烏克蘭．持續更新｜俄烏兩軍基輔街頭戰鬥　一住宅大樓遭導彈擊中

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）宣布向烏克蘭出兵第二天，俄軍2月24日多方面迫近首都基輔。烏克蘭部隊奮力抵抗，總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表明不會放棄，並敦促普京重返談判桌，惟後者批評基輔政府是「新納粹份子」，更呼籲烏克蘭軍方推翻政權。



1712 俄羅斯國防部指控，烏克蘭民族主義者在舊別利斯克（Starobelsk）炮擊住宅區域，造成數名平民死亡。該市位於烏東。

1705 俄羅斯外交部回應有關英國制裁時稱，普京和拉夫羅夫未在境外任何地方開立賬戶。

1647 烏克蘭東北部城市蘇梅（Sumy）指，當地街頭正爆發戰鬥，呼籲居民留家。

1639 烏克蘭基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）表示，過去一晚在基輔發生的戰鬥中，有35人受傷，包括2名兒童。

1628 俄羅斯國防部指，深夜對在烏克蘭的目標發動巡航導彈攻擊，指專門針對軍事基礎設施，不是以居民為目標。

1615 烏克蘭內政部一名顧問向傳媒表示，在住宅大樓遭導彈擊中的事件中，沒有人死亡。

1611 烏克蘭外長在Twitter上傳照片，指基輔一棟住宅大樓遭導彈擊中。烏克蘭外交部在Twitter也上傳一片段。

Kyiv, our splendid, peaceful city, survived another night under attacks by Russian ground forces, missiles. One of them has hit a residential apartment in Kyiv. I demand the world: fully isolate Russia, expel ambassadors, oil embargo, ruin its economy. Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/c3ia46Ctjq — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 26, 2022

Russia attacks and kills civilians in Ukraine. Our army continues to defend our territory and every civilian. 🇺🇦 resists and strives for peace. The world must stop Russian war criminals.#StandWithUkraine!



📍Kyiv, Residential Area, building near Maternity Hospital and Schools. pic.twitter.com/JGNUQUGulX — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) February 26, 2022

1602 據今日俄羅斯通訊社報道，位於基輔的保衛烏克蘭武裝力量總參謀部101旅營地附近爆發持續和激烈的槍戰。傳媒拍攝的影片顯示，除槍聲外，還能聽見爆炸聲並看見爆炸引起的火光。報道指，在基輔的一個區以及基輔以南35公里處的瓦西里科夫鎮也爆發槍戰。

1545 俄羅斯黑海艦隊稱，蛇島上有80多名烏克蘭邊防軍投降，他們被送往克里米亞塞瓦斯托波爾。

1533 英媒報道，兩支導彈擊中基輔市中心的西南部區域，基輔市政府指其中一支打中一棟居民大樓。

1531 英國天空新聞引述消息報道，一共有28國同意向烏克蘭提供更多武器、醫療物品及其他軍事援助，包括美國、英國及其他歐洲國家。

1525 法國總統馬克龍表示，世界必須為烏克蘭的「長期」戰爭做好準備。

1507 美國有線新聞網絡（CNN）報道，在基輔市中心附近聽到炮火聲，在26日黎明時份，基輔西部有公寓大樓遭導彈或火箭炮擊中，然後發生火災。

1500 俄羅斯國防部表示，俄武裝部隊已全面控制烏克蘭梅利托波爾市（Melitopol）。該市位於烏克蘭南部。

1450 俄羅斯國防部稱，已摧毀烏克蘭軍隊87輛坦克、28個多管火箭炮系統及8艘快艇。

1449 烏克蘭國際文傳電訊社（Interfax-Ukraine）指，俄軍試圖奪取基輔的一個發電站。

1437 俄羅斯聯邦太空局暫停與歐洲在庫魯太空港的發射合作，召回法屬圭亞那的工作人員。

1427 俄羅斯國防部表示，俄羅斯部隊已摧毀821個烏克蘭軍事目標。

1426 在烏東方面，自稱獨立的「頓涅茨克人民共和國」指控烏克蘭軍隊炮擊「頓涅茨克人民共和國」戈爾洛夫卡，發射6枚反坦克火箭筒榴彈及使用大口徑機槍。

1421 天空新聞報道，烏克蘭首都基輔政府大樓區域附近出現槍聲與空襲警報聲，很多居民已經離開，部份人則留在避難所中。

1414 央視新聞報道，烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克在記者發布會上表示，今晚（26日）將決定俄烏談判進程，在這個過程中，立場將由烏克蘭決定。

1408 聯合國秘書長古特雷斯任命來自蘇丹的阿瓦德（Amin Awad）為聯合國烏克蘭危機協調員。

1346 烏克蘭內政部在Facebook發文，指戰鬥在首都基輔街頭進行中，提醒國民小心及保持冷靜，若然已在避難所便不要離開。

1340 美國白宮25日宣布，總統拜登已下令國務院再向烏克蘭提供最多3.5億美元的安全與防衛援助。

1305 克里姆林宮表示，由於談判地點不合適，指已停止溝通。俄方表示烏克蘭原先同意在明斯克進行會談，但又改口提議在華沙舉行，然而此前烏克蘭表示願在以色列舉行談判。

