羅斯央行已決定干預外匯市場以穩定匯市情況。

1442 烏克蘭國家邊防局指，白羅斯派兵協助俄軍攻擊烏克蘭邊防部隊。

CNN稱士兵、坦克及軍車早上6時48分由白羅斯Veselovka，進入烏克蘭Senkivka邊境口岸。

值得一提的是，俄羅斯及白羅斯兩軍在白斯境內進行聯合軍事演習，未知進入烏克蘭的是不是參加演習的部隊。

1441 烏克蘭總統稱，很多城市都傳出爆炸聲，現已實行戒嚴法。

1434 美國參議院外交委員會成員孔斯（Christopher Coons）稱國會須通過新的制裁俄羅斯法案。

1431 美國務卿布林肯及國防部長奧斯汀已就烏克蘭危機與北約秘書長談話，並譴責俄有預謀的、無端的、不正當的襲擊，以及討論聯盟協調應對。

1430 布蘭特期油已升至102美元。

烏克蘭局勢：圖為2月24日，大量私家車在烏克蘭首都基輔的加油站外排隊，這些人準備將汽車加滿油，然後逃離首都。（AP）

1429 美國外交機構暫停在烏克蘭西部城市利沃夫的領事業務。

1427 「頓涅茨克人民共和國」人民警察局發言人表示，烏克蘭境內僱傭軍的確切人數甚至基輔也不知道，可能有近800人。

1427 據烏克蘭總參謀部消息，俄羅斯武裝部隊對烏克蘭多個城市的機場發動導彈襲擊，包括鮑里斯波爾、楚古耶夫、克拉馬托爾斯克等多個城市。

1425 烏克蘭議會通過烏全境進入戰時狀態的決定。

1413 俄羅斯衛星網：俄國防部稱，烏克蘭防空系統已被控制

1410 烏克蘭稱已擊落5部俄羅斯軍機及直升機。

1408 烏克蘭總統表示，他同美國總統拜登舉行了會談，美國已經開始籌備國際援助。

1403 央視稱，據烏克蘭緊急情況部消息，烏克蘭國民衛隊司令部被摧毀。

烏克蘭：圖為兩名士兵2月23日在烏東Novoluhanske巡邏，一名老婿行經一幢被炮彈破壞的樓房。（AP）

1355 莫斯科交易所宣布，暫停所有市場交易，直至另行通知。

1353 美國CNN報道，指從入手的邊境閉路電視，看見有坦克從白羅斯接壤的邊境進入烏克蘭。

13:50 烏克蘭在盧甘斯克控制的部分地區，發出了疏散令，要求居民立即離開，並組織支援隊伍協助需要人士前往火車站。

13:45 烏克蘭國家邊防局表示，烏克蘭正遭受多個邊境而來的襲擊，包括在與白羅斯接壤的邊境遭受白羅斯支持的俄羅斯軍隊攻擊，及來自克里米亞地區。

邊防局指出襲擊正在烏克蘭東部和北部邊境的盧甘斯克、蘇梅、哈爾科夫、切爾尼戈夫和日托米爾地區進行，並指襲擊目標是火砲、重型設備和小型部隊、邊境巡邏隊和檢查站。

1340 烏克蘭國家邊防局稱，白俄羅斯武裝力量向俄羅斯軍隊提供支援。

1335 白羅斯國家通訊社Belta報導，俄羅斯總統普京與白羅斯總統盧卡申科在24日通電話，通報了與烏克蘭邊境和頓巴斯的局勢。

1315 俄羅斯克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）市官員表示，雖然有報告指較早前遭受砲擊，但稱目前市面平靜，暫時未有疏散計劃。軍民局新聞發言人表示，人們仍正如常前往工廠上班。

烏克蘭中部城市第聶伯羅（Dnipro）市長同樣發出呼籲，要求市民不要恐慌。

圖為2月24日，烏克蘭總統府發佈照片，首都基輔正發生爆炸。（烏克蘭總統府）

1310 俄羅斯國防部表示，正使用精確制導武器摧毁烏克蘭的軍事設施和航空部隊，又稱打擊未危及平民安全。

1305 中國駐聯合國大使張軍呼籲烏克蘭和俄羅斯危機各方「保持冷靜和理性」，避免加劇緊張局勢。張軍表示中國認為和平解決烏克蘭問題的大門並未完全關閉，鼓勵一切以外交方式解決問題。

