持續更新｜烏克蘭負隅頑抗　英國和歐盟制裁普京及拉夫羅夫

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）宣布向烏克蘭出兵第二天，俄軍2月24日多方面迫近首都基輔。烏克蘭部隊奮力抵抗，總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表明不會放棄，並敦促普京重返談判桌，惟後者批評基輔政府是「新納粹份子」，更呼籲烏克蘭軍方推翻政權。



0219 歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）表示可能在未來數天將俄羅斯排除在全球金融系統SWIFT外。

0215 澤連斯基與美國總統拜登（Joe Biden）通話，討論成立反戰聯盟、加強對俄制裁及國防援助等。

0212 英國首相約翰遜（Boris Johnson）宣布即時制裁普京及拉夫羅夫。

0209 法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）外交顧問博納（Emmanuel Bonne）與中國外長王毅通話，王毅重申尊重包括烏克蘭在內的主權和領土完整，並歡迎法國支持俄烏兩國對話。

0207 英國《鏡報》指，英國政府將制裁普京。

0205 澤連斯基上載與多名官員在總統府外的片段，粉碎逃亡傳聞。他表示會繼續留下來保衛基輔。

0202 俄羅斯央行增加全國提款機的銀紙供應，應付當地提款需求急增的情況，同時強調民眾的存款全數獲得保障。

0149 俄羅斯航空（Aeroflot）宣布停飛前往倫敦及都柏林的航線。

0147 國際原子能機構（IAEA）指切爾諾貝爾（Chernobyl）的輻射水平甚低，暫時未有威脅。

0143 北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，俄羅斯的軍事行動並非只是針對烏克蘭，而且要求北約從1997年之後加入的國家撤出，更企圖以武力達成目的。他認為俄羅斯的威嚇已成歐洲新常態，俄羅斯及白羅斯需要負責。

0126 北約宣布向東歐部署更多兵力，稱大家不應被俄羅斯政府的連串謊話蒙蔽。

0121 拉脫維亞外長林克維奇斯（Edgars Rinkevics）表示，歐盟同意凍結普京及俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）的資產，是布魯塞爾方面史無前例的措施。林克維奇斯亦指，歐盟正準備新一輪制裁措施。

0111 俄羅斯國防部聲稱截獲大批西方國家供應烏克蘭的武器。

0108 聯合國難民署（UNHCR）指，在不足48小時內，烏克蘭有超過5萬名難民到波蘭及摩爾多瓦等國避難。

0102 俄羅斯警告芬蘭及瑞典不要加入北約（NATO），否則面臨嚴重後果。

0059 美國官員向全國廣播公司（NBC）表示，俄羅斯派出數以千計海軍兵力向烏克蘭馬里烏波爾（Mariupol）西部發動兩棲攻擊，但烏克蘭部隊的抵抗力高於俄羅斯估計。

0037 俄羅斯以當地傳媒遭審查為由，限制當地使用Facebook。

0028 國際奧委會（IOC）呼籲全球各體育組織取消在俄羅斯及白羅斯舉行賽事的計劃，並停止懸掛該兩國國旗及奏國歌。美聯社指出，連同今次出兵烏克蘭在內，俄羅斯在過去14年三度違反奧林匹克休戰（Olympic Truce）精神，另外兩次分別在2008年北京奧運期間入侵格魯吉亞（Georgia）、以及2014年索契（Sochi）冬季奧運後吞併克里米亞（Crimea）。

0027 知名黑客組織「匿名者」（Anonymous）在Twitter發文宣布向俄羅斯發動網絡戰，並指已令多個當地網站癱瘓，包括俄電視台RT的新聞網站。

0022 歐洲歌唱大賽（Eurovision）封殺俄羅斯參與今年賽事。

0000 歐洲理事會（Council of Europe）宣布，因應烏克蘭局勢，決定暫停俄羅斯的會籍。