1243 美國國務院發言人普賴斯25日被問及俄烏和談時時說：「俄羅斯本周已做好了入侵烏克蘭的準備，卻還在試圖進行其『偽裝外交』。」

普萊斯說：「現在莫斯科提議，讓我們在槍管下，又或者說在莫斯科的火箭、迫擊炮、大炮正瞄準烏克蘭人民之際進行外交協商。」

普萊斯說：「這不是真正的外交。目前的情況不利於真正的外交。」

1230 央視稱烏克蘭總統新聞秘書尼基福羅夫表示，烏方一直為實現停火與和平做好準備，「這是我們的不變立場」。他透露，目前烏俄雙方正就會談的地點和時間進行磋商，「愈快開啟談判，就將爭取更多的恢復正常生活的機會」。

1229 日本兩名知情官員26日向英媒披露，政府正在考慮與美國一同對白羅斯實施經濟制裁，以回應其支持俄羅斯入侵烏克蘭的行動。

迄今尚未清楚白羅斯哪些個人或實體會被日本列入制裁名單。日本首相岸田文雄此前已宣布對俄羅斯的制裁。

兩名日本官員說，日本政府將與七國集團（G7）的其他成員國協調行動。

日本外交部拒對報道置評。岸田文雄的辦公室亦沒即時回應。

1226 烏軍稱俄軍襲擊基輔一軍事基地，但被擊退。

1030 美國NBC引述哈薩克斯坦官方消息報道，哈薩克拒絕承承認盧甘斯克和頓涅茨克為獨立，同時拒絕應普京要求派兵。

0940 烏克蘭國家特別通訊局表示，基輔東部首軍正與俄軍發生衝突。

0920 據《華盛頓郵報》引述美烏官員報道，美國當局準備協助烏克蘭總統澤連斯基離開基輔，但遭澤連斯基拒絕。

0902 美軍尋求與俄羅斯建立軍方通訊線路，以免在俄軍在烏克蘭的行動讓美軍出現誤判。

0840 俄軍繼續向基輔進迫，據報在基輔南部城鎮，瓦西里基夫（Vasylkiv）外發生激烈戰鬥。

0751 美國財政部宣布制裁普京、拉夫羅夫及俄羅斯安全委員會成員，內容包括凍結他們在美國的資產，禁止美國人與他們交易等。

0734 烏克蘭軍方指揮官稱部隊在距離基輔市中心東南大約32公里的位置擊落俄軍一架伊-76大型運輸機。

0727 烏克蘭駐以色列大使科爾尼丘克（Yevgen Korniychuk）向CNN表示，澤連斯基希望以色列總理貝內特（Naftali Bennett）協調烏俄和談，並屬意和談在耶路撒冷（Jerusalem）舉行。

科爾尼丘克指出，俄羅斯提出在白羅斯首都明斯克（Minsk）舉行談判，但烏克蘭認為白羅斯既是莫斯科盟友，基輔政府亦不承認白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）的合法地位，因此要求另覓場地。

0708 澳洲宣布制裁俄羅斯國會所有議員，以及8個與普京關係密切的財閥和白羅斯主要官員。坎培拉方面亦表示有計劃制裁普京和拉夫羅夫。

0647 聯合國安理會表決譴責俄羅斯入侵烏克蘭議案，本身是常任理事國的俄羅斯是唯一投反對票的國家，中國、印度及阿聯酋則投棄權票。美國表示會將議案交由聯合國大會表決，屆時俄羅斯將沒有否決權。

0624 澤連斯基發表講話，警告俄軍可能在晚上入侵，他表示全國民眾都奮力抵抗，強調要死守基輔。

0548 加拿大決定加入制裁普京及拉夫羅夫行列，同時非常支持將俄羅斯逐出SWIFT系統。總理杜魯多（Justin Trudeau）形容，普京作出嚴重錯誤，令他的個人財富面臨巨大風險。

0542 《衛報》指，澤連斯基與普京正商討停火及和談的時間及地點。

0539 烏克蘭向國際貨幣基金會（IMF）要求緊急援助。

0513 新華社報道，中國外長王毅分別與歐盟及英法官員討論烏克蘭局勢，重申北京的五點立場，包括尊重包括烏克蘭在內的主權和領土完整、妥善解決俄羅斯的安全訴求、避免烏克蘭爆發人道危機、俄烏重回談判桌、透過聯合國安理會發揮關鍵作用等。

0510 俄羅斯指與西方關係「接近無可挽回」。

0508 莫斯科、聖彼得堡等地再有大批民眾參加反戰示威。

0502 白宮發言人普薩基（Jen Psaki）證實拜登決定制裁普京及拉夫羅夫等人，細節會在較後時間公布。

0500 烏克蘭駐美國大使指，92名切爾諾貝爾核電廠員工遭俄羅斯挾持，稱核電廠的安全取決於俄軍手上。

0454 聯合國安理會即將表決譴責俄羅斯草案，內容包括決定俄羅斯需要即時停止對烏克蘭使用武力，並禁止向任何聯合國會員國非法威嚇或動武。不過由於俄羅斯擁有否決權，所以草案根本不會通過，惟中國的取態成為焦點。