1255 烏克蘭總統澤連斯基宣布全國戒嚴，全境將進入戰爭狀態。

12:50 聯合國秘書長古特雷斯敦促俄羅斯總統普京立即停止「可能是本世紀初以來最嚴重的戰爭」。

古特雷斯警告普京俄羅斯的軍事行動不僅可能對烏克蘭造成毀滅性的傷害，對俄羅斯來說會是悲劇性的，並這將為全球經濟無法預見的影響。

12:46 俄羅斯國防部：俄羅斯武裝部隊沒有對烏克蘭城市進行任何導彈或火炮襲擊。

12:20 美國駐聯合國大使格林菲爾德表示，普京發出了戰爭的信號，並稱這是個嚴重的情況，聯合國理事會必須採取行動。

12:17 烏克蘭外交部長庫列巴在Twitter上表示，普京已對烏克蘭發動全面戰爭，並開始砲轟平民城市。他表烏克蘭將自衛直至勝利，並呼籲國際採取行動，阻止普京。

12:10 烏克蘭證實發生爆炸，包括來自巡航導彈和彈道導彈的襲擊。據烏克蘭內政部長Anton Gerashchenko，首都基輔和第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）等地的機場和軍事設施正被針對攻擊。

此外，頓巴斯烏控地區的馬利烏波爾（Mariupol）、克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）等主要城市也傳出爆炸聲。

12:10 俄軍已在敖德薩出現。

12:09 普京稱特別軍事行動是為令烏克蘭「去軍事化、去納粹化」

圖為聯合國UNTV截圖，相中是2022年2月23日，聯合國秘書長古特雷斯出席聯合國安理會緊急會議。他譴責俄羅斯對烏克蘭採取的行動，又稱呼籲俄羅斯對和平給予機會。（AP）

11: 55 拜登最新聲明：「普京總統選擇進行一場有預謀的戰爭，這將帶來災難性的生命損失和人類苦難。只俄羅斯一國須對這次襲擊將帶來的死亡和破壞負責」

11:53 拜登警告普京，在頓巴斯進行特別軍事行動後會面對「進一步的後果」。

11:51 普京稱，俄羅斯無計劃佔領烏克蘭。

11:33 身在基輔的記者稱，爆炸聲大到干擾現場直播。

11:29 拜登稱，俄羅斯要為這次「無端的」及「不正當的」襲擊造成的死亡及破壞付出代價。

11:28 布蘭特期油急升至100美元。

11:14 烏克蘭首都基輔（Kyiv）及第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）第二大城市傳出爆炸聲。

11:08 普京稱那些介入烏克蘭衝突的強國，將看到前所未見的後果。

11:05 普京在發表電視演說時稱，已做出決定在頓巴斯地區進行特別軍事行動。普京稱，俄羅斯與烏克蘭士兵戰鬥將不可避免。

烏克蘭局勢：圖為2022年2月17日，美國務卿布林肯與美國駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德出席聯合國安理會會議。當時布林肯剛完成他的發言。（AP）

10:55 韓國總統文在寅稱，如果俄羅斯對烏克蘭全面開戰，韓國難免參與制裁。

10:46 美國白宮發言人普薩基稱，總統拜登在密切注視烏克蘭局勢發發展，而他會繼續從國家安全顧問沙利文獲得最新消息。

拜登在聯合國安理會緊急會議舉行前，亦曾與美國駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）通話。

10:45 聯合國秘書長古特雷斯呼籲普京給和平一個機會。

10:41 烏克蘭政府網站被黑客入侵，銀行網站亦遭攻擊。

10:39 聯合國安全會緊急會議召開。

10:30 美國共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）稱，俄羅斯已在入侵烏克蘭。

烏克蘭局勢：圖為2022年2月23日，一名烏克蘭部隊成員在烏東Svitlodarsk的分隔線上使用對講機。(AP)

10:05 俄羅斯發布航行通告（NOTAM），禁止民用飛機進入與烏克蘭東北部接壤的航線，覆蓋了過去幾星期俄羅斯軍隊集結的走廊。該航行通告即日生效至 5 月 18 日。

09:30 烏克蘭總統澤連斯基在個人Facebook上上載影片，發表講話。他稱俄羅斯的入侵可能隨時發生，並反駁俄羅斯對其是納粹主義的指責。他又用俄語表示俄羅斯稱攻打烏克蘭是要解放烏克蘭，但實際烏克蘭早已自由解放。

