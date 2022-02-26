烏克蘭・持續更新｜俄指烏拒絕和談：普京一度下令俄軍停止推進

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）宣布向烏克蘭出兵第二天，俄軍2月24日多方面迫近首都基輔。烏克蘭部隊奮力抵抗，總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表明不會放棄，並敦促普京重返談判桌，惟後者批評基輔政府是「新納粹份子」，更呼籲烏克蘭軍方推翻政權。



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2203 車臣共和國總統稱俄羅斯總統普京做出了正確的決定，阻止了烏克蘭對俄羅斯的任何攻擊。

他稱，奪取基輔或哈爾科夫這樣的城市不是問題，但要避免人員傷亡，應小心行動。他稱裝備精良的車臣部隊到目前為止沒有遭受任何損失，並且佔領了一處烏克蘭軍事設施。

2136 俄方稱：普京曾下令俄軍停止前進，但烏克蘭拒絕和談，於是恢復軍事行動，主力部隊26日繼續前進。

塔斯社26日援引俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫的話報道說，由於烏克蘭方面拒絕同俄方談判，俄羅斯主要部隊當天按照在烏克蘭行動計劃恢復行動。

2112 日本共同社報道，在烏克蘭南部敖德薩州的港口附近，巴拿馬籍貨輪NAMURA QUEEN號25日中彈並受損，該船由日本愛媛縣今治市的海運公司持有。船上有船長和船員等20名菲律賓人，其中1名男性肩部受傷，幸沒有生命危險。

2106 本港入境處向港媒稱，迄今接獲3名身在烏克蘭的港人求助。

中國駐烏克蘭大使館25日凌晨在微信公眾號表示，鑑於烏克蘭國內局勢急劇惡化，在當地的公民和中資企業安全風險較高，已準備安排包機分批將相關人員接返，現開始人員登記。

相關信息指，搭乘包機根據自願原則，包機派出時間根據飛行安全情況確定，屆時將提前通知。

大使館呼籲，人員請務必完整、仔細填寫後附表格，登記時間截止到當地時間2月27日周日晚12時，登記人員須持有中國護照或旅行證（含香港特區護照、澳門特區護照、台胞證，無護照人員須持有國內身份證），後續安排請第一時間關注使館發布的通知。

（中國駐烏克蘭大使館微信公眾號）

2058 俄羅斯指烏克蘭拒絕和談，導致軍事衝突持續。

2051 美國《紐約時報》引述美國據美國官員表示，三個月以來，拜登政府高級官員與中國高級官員舉行了六次緊急會議，美方在會上拿出了俄羅斯在烏克蘭附近集結軍隊的情報，並懇請中方告訴俄羅斯不要入侵。

報道稱包括中國外交部長和駐美大使在內的中方官員都拒絕，聲稱他們並不認為入侵行動正在醞釀中。

《約時》稱報道是基於了解這些談話內容的高級政府官員的採訪。由於外交事務的敏感性質，這些美官要求匿名。中國大使館沒有回覆置評請求。

2049 俄總統新聞秘書佩斯科夫表示，烏克蘭方面已拒絕和談，俄方的軍事行動將繼續。佩斯科夫說，俄羅斯總統普京25日曾下令俄軍停止前進，但是烏克蘭方面拒絕談判，俄軍恢復軍事行動計劃，主力部隊26日下午繼續推進。

2045 新華社引述烏克蘭內務部26日上午在社交媒體發佈聲明說，烏軍將封鎖首都基輔市連接第聶伯河兩岸的主要橋樑，並殲滅從左岸通過橋樑向右岸移動的目標。

據烏克蘭媒體此前報道，俄羅斯軍隊計劃在第聶伯河左岸實施空降作戰，搶佔橋樑並突襲位於第聶伯河右岸的烏最高拉達（議會）、總統府和政府辦公大樓。

新華社記者25日看到，烏軍士兵已開始在第聶伯河地鐵橋等橋樑兩端持槍把守。在基輔市中心的格魯舍夫斯基大街，烏裝甲車輛和士兵已經封鎖路面，禁止任何行人和車輛靠近位於該街的烏最高拉達、總統府和政府辦公大樓。

