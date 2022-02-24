烏克蘭關閉機場　俄禁民航機飛東烏　澤連斯基稱普京已下令進攻

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）承認烏克蘭東部頓涅茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Lugansk）為獨立國家，並獲授權向當地派兵，令區內局勢進一步升溫。莫斯科指明斯克協議（Minsk Agreement）名存實亡，西方多國亦因此制裁俄羅斯。以下為烏克蘭局勢的最新發展。



2月24日

10:41 烏克蘭政府網站被黑客入侵，銀行亦遭攻擊。

10:39 聯合國安全會緊急會議召開。

10:30 美國共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）稱，俄羅斯已在入侵烏克蘭。

烏克蘭局勢：圖為2022年2月23日，一名烏克蘭部隊成員在烏東Svitlodarsk的分隔線上使用對講機。(AP)

10:05 俄羅斯發布航行通告（NOTAM），禁止民用飛機進入與烏克蘭東北部接壤的航線，覆蓋了過去幾星期俄羅斯軍隊集結的走廊。該航行通告即日生效至 5 月 18 日。

09:30 烏克蘭總統澤連斯基在個人Facebook上上載影片，發表講話。他稱俄羅斯的入侵可能隨時發生，並反駁俄羅斯對其是納粹主義的指責。他又用俄語表示俄羅斯稱攻打烏克蘭是要解放烏克蘭，但實際烏克蘭早已自由解放。

07:05 烏克蘭總統澤連斯基表示嘗試聯絡普京不果，並指俄軍在邊境集結20萬兵力。他亦稱，普京已經下令入侵烏克蘭。

06:50 中國常駐聯合國代表張軍呼籲各方在烏克蘭問題上保持克制，避免任何可能加劇緊張局勢的行動。他指北京非常關注烏克蘭局勢，重申中國對維護各國主權和領土完整的立場是一貫，並指應共同維護聯合國憲章的宗旨和原則。

06:26 頓涅茨克與盧甘斯克要求俄羅斯向當地派兵後，烏克蘭要求聯合國安理會舉行緊急會議。

06:08 烏克蘭資訊保障局指，當地的網絡攻擊情況加劇，政府、外交部、國家安全局等網站都無法進入，目前未知攻擊來源。

05:00 克里姆林宮表示，頓涅茨克與盧甘斯克正式向普京求助，要求俄軍到當地阻止烏克蘭部隊進迫。

04:38 俄羅斯駐澳洲大使館回應坎培拉方面的制裁，稱普京承認頓涅茨克與盧甘斯克為獨立國家的決定不會改變。

03:53 烏克蘭國會通過為期30天的緊急狀態令，並在24日正式生效，內容包括政府可以實施宵禁、檢查個人證件等，同時限制使用數碼及無線電通訊設備，避免局勢升溫。另外後備軍人亦不可離境。

03:33 烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，如果俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）可以遊說普京重回外交之路，他願意與拉夫羅夫會談。不過假如拉夫羅夫強調普京的選擇戰爭的立場，對方將會付出代價。

德國柏林勃蘭登堡門（Brandenburg Gate）2月23日在外牆投射烏克蘭國旗的藍黃色，以示對烏克蘭的支持。（AP）

03:23 美國總統拜登（Joe Biden）宣布制裁北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管道，包括營運的公司及其高層職員。他表示普京對烏克蘭的行動，為全球提供機會減少對俄羅斯能源的倚賴，另覓其他類型的能源。

02:49 美聯社引述一名美國國防部高層指，有80%在烏克蘭邊境附近部署的俄軍處於可能前進的位置，指他們距離邊境只有5至50公里左右，意味他們一旦接獲命令，可以隨時行動。不過該名官員無法證實俄軍是否已經進駐頓巴斯（Donbas）地區。

02:15 歐盟公布制裁俄羅斯名單，除了防長紹伊古（Sergei Shoigu）、外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）外，榜上有名的包括普京的幕僚長瓦伊諾（Anton Vaino），以及海軍司令葉夫梅諾夫（Nikolai Yevmenov）等。制裁措施包括凍結他們的資產和禁止踏足歐盟成員國等。

02:09 美國警告俄羅斯可能在短時間內入侵烏克蘭後，路透社目擊者指，兩批載有軍事裝備的車隊從俄羅斯方面駛向頓涅茨克，其中一批車隊包括9架坦克及沒有標記的軍車。

01:50 俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）指，德國、法國及烏克蘭準備舉行另一輪諾曼第模式（Normandy Format）會面，討論烏克蘭東部局勢。

00:48 美國有線新聞網絡（CNN）報道，華府向烏克蘭政府發出警告，指俄羅斯的攻擊迫在眉睫，其中東北部城市哈爾科夫（Kharkiv）可能是目標之一。

00:45 據英國廣播公司（BBC）了解，歐盟制裁俄羅斯的名單或包括防長紹伊古（Sergei Shoigu）及外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）。

00:38 聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在聯合國大會上批評俄羅斯承認頓涅茨克與盧甘斯克的決定，並表明不會承認在頓涅茨克的俄軍為維和部隊。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）表示對古特雷斯的言論感到遺憾，指有關說法與對方的地位及權力不符。

00:22 天空新聞（Sky News）報道，美國政府準備在較後時間宣布容許對北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管道的制裁措施。

00:13 歐盟領袖會於24日舉行緊急會議，討論烏克蘭局勢。歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）指，俄羅斯的侵略行為已經損害烏克蘭的領土及主權完整和國際法，同時打擊歐洲的安全秩序。他重申以武力及威脅改變領土的情況，不應在21世紀發生。

00:00 烏克蘭遭受大規模網絡攻擊，包括外交、衛生等政府部門，以及多間銀行的網站都受到阻斷服務 (DDoS) 攻擊，無法進入。當局日前曾收到警告，指黑客準備向政府部門、銀行及國防設施發動襲擊。

00:00 烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）在聯合國大會上發言，呼籲聯合國需要採取一切措施保障烏克蘭，為歐洲局勢降溫。他重申烏克蘭無意擁有核武，並稱全球應該以史為鑑，不要讓過往導致世界大戰的錯誤重演。