持續更新｜澤連斯基自稱是俄軍頭號目標　公布黑海蛇島13守軍陣亡

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2月24日宣布對烏克蘭東部頓巴斯採取特別軍事行動，但首都基輔以及哈爾科夫、馬里烏波爾、第聶伯羅和敖德薩的機場、軍事基地和關鍵基礎設施遭受導彈襲擊。俄軍被指距離基輔僅30公里，可能在24小時內進攻。烏克蘭表示全面動員，禁止18至60歲男士離境，予以頑抗。



烏克蘭首都基輔獨立廣場實時畫面：

1410 烏克蘭國防部副部長：俄羅斯軍隊今天可能會進入基輔郊外的地區。

1350 烏克蘭內務部部長顧問格拉先科25日表示，俄羅斯國防部當天的作戰計劃是利用坦克突入基輔。稍早前，烏媒體報道稱，俄軍坦克正經由切爾諾貝爾地區向基輔進發。

1335 烏克蘭總統澤連斯基稱在Twitter發文：「俄羅斯走上了一條邪惡的道路，但烏克蘭正在捍衛自己，不會放棄自由。」

澤連斯基在錄影講話中說，包括10名軍官在內的137名「英雄」被殺，以及316人受傷。 死者包括被俄軍接管的敖德薩地區蛇島（Zmiinyi Island）上的所有邊防警衛。

澤連斯基在講話中說，俄羅斯破壞分子已進入基輔，並表示情報發現「敵人已將我確定為頭號目標」。

「他們想通過摧毀國家元首在政治上摧毀烏克蘭，」他並補充說，他的家人是俄軍「第二大目標」。

烏克蘭邊防部門稱24日、即俄羅斯入侵烏克蘭首日，蛇島就被到俄軍艦攻擊，隨後俄軍海陸空轟炸蛇島，摧毀島上所有的基建，13名邊防警衛隊員死守並拒降，最後不幸殉職。他們最後的錄音之後曝光，聽得烏克蘭守軍無畏無懼地怒吼「他X的去死吧」（Go fxxk yourself）。

1328 烏克蘭總統澤連斯基：俄羅斯軍隊在大部分方向上停止了前進。他稱：俄羅斯的打擊目標包括軍事地區和平民地區。

1328 俄羅斯駐日本特使：俄羅斯能夠確保安全、負責任地處理俄羅斯軍隊活動地區的核設施。

1326 當地時間今日早上7時左右（香港時間同日下午1時左右），烏克蘭首都基輔再次響起防空警報。政府告知所有市民，這不是演習，聽到警報立即前往最近的避難所。

1230 烏克蘭國防部表示，自24日俄軍入侵以來，已對俄羅斯軍隊造成約800人傷亡，包括摧毀了30多輛俄羅斯坦克，以及7架俄羅斯飛機和6架直升機。

11:57 「俄羅斯航天」國家集團公司總裁羅戈津週四警告稱，若制裁觸及與俄羅斯的合作，國際空間站將面臨不受控制地脫離軌道，落入歐洲或美國境內。

11:35 美國CNN引述政府消息人士報道，指從白羅斯入侵烏克蘭的俄軍，距離首都基輔只有３0公里。

11:30 印度總理辦公室發表聲明，總理莫迪與普京通電話，呼籲立即停止暴力，重回外交談判和對話的道路上。莫迪重申即使俄羅斯與北約之間存在分歧，只能通過誠實和真誠的對話來解決。

11:10 烏克蘭政府表示當地時間25日早上，首都基輔遭俄羅斯的巡航導彈襲擊。

1037 美國CNN報道，指在基輔聽到兩次巨大的爆炸聲響，還有一次爆炸聲在遠處。

1002 白宮發言人表示，切爾諾貝爾核電設施的工作人員正被俄軍扣為人質，形容難以置信及令人震驚，對此譴責並要求立即釋放他們。

0945 新西蘭宣布向俄羅斯官員實施旅行禁令，並禁止向俄羅斯軍隊和安全部隊出口商品，以應對烏克蘭的入侵。

0928 美國國務卿布林肯表示，俄羅斯的目的是要推翻基輔政府：「你不需要情報就可以知道這是普京想要的，他已經明確表示他想重建蘇聯帝國。」

0854 澤連斯基指責盟友國家只口講支持，卻不讓烏克蘭加入北約，只留下烏克蘭獨自戰鬥。

0802 聯合國安理會將於25日表決譴責俄羅斯入侵烏克蘭草案，但由於俄羅斯為常任理事國，因此預計草案會被否決。

0740 澤連斯基表示137名烏克蘭軍人陣亡，形容他們為國犧牲。他亦指俄羅斯聲稱軍事行動針對軍事目標，但普通平民設施卻受襲。

0734 日本首相岸田文雄與外相林芳正和防相岸信夫出席國家安全保障會議，日本放送協會（NHK）報道，他們決定制裁俄羅斯多名人士和組織，同時限制半導體產品出口等。

0713 澤連斯基指，根據情報顯示，俄羅斯已有工作人員藏身基輔，並指自己已經成為敵方頭號目標。他亦稱在這場戰役中，烏克蘭一直孤軍作戰。

從地圖標示可見，烏克蘭多處遭受攻擊。

0707 烏克蘭總統澤連斯基表示，歐洲的前途取決於烏克蘭的命運手上，他呼籲全球國家加強對俄羅斯的制裁，包括截斷俄國與SWIFT的聯繫、實施石油及天然氣貿易禁運等，並要求歐盟提供軍備和支持聯合國派出維和部隊等。