2034 新華社稱引述烏克蘭總統澤連斯基26日表示，烏克蘭成功擊退了俄羅斯軍隊的多次攻擊，目前戰鬥仍在繼續。

據烏克蘭國家通訊社當天報道，澤連斯基在錄製的一段影片中說：「我們經受住了考驗並成功擊退了敵人的進攻。」他表示，烏克蘭許多城市和地區的戰鬥仍在繼續。

2032 俄羅斯安全委員會副主席梅德韋傑夫稱，美國、歐盟等對俄羅斯實施的一系列制裁是西方「政治無能」的反映。他通過社交媒體發表評論稱，制裁為莫斯科提供一個全面審查與西方關係的藉口。

針對「西方國家可能與俄羅斯斷交」的說法，梅德韋傑夫說，俄羅斯「沒有特別需要維持的外交關係」，並補充說「我們可能會用雙筒望遠鏡和槍械瞄準彼此」。梅德韋傑夫還說，如果西方繼續威脅凍結俄羅斯資產，俄方也會「以牙還牙」凍結西方資產。

稍早時候，俄羅斯聯邦航天局稱，作為對歐盟對俄實施制裁的回應，俄羅斯將暫停在法屬圭亞那的航天發射活動，並撤回技術人員。

2031 英國《衛報》引述英國防部26日發布最新情報稱，俄羅斯軍隊繼續推進，大部隊距離基輔市中心約30公里。情報還稱，俄軍尚未獲得烏克蘭領空控制權，這削弱了俄空軍的效力。

2030 烏克蘭安全部門前軍官普羅佐羅夫在接受俄羅斯媒體採訪時表示，烏克蘭安全部門正在策劃挑釁行為，他們將換裝俄羅斯軍人制服並針對平民發動攻擊。

2031 烏克蘭總統澤連斯基在社交網站表示，烏克蘭幾乎已獲得全部歐盟國家支持，把俄羅斯從SWIFT剔除。

2030 烏克蘭安全部門前軍官普羅佐羅夫在接受俄羅斯媒體採訪時表示，烏克蘭安全部門正在策劃挑釁行為，他們將換裝俄羅斯軍人制服並針對平民發動攻擊。

2026 以色列外長拉皮德（Yair Lapid）下令駐烏克蘭大使館員工從烏西部利沃夫市（Lviv）遷至波蘭境內，大使館員工將每日跨境到烏克蘭繼續工作及協助以色列公民離開烏克蘭。

2020 基輔市長下令實施宵禁，從26日下午開始，自下午5時至次日早上8時，將持續至28日早上，他指在宵禁期間，街上的所有平民將被視為敵人偵察組的成員。

2013 俄羅斯駐法國大使館表示，將就貨船遭扣押一事向法國外交部發出抗議信函。

2008 彭博社引述消息人士報道，中國至少兩間國有銀行限制對採購俄羅斯商品的企業提供貿易融資，原因是憂慮西方對俄羅斯的制裁措施。

1945 新華社引述烏克蘭衛生部26日在社交媒體賬戶上通報稱，俄羅斯軍隊的行動已造成198名烏克蘭人死亡，另有1115人受傷。

1939 60名俄士兵在烏克蘭西部城市布羅德郊區空降。

它引述烏克蘭通訊社報道，烏克蘭西部利沃夫州首府利沃夫市市長薩多維伊26日說，3架直升機搭載着60名俄羅斯士兵於當地時間26日9時在該州布羅德市郊區實施空降。在烏軍打擊下，這些空降的俄羅斯士兵向森林方向撤退。

1939 烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克26日說，烏首都基輔市區和郊區的局勢目前可控。此前，俄羅斯國防部表示，俄武裝部隊已經完全控制了烏克蘭東南部城市梅利托波爾。

波多利亞克在烏總統辦公室舉行的新聞發佈會上表示，奪取基輔是俄羅斯軍隊的首要目標，俄軍正在將儘可能多的部隊和軍事裝備部署到靠近基輔的地區，烏克蘭軍隊正在基輔郊區積極防禦。與此同時，烏克蘭警察和反恐部隊正在開展清剿基輔市內的敵方別動小組的行動。

