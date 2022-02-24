慎入｜烏克蘭軍方po片　直擊摧毀俄羅斯坦克　軍車士兵瞬間化灰

俄羅斯2月24日對烏克蘭展開特別軍事行動後，烏克蘭軍隊予以回擊，稱已重新控制馬里烏波爾（Mariupol）和夏斯季耶市（Schastia）。



烏克蘭武裝部隊總參謀部在Twitter表示，俄羅斯聯邦武裝部隊一架飛機在盧甘斯克（Luhansk）上空被擊落。這是第7部遭烏克蘭軍隊擊落的俄羅斯飛機。

烏克蘭局勢：烏克蘭陸軍2月24日在Facebook稱，敵方（即俄羅斯）3部坦克遭摧毀。（Facebook@UkrainianLandForces）

烏克蘭武裝部隊總參謀部較早前稱，已摧毀俄羅斯至少6架飛機，2部直升機及數十部裝甲車。

↓以下影片是烏克蘭陸軍Facebook發布的影片截圖，可見敵軍人員及坦克在數秒間被炸得粉碎。