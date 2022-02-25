持續更新｜俄羅斯入侵烏克蘭　澤連斯基：切爾諾貝爾遭受攻擊

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2月24日宣布對烏克蘭東部頓巴斯採取特別軍事行動，但首都基輔以及哈爾科夫、馬里烏波爾、第聶伯羅和敖德薩的機場、軍事基地和關鍵基礎設施遭受導彈襲擊。俄軍傳已開進基輔，並計劃奪取切爾諾貝爾核電廠。



從地圖標示可見，烏克蘭多處遭受攻擊。

0020 烏駐英國大使普里斯泰科（Vadym Prystaiko）24日稱，烏克蘭目前沒有足夠的軍備捍衛國家。當他被問及烏軍是有能力抵禦俄軍時，他說，烏克蘭有足夠的人力，但沒有足夠的裝備。

他也承認，有些地方難以防守，例如被俄羅斯封鎖的黑海和亞速海。

他說，這情況限制烏克蘭提供增援以及補給的能力，他並補充說，由於俄羅斯「瞄準關鍵基礎設施」，烏克將很快、很需要人道物資。

0017 頓涅茨克的武裝分子稱，有15名烏克蘭政府軍的軍人投降。

0016 根據外交人員稱，關於聯合國安理會決議案，成員國已在私下討論中。

0006 美國防官員稱，攻擊烏克蘭只是俄羅斯大規模入侵的一部分。

俄羅斯對烏克蘭的襲擊始於美東時間24日晚上9點30分（香港時間24日早上10時30分）。 一名美國高級國防官員24日稱，這個「最初的攻擊」中包括「大約100多枚由俄方發射的各種類型的導彈」。

美高級國防官員稱，俄羅斯從三面包圍烏克蘭，烏克蘭的一些地方正受到從陸地和海上發射的導彈。

國防高官告訴記者稱，更多美國軍事資源將在今天稍晚時候抵達東歐國家。這位官員說，今天將有六架F-35抵達愛沙尼亞、立陶宛和羅馬尼亞——每個國家兩架。

0001 瑞士政府稱，瑞士將對俄羅斯3家銀行實施金融制裁，對俄羅斯國家杜馬（議會下院）361名議員實施旅行限制。

0000 美國白宮：G7領導人會議於香港時間11時27分結束。

G7在聯合聲明中強烈譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並表示對烏克蘭堅定不移的支持和聲援。

內文呼籲白俄羅斯遵守其國際義務。

內文稱G7成員國支持主要能源生產國和消費國為維護全球能源供應穩定的共同利益而進行的一貫和建設性的參與和協調，又指俄羅斯總統普京已將戰爭重新引入歐洲大陸，他把自己置於歷史錯誤的一邊。他的決定嚴重違反聯合國憲章的基本原則。

0000 基輔市長宣布當地從晚上10時至翌朝7時實施宵禁，屆時公共交通會停止運作，市內所有地鐵站將全日改為防空洞用途。

0000 日本外相林芳正傳召俄羅斯駐日大使加盧津，譴責俄羅斯憑力量單方面改變現狀的行為，指俄羅斯的行為侵害烏克蘭的主權和領土完整，而且違反國際法。不過對方重申莫斯科的軍事行動不是侵略，而是針對北約（NATO）東擴威脅的自衛行動，同時批評日本計劃對俄制裁無助兩國關係。