波多利亞克說，烏克蘭和俄羅斯軍隊正在烏南部的赫爾松、尼古拉耶夫和敖德薩發生激烈戰鬥，因為突破這一方向的烏軍防線是俄軍優先目標。俄軍希望在上述地區鞏固陣地，但目前沒有取得成功。

1939 烏克蘭首都基輔市市長克利奇科26日發布視像講話說，俄羅斯軍隊目前並未進入基輔市區。截至當地時間26日6時，俄軍對基輔市的襲擊已造成35人受傷，其中包括2名兒童。

25日夜間至26日清晨，基輔市上空持續傳來爆炸聲。當地居民紛紛到住宅樓地下室、防空洞、地鐵站、地下停車場等場所避難。

據烏克蘭媒體報道，基輔以南的瓦西里科夫戰鬥已結束。戰鬥從25日一直持續至26日清晨，當地機場和軍事設施遭到俄軍導彈襲擊，戰鬥非常激烈。來自基輔方向的戰鬥車輛及時趕到，最終俄軍未能取得突破。

1931 法媒：烏軍方稱，已在首都抵擋住俄軍一次襲擊。

1909 法國總統馬克龍向格魯吉亞和摩爾多瓦的領導人重申，他支持東歐夥伴反對任何破壞穩定企圖的決心。他稱法國與格魯吉亞和摩爾多瓦同在，捍衛它們的主權和安全。

1907 據法媒：一艘俄國船隻在英倫海峽（English Channel）被攔截。法國官員表示，海上警察扣押了一艘駛往俄羅斯的船隻，該船涉嫌違反與烏克蘭戰爭有關的制裁。

1900 法媒：烏克蘭總統澤連斯基表示，烏克蘭方面已經「破壞」了俄羅斯的攻擊計劃，並敦促俄羅斯人向普京施壓，讓他停止戰爭。

1827俄國家杜馬主席沃洛金26日在社交平台表示，烏克蘭總統澤連斯基25日離開基輔，他從烏克蘭首都發出的所有呼籲都是提前拍攝。

沃洛金表示，這一訊息他是從一個試圖在基輔與澤連斯基見面的最高拉達（烏克蘭最高議會）議員處得知。

澤連斯基在俄軍開進烏克蘭後不時發布影片，展示自己和高官都在首都，對外確保他和他的軍隊都不會逃走。

澤連斯基4小時前上載過影片，回應網上流傳的虛假訊息，那些消息聲稱他呼籲居民放下武器。他堅稱不會下台。

1823 法媒稱，有10萬烏克蘭人越過邊境到了波蘭。

1822 烏克蘭首都基輔市市長克利奇科26日發佈影片講話說，俄羅斯軍隊目前並未進入基輔市區。截至當地時間26日6時，俄軍對基輔市的襲擊已造成35人受傷，其中包括2名兒童。

25日夜間至26日清晨，基輔市上空持續傳來爆炸聲。當地居民紛紛到住宅樓地下室、防空洞、地鐵站、地下停車場等場所避難。

新華社26日引述烏克蘭媒體報道，基輔以南的瓦西里科夫戰鬥已結束。戰鬥從25日一直持續至26日清晨，當地機場和軍事設施遭到俄軍導彈襲擊，戰鬥非常激烈。來自基輔方向的戰鬥車輛及時趕到，最終俄軍未能取得突破。

1817 俄羅斯外長拉夫羅夫在記者會上否認俄方對民用設施展開攻擊，他稱「沒有人會攻擊烏克蘭人民」、「沒有對民用設施的襲擊」。此前Twitter上有影片流傳，顯示基輔有住宅大樓遭炮擊。

烏克蘭外長在Twitter上傳照片，指基輔一棟住宅大樓遭導彈擊中。烏克蘭外交部在Twitter也上傳一片段。

Kyiv, our splendid, peaceful city, survived another night under attacks by Russian ground forces, missiles. One of them has hit a residential apartment in Kyiv. I demand the world: fully isolate Russia, expel ambassadors, oil embargo, ruin its economy. Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/c3ia46Ctjq — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 26, 2022

Russia attacks and kills civilians in Ukraine. Our army continues to defend our territory and every civilian. 🇺🇦 resists and strives for peace. The world must stop Russian war criminals.#StandWithUkraine!



