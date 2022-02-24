中國一報告指美國用「頂級後門」展開網絡攻擊　北京：促美方解釋

中國北京奇安盤古實驗室一份報告，指隸屬美國國安局的黑客組織「方程式」利用製造的頂級後門，在全球多個地區展開多年網絡攻擊，中國外交部發言人華春瑩24日對此作出回應，稱強烈敦促美方解釋。



據中國媒體觀察者網報道，北京奇安盤古實驗室23日發布報告，指發現隸屬美國國安局的黑客組織「方程式」利用頂級後門，對中國、俄羅斯、日本、韓國、印度、英國、德國、荷蘭、澳洲、泰國、埃及、巴西等全球45個國家地區開展長達十幾年的「電幕行動」（Bvp47）網絡攻擊，行業涵蓋電信、大學、科研、經濟及軍事領域，某些攻擊以日本為跳板。

2月24日，中國外交部發言人華春瑩主持例行記者會，她在回應記者提問時稱，中方關注到了有關報道和技術報告，對於這份報告所曝光的不負責任的惡意網絡活動表示嚴重關切，強烈敦促美方作出解釋，並且立即停止此類活動，中方將採取必要措施維護中國的網絡安全和自身利益。

華春瑩指，此前中國網絡安全公司360也曾發表報告，曝光美國政府的「APT-C-39」駭客組織對中國發動大規模網絡攻擊的情況，這些攻擊可能造成海量個人訊息數據、商業秘密和知識產權的嚴重泄露，危害中方關鍵基礎設施的安全。

華春瑩補充說，值得注意的是，相關攻擊最早可以追溯到2005年，並且持續到2015年之後，這就不得不讓人懷疑美方履行中美2015年達成的網絡安全共識的誠意。

她說，這次曝光的內容再次表明，除了中國和亞非拉的主要發展中國家，美國連自己的盟友和夥伴也沒有放過，美方網絡攻擊的範圍，甚至包括了其歐洲盟友、印太四國和五眼聯盟的成員。

華春瑩質疑稱，目前美國正在全球以幫助各國提升能力為名，積極開展網絡安全的多雙邊合作，這也不得不讓人懷疑，美方的真實意圖到底是什麼。希望美方能夠在網絡空間採取負責任的態度，與國際社會各方一道，通過對話與合作共同維護網絡空間的和平與安全。