0450 英國運輸大臣夏博思（Grant Shapps）宣布擴大俄羅斯飛機進入當地的禁令，所有俄羅斯私人飛機將不可飛入英國領空或降落。

0447 白宮發言人普薩基（Jen Psaki）警告，俄羅斯以澤連斯基為追捕目標，將會是非常駭人的表現。

0442 聯合國希望為烏克蘭籌得10億美元人道援助。

0439 美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）認為，俄羅斯提出和談的舉動不是出於外交，並指沒迹象顯示普京願意透過外交解決爭議。

0427 波蘭國防部長布瓦什恰克（Mariusz Blaszczak）表示，一批軍備已經成功送到烏克蘭，重申反對俄羅斯的侵略。

0406 美國有線新聞網絡（CNN）引述兩名消息人士指，華府可能最快在當地時間25日制裁普京。

0242 教宗方濟各（Pope Francis）在Twitter以英、俄、烏克蘭語留言，指每場戰爭令世界比過往更加惡劣，形容戰爭是政治和人性的失敗、無恥的投降及被邪惡勢力擊敗。

0234 天空新聞主持奧斯汀（Mark Austin）表示在基輔聽到5次巨大爆炸聲，英國廣播公司（BBC）首席國際記者杜塞（lyse Doucet）指基輔遭受導彈攻擊。

0219 歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）表示可能在未來數天將俄羅斯排除在全球金融系統SWIFT外。

0215 澤連斯基與美國總統拜登（Joe Biden）通話，討論成立反戰聯盟、加強對俄制裁及國防援助等。

0212 英國首相約翰遜（Boris Johnson）宣布即時制裁普京及拉夫羅夫。

0209 法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）外交顧問博納（Emmanuel Bonne）與中國外長王毅通話，王毅重申尊重包括烏克蘭在內的主權和領土完整，並歡迎法國支持俄烏兩國對話。

0207 英國《鏡報》指，英國政府將制裁普京。

0205 澤連斯基上載與多名官員在總統府外的片段，粉碎逃亡傳聞。他表示會繼續留下來保衛基輔。

0202 俄羅斯央行增加全國提款機的銀紙供應，應付當地提款需求急增的情況，同時強調民眾的存款全數獲得保障。

0149 俄羅斯航空（Aeroflot）宣布停飛前往倫敦及都柏林的航線。

0147 國際原子能機構（IAEA）指切爾諾貝爾（Chernobyl）的輻射水平甚低，暫時未有威脅。

0143 北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，俄羅斯的軍事行動並非只是針對烏克蘭，而且要求北約從1997年之後加入的國家撤出，更企圖以武力達成目的。他認為俄羅斯的威嚇已成歐洲新常態，俄羅斯及白羅斯需要負責。

0126 北約宣布向東歐部署更多兵力，稱大家不應被俄羅斯政府的連串謊話蒙蔽。

0121 拉脫維亞外長林克維奇斯（Edgars Rinkevics）表示，歐盟同意凍結普京及俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）的資產，是布魯塞爾方面史無前例的措施。林克維奇斯亦指，歐盟正準備新一輪制裁措施。

0111 俄羅斯國防部聲稱截獲大批西方國家供應烏克蘭的武器。

0108 聯合國難民署（UNHCR）指，在不足48小時內，烏克蘭有超過5萬名難民到波蘭及摩爾多瓦等國避難。

0102 俄羅斯警告芬蘭及瑞典不要加入北約（NATO），否則面臨嚴重後果。

0059 美國官員向全國廣播公司（NBC）表示，俄羅斯派出數以千計海軍兵力向烏克蘭馬里烏波爾（Mariupol）西部發動兩棲攻擊，但烏克蘭部隊的抵抗力高於俄羅斯估計。

0037 俄羅斯以當地傳媒遭審查為由，限制當地使用Facebook。

0028 國際奧委會（IOC）呼籲全球各體育組織取消在俄羅斯及白羅斯舉行賽事的計劃，並停止懸掛該兩國國旗及奏國歌。美聯社指出，連同今次出兵烏克蘭在內，俄羅斯在過去14年三度違反奧林匹克休戰（Olympic Truce）精神，另外兩次分別在2008年北京奧運期間入侵格魯吉亞（Georgia）、以及2014年索契（Sochi）冬季奧運後吞併克里米亞（Crimea）。

0027 知名黑客組織「匿名者」（Anonymous）在Twitter發文宣布向俄羅斯發動網絡戰，並指已令多個當地網站癱瘓，包括俄電視台RT的新聞網站。

0022 歐洲歌唱大賽（Eurovision）封殺俄羅斯參與今年賽事。

0000 歐洲理事會（Council of Europe）宣布，因應烏克蘭局勢，決定暫停俄羅斯的會籍。