📍Kyiv, Residential Area, building near Maternity Hospital and Schools. pic.twitter.com/JGNUQUGulX — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) February 26, 2022

1820 克里姆林宮稱，普京已致電吉爾吉斯斯坦總統，後者稱，基輔應對《明斯克協議》失效負責，並支持俄方為保護頓巴斯地區平民而採取的果斷行動。

1812 烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）稱現在是歐盟決定是否讓烏克蘭加入歐盟的關鍵時刻。

波蘭、立陶宛與德國將商討制裁俄羅斯。

澤連斯基在Twitter發文稱，他已與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）談話，討論「進一步有效協助，以及烏克蘭人為其自由的未來的勇敢奮戰。」

It is a crucial moment to close the long-standing discussion once and for all and decide on Ukraine's membership in the #EU. Discussed with @eucopresident further effective assistance and the heroic struggle of Ukrainians for their free future. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

1805 烏克蘭總統澤連斯基與意大利總理德拉吉通電話。德拉吉表示支持將俄羅斯排除在SWIFT系統外，並向烏克蘭提供軍事援助。

1802 俄羅斯聯邦安全委員會副主席梅德韋傑夫譴責歐洲理事會暫停俄羅斯成員國資格的決定，稱這一決定「非常不公平」。他稱：「這可能是一個永遠關上安理會大門的好理由。」

1757 當地時間26日11時50分左右（香港時間下午5時50分左右），基輔再次響起防空警報。基輔市政發布消息，所有人立即進入民防設施。

1744 據國際文傳電訊社：利沃夫市市長表示，俄軍在利沃夫地區着陸。

利沃夫市市長表示，烏克蘭軍隊在布洛迪附近的利沃夫地區擊退了進攻。

※延伸閱讀：烏克蘭西部利沃夫變最大避難所 70萬人口城市或要應付數以十萬人

1748 歐元區央行官員表示，決定切斷俄羅斯與SWIFT的聯繫只是幾天的事。

1749 烏克蘭外長庫列巴26日表示，反坦克武器、防空裝備、火箭炮彈藥、汽車、防彈背心、燃料及數十種武器裝備已抵達烏克蘭。

1712 俄羅斯國防部指控，烏克蘭民族主義者在舊別利斯克（Starobelsk）炮擊住宅區域，造成數名平民死亡。該市位於烏東。

1705 俄羅斯外交部回應有關英國制裁時稱，普京和拉夫羅夫未在境外任何地方開立賬戶。

1647 烏克蘭東北部城市蘇梅（Sumy）指，當地街頭正爆發戰鬥，呼籲居民留家。

1639 烏克蘭基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）表示，過去一晚在基輔發生的戰鬥中，有35人受傷，包括2名兒童。

1628 俄羅斯國防部指，深夜對在烏克蘭的目標發動巡航導彈攻擊，指專門針對軍事基礎設施，不是以居民為目標。

1615 烏克蘭內政部一名顧問向傳媒表示，在住宅大樓遭導彈擊中的事件中，沒有人死亡。

1611 烏克蘭外長在Twitter上傳照片，指基輔一棟住宅大樓遭導彈擊中。烏克蘭外交部在Twitter也上傳一片段。

Kyiv, our splendid, peaceful city, survived another night under attacks by Russian ground forces, missiles. One of them has hit a residential apartment in Kyiv. I demand the world: fully isolate Russia, expel ambassadors, oil embargo, ruin its economy. Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/c3ia46Ctjq — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 26, 2022

Russia attacks and kills civilians in Ukraine. Our army continues to defend our territory and every civilian. 🇺🇦 resists and strives for peace. The world must stop Russian war criminals.#StandWithUkraine!



