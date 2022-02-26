烏克蘭局勢｜北約首次啟動聯合反應部隊　於歐洲東部大量部署

北約宣布首次啟動其反應部隊（NATO Response Force，NRF），以應對俄羅斯對烏克蘭的入侵，將向北約國家境內派增大量部署。



北約各國領導人在2月25日召開視像會議，會後聯合聲明表示，北約將啟動防禦計劃，派出反應部隊，以應對一系列突發事件及保衛聯盟國領土。

「北約將向聯盟東部地區進行大量額外的防禦性部署，以確保北約擁有強大和可信的威懾和防禦力。」

圖為2月25日，法國總統馬克龍正在巴黎的辦公室出席北約多國視像會議。（AP）

北約反應部隊（NRF）是一支由約4萬名海陸空和特種部隊組成的多國部隊，北約所有30個成員國必須同意才能啟動這支部隊。各國部隊將會很快被派往歐洲東部，協助保護北約國家，其中包括美國約8,500名的部隊。不過總統拜登（Joe Biden）強調，因烏克蘭並非北約國家，部隊不會直接前往烏克蘭。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）峰會結束後表示，美國、加拿大和歐盟已經向北約東部地區超過30個地點部署數千名士兵，100多架戰機及120艘艦艇，處於高度戒備狀態。

斯托爾滕貝格再次呼籲俄羅斯停止對烏克蘭的攻擊，並表示這是一場無意義的戰爭，要求俄羅斯撤軍，並回到對話的道路上。