持續更新｜烏克蘭負隅頑抗　國際奧委會呼籲取消俄羅斯賽事

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）宣布向烏克蘭出兵第二天，俄軍2月24日多方面迫近首都基輔。烏克蘭部隊奮力抵抗，總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表明不會放棄，並敦促普京重返談判桌，惟後者批評基輔政府是「新納粹份子」，更呼籲烏克蘭軍方推翻政權。



0037 俄羅斯以當地傳媒遭審查為由，限制當地使用Facebook。

0028 國際奧委會（IOC）呼籲全球各體育組織取消在俄羅斯及白羅斯舉行賽事的計劃，並停止懸掛該兩國國旗及奏國歌。美聯社指出，連同今次出兵烏克蘭在內，俄羅斯在過去14年三度違反奧林匹克休戰（Olympic Truce）精神，另外兩次分別在2008年北京奧運期間入侵格魯吉亞（Georgia）、以及2014年索契（Sochi）冬季奧運後吞併克里米亞（Crimea）。

0027 知名黑客組織「匿名者」（Anonymous）在Twitter發文宣布向俄羅斯發動網絡戰，並指已令多個當地網站癱瘓，包括俄電視台RT的新聞網站。

0022 歐洲歌唱大賽（Eurovision）封殺俄羅斯參與今年賽事。

0000 歐洲理事會（Council of Europe）宣布，因應烏克蘭局勢，決定暫停俄羅斯的會籍。