📍Kyiv, Residential Area, building near Maternity Hospital and Schools. pic.twitter.com/JGNUQUGulX — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) February 26, 2022

1602 據今日俄羅斯通訊社報道，位於基輔的保衛烏克蘭武裝力量總參謀部101旅營地附近爆發持續和激烈的槍戰。傳媒拍攝的影片顯示，除槍聲外，還能聽見爆炸聲並看見爆炸引起的火光。報道指，在基輔的一個區以及基輔以南35公里處的瓦西里科夫鎮也爆發槍戰。

1545 俄羅斯黑海艦隊稱，蛇島上有80多名烏克蘭邊防軍投降，他們被送往克里米亞塞瓦斯托波爾。

1533 英媒報道，兩支導彈擊中基輔市中心的西南部區域，基輔市政府指其中一支打中一棟居民大樓。

1531 英國天空新聞引述消息報道，一共有28國同意向烏克蘭提供更多武器、醫療物品及其他軍事援助，包括美國、英國及其他歐洲國家。

1525 法國總統馬克龍表示，世界必須為烏克蘭的「長期」戰爭做好準備。

1507 美國有線新聞網絡（CNN）報道，在基輔市中心附近聽到炮火聲，在26日黎明時份，基輔西部有公寓大樓遭導彈或火箭炮擊中，然後發生火災。

1500 俄羅斯國防部表示，俄武裝部隊已全面控制烏克蘭梅利托波爾市（Melitopol）。該市位於烏克蘭南部。

1450 俄羅斯國防部稱，已摧毀烏克蘭軍隊87輛坦克、28個多管火箭炮系統及8艘快艇。

1449 烏克蘭國際文傳電訊社（Interfax-Ukraine）指，俄軍試圖奪取基輔的一個發電站。

1437 俄羅斯聯邦太空局暫停與歐洲在庫魯太空港的發射合作，召回法屬圭亞那的工作人員。

1427 俄羅斯國防部表示，俄羅斯部隊已摧毀821個烏克蘭軍事目標。

1426 在烏東方面，自稱獨立的「頓涅茨克人民共和國」指控烏克蘭軍隊炮擊「頓涅茨克人民共和國」戈爾洛夫卡，發射6枚反坦克火箭筒榴彈及使用大口徑機槍。

1421 天空新聞報道，烏克蘭首都基輔政府大樓區域附近出現槍聲與空襲警報聲，很多居民已經離開，部份人則留在避難所中。

1414 央視新聞報道，烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克在記者發布會上表示，今晚（26日）將決定俄烏談判進程，在這個過程中，立場將由烏克蘭決定。

1408 聯合國秘書長古特雷斯任命來自蘇丹的阿瓦德（Amin Awad）為聯合國烏克蘭危機協調員。

1346 烏克蘭內政部在Facebook發文，指戰鬥在首都基輔街頭進行中，提醒國民小心及保持冷靜，若然已在避難所便不要離開。

1340 美國白宮25日宣布，總統拜登已下令國務院再向烏克蘭提供最多3.5億美元的安全與防衛援助。

1305 克里姆林宮表示，由於談判地點不合適，指已停止溝通。俄方表示烏克蘭原先同意在明斯克進行會談，但又改口提議在華沙舉行，然而此前烏克蘭表示願在以色列舉行談判。

1243 美國國務院發言人普賴斯25日被問及俄烏和談時時說：「俄羅斯本周已做好了入侵烏克蘭的準備，卻還在試圖進行其『偽裝外交』。」

普萊斯說：「現在莫斯科提議，讓我們在槍管下，又或者說在莫斯科的火箭、迫擊炮、大炮正瞄準烏克蘭人民之際進行外交協商。」

普萊斯說：「這不是真正的外交。目前的情況不利於真正的外交。」

1230 央視稱烏克蘭總統新聞秘書尼基福羅夫表示，烏方一直為實現停火與和平做好準備，「這是我們的不變立場」。他透露，目前烏俄雙方正就會談的地點和時間進行磋商，「愈快開啟談判，就將爭取更多的恢復正常生活的機會」。