0701 烏克蘭武裝部隊估計，當地境內有大約3萬至6萬名俄軍，但形容他們士氣低下。

0619 烏克蘭總統澤連斯基簽署總動員令，當地18至60歲男性在戒嚴法實施期間禁止離國，確保國防部門及組織有足夠時間實施總動員。

0540 俄羅斯53個城市有民眾發起反戰示威，天空新聞 （Sky News）指，俄羅斯當局拘捕超過1700人，當中莫斯科佔940人。

0537 中國央視報道，烏克蘭軍隊在北部城市蘇梅（Sumy）與俄軍激烈交火。

0526 歐盟同意進一步制裁俄羅斯。

0458 世界衛生組織（WHO）向烏克蘭提供350萬美元緊急撥款，協助當地採購醫療物資。

0454 加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）宣布制裁58名俄羅斯人士及實體，包括防長、財長及司法部長等人，他形容烏克蘭局勢是自二戰以來，對歐洲穩定的最大威脅，並稱會全力支持烏克蘭總統澤連斯基及當地民眾。

0452 克里姆林宮表示，普京應法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）要求，就烏克蘭局勢通話，普京解釋出兵烏克蘭的理據，馬克龍則敦促俄羅斯停止軍事行動，另外他們亦同意保持接觸。

0427 烏克蘭衛生部指，俄軍入侵以來，當地最少57人喪生、169人受傷，並強調全國的醫療系統仍然穩定。

0423 美國國務院證實，俄羅斯駐華盛頓大使館的公使銜參贊遭驅逐出境，回應莫斯科較早時的同樣措施，但指事件與烏克蘭局勢無關。

0347 美國將向德國增派7000名美軍，另外亦制裁24名白羅斯人士和組織，指他們支持俄羅斯出兵烏克蘭。

0337 拜登稱，將俄羅斯排除在全球金融系統SWIFT外並非現時最佳選項。

0304 拜登指，沒計劃遊說中國聯手孤立俄羅斯。

0300 拜登重申美國會捍衛北約領土，但強調不會派兵到烏克蘭。

0258 拜登表示無意與普京對話，惟他沒有回應會否制裁普京。

烏克蘭局勢：美國總統拜登2月24日在白宮舉行記者會，宣布制裁俄羅斯的措施。（ AP）

0253 西方情報官員指出，俄羅斯對烏克蘭有絕對制空權。

0244 美國總統拜登發表講話，指俄羅斯預先計劃入侵烏克蘭，批評普京選擇戰爭之路。拜登宣布與盟友聯手制裁俄羅斯，包括限制俄羅斯使用美元、歐元及日圓交易能力、凍結俄羅斯外貿銀行（VTB）等4間銀行的資產，以及截斷俄羅斯過半的高科技產品出口。

0233 加拿大宣布制裁俄羅斯措施，防長、財長及司法部長等人榜上有名，同時取消所有俄羅斯的出口許可。

0230 波蘭接收首批烏克蘭難民。

0227 烏克蘭東部港口城市馬里烏波爾（Mariupol）遭受大量炮火攻擊，假如當地失守，俄羅斯將確保前往克里米亞半島的陸路通道。

0212 科索沃（Kosovo）總統與總理及其他官員發表聯合聲明，批評普京將出兵烏克蘭與科索沃爭取從塞爾維亞獨立的言論相提並論是不可接受，他們形容烏克蘭多處地方遇襲，是對二戰之後建立的國際安全帶來嚴重打擊。

0211 非洲聯盟呼籲俄羅斯即時停火，並尊重烏克蘭領土完整和國際法。

0205 美國全國廣播公司（NBC）引述4名消息人士報道，華府官員向拜登提出多個選項，向俄羅斯發動網絡攻擊，阻止俄軍能力，內容包括影響俄羅斯全國互聯網、關閉當地電網及干擾鐵路運作，阻礙俄軍的補給能力。

報道指拜登仍未作出最終決定。

0159 烏克蘭總統府證實，切爾諾貝爾核電廠已經被俄軍控制。

0135 德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）表示，普京企圖以入侵烏克蘭令全球重回19世紀，由列強決定弱小國家的命運，朔爾茨揚言不會讓普京的計劃得逞。他亦指，普京不應低估北約捍衛成員國的決心，當中包括波羅的海、波蘭、羅馬尼亞、保加利亞及斯洛伐克。