07:05 烏克蘭總統澤連斯基表示嘗試聯絡普京不果，並指俄軍在邊境集結20萬兵力。他亦稱，普京已經下令入侵烏克蘭。

06:50 中國常駐聯合國代表張軍呼籲各方在烏克蘭問題上保持克制，避免任何可能加劇緊張局勢的行動。他指北京非常關注烏克蘭局勢，重申中國對維護各國主權和領土完整的立場是一貫，並指應共同維護聯合國憲章的宗旨和原則。

06:26 頓涅茨克與盧甘斯克要求俄羅斯向當地派兵後，烏克蘭要求聯合國安理會舉行緊急會議。

06:08 烏克蘭資訊保障局指，當地的網絡攻擊情況加劇，政府、外交部、國家安全局等網站都無法進入，目前未知攻擊來源。

05:00 克里姆林宮表示，頓涅茨克與盧甘斯克正式向普京求助，要求俄軍到當地阻止烏克蘭部隊進迫。

04:38 俄羅斯駐澳洲大使館回應坎培拉方面的制裁，稱普京承認頓涅茨克與盧甘斯克為獨立國家的決定不會改變。

03:53 烏克蘭國會通過為期30天的緊急狀態令，並在24日正式生效，內容包括政府可以實施宵禁、檢查個人證件等，同時限制使用數碼及無線電通訊設備，避免局勢升溫。另外後備軍人亦不可離境。

03:33 烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，如果俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）可以遊說普京重回外交之路，他願意與拉夫羅夫會談。不過假如拉夫羅夫強調普京的選擇戰爭的立場，對方將會付出代價。

德國柏林勃蘭登堡門（Brandenburg Gate）2月23日在外牆投射烏克蘭國旗的藍黃色，以示對烏克蘭的支持。（AP）

03:23 美國總統拜登（Joe Biden）宣布制裁北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管道，包括營運的公司及其高層職員。他表示普京對烏克蘭的行動，為全球提供機會減少對俄羅斯能源的倚賴，另覓其他類型的能源。

02:49 美聯社引述一名美國國防部高層指，有80%在烏克蘭邊境附近部署的俄軍處於可能前進的位置，指他們距離邊境只有5至50公里左右，意味他們一旦接獲命令，可以隨時行動。不過該名官員無法證實俄軍是否已經進駐頓巴斯（Donbas）地區。

02:15 歐盟公布制裁俄羅斯名單，除了防長紹伊古（Sergei Shoigu）、外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）外，榜上有名的包括普京的幕僚長瓦伊諾（Anton Vaino），以及海軍司令葉夫梅諾夫（Nikolai Yevmenov）等。制裁措施包括凍結他們的資產和禁止踏足歐盟成員國等。

02:09 美國警告俄羅斯可能在短時間內入侵烏克蘭後，路透社目擊者指，兩批載有軍事裝備的車隊從俄羅斯方面駛向頓涅茨克，其中一批車隊包括9架坦克及沒有標記的軍車。

01:50 俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）指，德國、法國及烏克蘭準備舉行另一輪諾曼第模式（Normandy Format）會面，討論烏克蘭東部局勢。

00:48 美國有線新聞網絡（CNN）報道，華府向烏克蘭政府發出警告，指俄羅斯的攻擊迫在眉睫，其中東北部城市哈爾科夫（Kharkiv）可能是目標之一。

00:45 據英國廣播公司（BBC）了解，歐盟制裁俄羅斯的名單或包括防長紹伊古（Sergei Shoigu）及外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）。

00:38 聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在聯合國大會上批評俄羅斯承認頓涅茨克與盧甘斯克的決定，並表明不會承認在頓涅茨克的俄軍為維和部隊。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）表示對古特雷斯的言論感到遺憾，指有關說法與對方的地位及權力不符。

00:22 天空新聞（Sky News）報道，美國政府準備在較後時間宣布容許對北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管道的制裁措施。

00:13 歐盟領袖會於24日舉行緊急會議，討論烏克蘭局勢。歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）指，俄羅斯的侵略行為已經損害烏克蘭的領土及主權完整和國際法，同時打擊歐洲的安全秩序。他重申以武力及威脅改變領土的情況，不應在21世紀發生。

00:00 烏克蘭遭受大規模網絡攻擊，包括外交、衛生等政府部門，以及多間銀行的網站都受到阻斷服務 (DDoS) 攻擊，無法進入。當局日前曾收到警告，指黑客準備向政府部門、銀行及國防設施發動襲擊。

00:00 烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）在聯合國大會上發言，呼籲聯合國需要採取一切措施保障烏克蘭，為歐洲局勢降溫。他重申烏克蘭無意擁有核武，並稱全球應該以史為鑑，不要讓過往導致世界大戰的錯誤重演。