1229 日本兩名知情官員26日向英媒披露，政府正在考慮與美國一同對白羅斯實施經濟制裁，以回應其支持俄羅斯入侵烏克蘭的行動。

迄今尚未清楚白羅斯哪些個人或實體會被日本列入制裁名單。日本首相岸田文雄此前已宣布對俄羅斯的制裁。

兩名日本官員說，日本政府將與七國集團（G7）的其他成員國協調行動。

日本外交部拒對報道置評。岸田文雄的辦公室亦沒即時回應。

1226 烏軍稱俄軍襲擊基輔一軍事基地，但被擊退。

1030 美國NBC引述哈薩克斯坦官方消息報道，哈薩克拒絕承承認盧甘斯克和頓涅茨克為獨立，同時拒絕應普京要求派兵。

0940 烏克蘭國家特別通訊局表示，基輔東部首軍正與俄軍發生衝突。

0920 據《華盛頓郵報》引述美烏官員報道，美國當局準備協助烏克蘭總統澤連斯基離開基輔，但遭澤連斯基拒絕。

0902 美軍尋求與俄羅斯建立軍方通訊線路，以免在俄軍在烏克蘭的行動讓美軍出現誤判。

0840 俄軍繼續向基輔進迫，據報在基輔南部城鎮，瓦西里基夫（Vasylkiv）外發生激烈戰鬥。

0751 美國財政部宣布制裁普京、拉夫羅夫及俄羅斯安全委員會成員，內容包括凍結他們在美國的資產，禁止美國人與他們交易等。

0734 烏克蘭軍方指揮官稱部隊在距離基輔市中心東南大約32公里的位置擊落俄軍一架伊-76大型運輸機。

0727 烏克蘭駐以色列大使科爾尼丘克（Yevgen Korniychuk）向CNN表示，澤連斯基希望以色列總理貝內特（Naftali Bennett）協調烏俄和談，並屬意和談在耶路撒冷（Jerusalem）舉行。

科爾尼丘克指出，俄羅斯提出在白羅斯首都明斯克（Minsk）舉行談判，但烏克蘭認為白羅斯既是莫斯科盟友，基輔政府亦不承認白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）的合法地位，因此要求另覓場地。

0708 澳洲宣布制裁俄羅斯國會所有議員，以及8個與普京關係密切的財閥和白羅斯主要官員。坎培拉方面亦表示有計劃制裁普京和拉夫羅夫。

0647 聯合國安理會表決譴責俄羅斯入侵烏克蘭議案，本身是常任理事國的俄羅斯是唯一投反對票的國家，中國、印度及阿聯酋則投棄權票。美國表示會將議案交由聯合國大會表決，屆時俄羅斯將沒有否決權。

0624 澤連斯基發表講話，警告俄軍可能在晚上入侵，他表示全國民眾都奮力抵抗，強調要死守基輔。

0548 加拿大決定加入制裁普京及拉夫羅夫行列，同時非常支持將俄羅斯逐出SWIFT系統。總理杜魯多（Justin Trudeau）形容，普京作出嚴重錯誤，令他的個人財富面臨巨大風險。

0542 《衛報》指，澤連斯基與普京正商討停火及和談的時間及地點。

0539 烏克蘭向國際貨幣基金會（IMF）要求緊急援助。

0513 新華社報道，中國外長王毅分別與歐盟及英法官員討論烏克蘭局勢，重申北京的五點立場，包括尊重包括烏克蘭在內的主權和領土完整、妥善解決俄羅斯的安全訴求、避免烏克蘭爆發人道危機、俄烏重回談判桌、透過聯合國安理會發揮關鍵作用等。

0510 俄羅斯指與西方關係「接近無可挽回」。

0508 莫斯科、聖彼得堡等地再有大批民眾參加反戰示威。

0502 白宮發言人普薩基（Jen Psaki）證實拜登決定制裁普京及拉夫羅夫等人，細節會在較後時間公布。

0500 烏克蘭駐美國大使指，92名切爾諾貝爾核電廠員工遭俄羅斯挾持，稱核電廠的安全取決於俄軍手上。

0454 聯合國安理會即將表決譴責俄羅斯草案，內容包括決定俄羅斯需要即時停止對烏克蘭使用武力，並禁止向任何聯合國會員國非法威嚇或動武。不過由於俄羅斯擁有否決權，所以草案根本不會通過，惟中國的取態成為焦點。

0450 英國運輸大臣夏博思（Grant Shapps）宣布擴大俄羅斯飛機進入當地的禁令，所有俄羅斯私人飛機將不可飛入英國領空或降落。

0447 白宮發言人普薩基（Jen Psaki）警告，俄羅斯以澤連斯基為追捕目標，將會是非常駭人的表現。

0442 聯合國希望為烏克蘭籌得10億美元人道援助。

0439 美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）認為，俄羅斯提出和談的舉動不是出於外交，並指沒迹象顯示普京願意透過外交解決爭議。