0133 烏克蘭傳媒報道，切爾諾貝爾（Chernobyl）核電廠已落入俄羅斯手中。

0129 印度總理莫迪（Narendra Modi）與普京通話，敦促對方停止在烏克蘭的武力行動。俄羅斯軍方則指在烏克蘭的首天軍事行動成功。

0121 中國駐烏克蘭大使館宣布，安排撤僑包機，呼籲當地持中、港、澳護照及台胞證等人士在當地時間27日晚上12點前登記，同時做好安全及防疫措施，保障人身安全。

0117 約翰遜表示，英國有意與盟友研究將俄羅斯排除在全球金融系統SWIFT在外，但承認會有難度。

0108 約翰遜宣布，禁止俄羅斯航空（Aeroflot）進入英國，而該航空公司亦是英超球會曼聯（Manchester United）的贊助商。曼聯方面較早時表示無意中止合作關係，但稱會密切留意情況。

0105 英國政府宣布即時凍結俄羅斯VTB銀行的資產，首相約翰遜（Boris Johnson）表示，承諾在下週立法，禁止俄羅斯企業在英國集資。他同時認為，西歐國家必須結束對俄羅斯天然氣的依賴。

0104 歐洲理事會（European Council）同意就俄羅斯的軍事行動向莫斯科實施嚴重制裁。

0053 巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）暫時未有就烏克蘭局勢表態，副總統莫朗（Hamilton Mourão）則譴責俄羅斯入侵烏克蘭，同時批評西方國家現在的情況就像1938年如希特勒（Adolf Hitler）採取綏靖政策，他認為單純的制裁措施沒有效用，盟友應該向烏克蘭提供軍事援助。

0048 烏克蘭總統澤連斯基身穿軍服發表講話，形容俄羅斯的入侵是新鐵幕落下的聲音，俄羅斯從此與文明世界隔絕。

0042 烏克蘭駐美國大使馬爾卡羅娃（Oksana Markarova）證實，俄軍第74摩托化步兵旅（74th Motor Rifles Brigade）其中一個排向烏克蘭投降，對方表示不知道與烏克蘭人交戰。

0039 瑞典、波蘭及捷克足總發表聯合聲明，稱不希望參與下月在俄羅斯舉行的世界盃外圍賽附加賽。

0035 俄羅斯電視台報道，普京稱俄羅斯仍是全球經濟的一部分，並指無意破壞身處其中的體系，重申出兵烏克蘭是「被迫採取的措施」。

0020 烏駐英國大使普里斯泰科（Vadym Prystaiko）24日稱，烏克蘭目前沒有足夠的軍備捍衛國家。當他被問及烏軍是有能力抵禦俄軍時，他說，烏克蘭有足夠的人力，但沒有足夠的裝備。

他也承認，有些地方難以防守，例如被俄羅斯封鎖的黑海和亞速海。

他說，這情況限制烏克蘭提供增援以及補給的能力，他並補充說，由於俄羅斯「瞄準關鍵基礎設施」，烏克將很快、很需要人道物資。

0017 頓涅茨克的武裝分子稱，有15名烏克蘭政府軍的軍人投降。

0016 根據外交人員稱，關於聯合國安理會決議案，成員國已在私下討論中。

0006 美國防官員稱，攻擊烏克蘭只是俄羅斯大規模入侵的一部分。

俄羅斯對烏克蘭的襲擊始於美東時間24日晚上9點30分（香港時間24日早上10時30分）。 一名美國高級國防官員24日稱，這個「最初的攻擊」中包括「大約100多枚由俄方發射的各種類型的導彈」。

美高級國防官員稱，俄羅斯從三面包圍烏克蘭，烏克蘭的一些地方正受到從陸地和海上發射的導彈。

國防高官告訴記者稱，更多美國軍事資源將在今天稍晚時候抵達東歐國家。這位官員說，今天將有六架F-35抵達愛沙尼亞、立陶宛和羅馬尼亞——每個國家兩架。

0001 瑞士政府稱，瑞士將對俄羅斯3家銀行實施金融制裁，對俄羅斯國家杜馬（議會下院）361名議員實施旅行限制。

0000 美國白宮：G7領導人會議於香港時間11時27分結束。

G7在聯合聲明中強烈譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並表示對烏克蘭堅定不移的支持和聲援。

內文呼籲白俄羅斯遵守其國際義務。

內文稱G7成員國支持主要能源生產國和消費國為維護全球能源供應穩定的共同利益而進行的一貫和建設性的參與和協調，又指俄羅斯總統普京已將戰爭重新引入歐洲大陸，他把自己置於歷史錯誤的一邊。他的決定嚴重違反聯合國憲章的基本原則。

0000 基輔市長宣布當地從晚上10時至翌朝7時實施宵禁，屆時公共交通會停止運作，市內所有地鐵站將全日改為防空洞用途。

0000 日本外相林芳正傳召俄羅斯駐日大使加盧津，譴責俄羅斯憑力量單方面改變現狀的行為，指俄羅斯的行為侵害烏克蘭的主權和領土完整，而且違反國際法。不過對方重申莫斯科的軍事行動不是侵略，而是針對北約（NATO）東擴威脅的自衛行動，同時批評日本計劃對俄制裁無助兩國關係。