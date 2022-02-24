持續更新｜烏克蘭遭受大規模網絡攻擊　歐盟擬制裁俄防長等官員

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）承認烏克蘭東部頓涅茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Lugansk）為獨立國家，並獲授權向當地派兵，令區內局勢進一步升溫。莫斯科指明斯克協議（Minsk Agreement）名存實亡，西方多國亦因此制裁俄羅斯。以下為烏克蘭局勢的最新發展。



2月24日

00:48 美國有線新聞網絡（CNN）報道，華府向烏克蘭政府發出警告，指俄羅斯的攻擊迫在眉睫，其中東北部城市哈爾科夫（Kharkiv）可能是目標之一。

00:45 據英國廣播公司（BBC）了解，歐盟制裁俄羅斯的名單或包括防長紹伊古（Sergei Shoigu）及外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）。

00:38 聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在聯合國大會上批評俄羅斯承認頓涅茨克與盧甘斯克的決定，並表明不會承認在頓涅茨克的俄軍為維和部隊。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）表示對古特雷斯的言論感到遺憾，指有關說法與對方的地位及權力不符。

00:22 天空新聞（Sky News）報道，美國政府準備在較後時間宣布容許對北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管道的制裁措施。

00:13 歐盟領袖會於24日舉行緊急會議，討論烏克蘭局勢。歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）指，俄羅斯的侵略行為已經損害烏克蘭的領土及主權完整和國際法，同時打擊歐洲的安全秩序。他重申以武力及威脅改變領土的情況，不應在21世紀發生。

00:00 烏克蘭遭受大規模網絡攻擊，包括外交、衛生等政府部門，以及多間銀行的網站都受到阻斷服務 (DDoS) 攻擊，無法進入。當局日前曾收到警告，指黑客準備向政府部門、銀行及國防設施發動襲擊。

00:00 烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）在聯合國大會上發言，呼籲聯合國需要採取一切措施保障烏克蘭，為歐洲局勢降溫。他重申烏克蘭無意擁有核武，並稱全球應該以史為鑑，不要讓過往導致世界大戰的錯誤重演。