0427 波蘭國防部長布瓦什恰克（Mariusz Blaszczak）表示，一批軍備已經成功送到烏克蘭，重申反對俄羅斯的侵略。

0406 美國有線新聞網絡（CNN）引述兩名消息人士指，華府可能最快在當地時間25日制裁普京。

0242 教宗方濟各（Pope Francis）在Twitter以英、俄、烏克蘭語留言，指每場戰爭令世界比過往更加惡劣，形容戰爭是政治和人性的失敗、無恥的投降及被邪惡勢力擊敗。

0234 天空新聞主持奧斯汀（Mark Austin）表示在基輔聽到5次巨大爆炸聲，英國廣播公司（BBC）首席國際記者杜塞（lyse Doucet）指基輔遭受導彈攻擊。

0219 歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）表示可能在未來數天將俄羅斯排除在全球金融系統SWIFT外。

0215 澤連斯基與美國總統拜登（Joe Biden）通話，討論成立反戰聯盟、加強對俄制裁及國防援助等。

0212 英國首相約翰遜（Boris Johnson）宣布即時制裁普京及拉夫羅夫。

0209 法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）外交顧問博納（Emmanuel Bonne）與中國外長王毅通話，王毅重申尊重包括烏克蘭在內的主權和領土完整，並歡迎法國支持俄烏兩國對話。

0207 英國《鏡報》指，英國政府將制裁普京。

0205 澤連斯基上載與多名官員在總統府外的片段，粉碎逃亡傳聞。他表示會繼續留下來保衛基輔。

0202 俄羅斯央行增加全國提款機的銀紙供應，應付當地提款需求急增的情況，同時強調民眾的存款全數獲得保障。

0149 俄羅斯航空（Aeroflot）宣布停飛前往倫敦及都柏林的航線。

0147 國際原子能機構（IAEA）指切爾諾貝爾（Chernobyl）的輻射水平甚低，暫時未有威脅。

0143 北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，俄羅斯的軍事行動並非只是針對烏克蘭，而且要求北約從1997年之後加入的國家撤出，更企圖以武力達成目的。他認為俄羅斯的威嚇已成歐洲新常態，俄羅斯及白羅斯需要負責。

0126 北約宣布向東歐部署更多兵力，稱大家不應被俄羅斯政府的連串謊話蒙蔽。

0121 拉脫維亞外長林克維奇斯（Edgars Rinkevics）表示，歐盟同意凍結普京及俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）的資產，是布魯塞爾方面史無前例的措施。林克維奇斯亦指，歐盟正準備新一輪制裁措施。

0111 俄羅斯國防部聲稱截獲大批西方國家供應烏克蘭的武器。

0108 聯合國難民署（UNHCR）指，在不足48小時內，烏克蘭有超過5萬名難民到波蘭及摩爾多瓦等國避難。

0102 俄羅斯警告芬蘭及瑞典不要加入北約（NATO），否則面臨嚴重後果。

0059 美國官員向全國廣播公司（NBC）表示，俄羅斯派出數以千計海軍兵力向烏克蘭馬里烏波爾（Mariupol）西部發動兩棲攻擊，但烏克蘭部隊的抵抗力高於俄羅斯估計。

0037 俄羅斯以當地傳媒遭審查為由，限制當地使用Facebook。

0028 國際奧委會（IOC）呼籲全球各體育組織取消在俄羅斯及白羅斯舉行賽事的計劃，並停止懸掛該兩國國旗及奏國歌。美聯社指出，連同今次出兵烏克蘭在內，俄羅斯在過去14年三度違反奧林匹克休戰（Olympic Truce）精神，另外兩次分別在2008年北京奧運期間入侵格魯吉亞（Georgia）、以及2014年索契（Sochi）冬季奧運後吞併克里米亞（Crimea）。

0027 知名黑客組織「匿名者」（Anonymous）在Twitter發文宣布向俄羅斯發動網絡戰，並指已令多個當地網站癱瘓，包括俄電視台RT的新聞網站。

0022 歐洲歌唱大賽（Eurovision）封殺俄羅斯參與今年賽事。

0000 歐洲理事會（Council of Europe）宣布，因應烏克蘭局勢，決定暫停俄羅斯的會籍。