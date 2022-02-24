烏克蘭被炸成蜜蜂竇「演員總統」澤連斯基反應慢　致電普京食檸檬

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）2月24日突然發現自己和國家身陷險境，俄軍開進烏克蘭，進行大規模的攻擊和轟炸。但澤連斯基的反應相當慢，他嘗試打電話給俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）但不成功。早幾天已有烏克蘭媒體人已批評，澤連斯基平庸的真面目已被揭穿。



俄羅斯揮軍入侵烏克蘭後，澤連斯基在戰爆發後一段時間才在Facebook發布影片，他在片段中稱自己發起與普京電話會談，但換來的是「安靜」。

他的意思是，普京沒有應約與他通電話。

澤連斯基呼籲民眾準備好一同保衛國家，稱政府會提供武器給想捍衛國家的任何人。

烏克蘭局勢：圖為一名女子2月24日試圖離開烏克蘭基輔的情形，她當時在等候火車。（AP）

圖為烏克蘭總統澤連斯基2019年5月20日宣誓就職時，舉行象徵烏克蘭國家權力的權杖。（AP）

2019年4月被稱為「政治素人」，本身是喜劇演員澤連斯基在烏克蘭大選中以73%得票率，壓倒性擊敗對手波洛申科（Petro Poroshenko）當選烏克蘭總統。

澤連斯基曾在電視劇《人民公僕》（Servant of the People）中扮演因發表反貪腐言論一炮而紅、意外當選烏克蘭總統的歷史老師；現實中他也「人生如戲」，居然真的當上國家領導人。

烏克蘭《基輔獨立新聞》（The Kyiv Independent）總編輯Olga Rudenko於21日投書《紐約時報》批評，喜劇演員出身的他肯定沒料到「總統」是一個這麼難「扮演」的角色，面對俄羅斯入侵，他已黔驢技窮，只表現出緊張、尷尬、經常不得體，對事態幾乎沒幫助。

Rudenko稱澤連斯基的面具被揭開了，暴露出他只是令人失望的「平庸之輩」。如今已有62%的烏克蘭人不希望他競選連任。