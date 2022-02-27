持續更新｜俄軍開進烏克蘭第二大城市哈爾科夫　傳已不敵烏軍

1412 烏克蘭內政部長顧問在Telegram稱，俄軍已進入烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）出兵烏克蘭進入第三天，首都基輔（Kyiv）附近2月26日傳出炮火聲，聯合國指至今已經有12萬人離開烏克蘭，總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）重申會繼續留守。

俄羅斯稱烏克蘭拒絕和談，普京因此決定繼續進攻。英、美、加等國同日宣布直接制裁普京及外長拉夫羅夫，不過莫斯科方面則批評做法沒有作用。



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1901 俄軍已開進烏第二大城市哈爾科夫。哈爾科夫市長稱烏克蘭已完全控制哈爾科夫。

1856 烏克蘭總統澤連斯基：烏克蘭方面在海牙的聯合國國際法庭對俄羅斯提起訴訟。

1856 聯合國人道主義事務協調廳（OCHA）在一份狀況報告中稱：「截至2月26日下午5時（香港時間27日零時），聯合國人權辦公室人權高專辦報告至少240名平民傷亡，其中至少有64人死亡。」辦公室補充稱實際數字可能更高。民用基礎設施在戰爭中被破壞，導致數十萬人水電供應中斷。報告內文稱，數百棟房屋損壞或摧毀，而被炮擊的橋樑和道路使一些社區與市區隔絕。報告引述聯合國難民機構的話說，逾16萬人在國內流離失所，逾11.6萬人被迫逃往鄰國。

1820 德國總理朔爾茨：德國方面將創建1000億歐元的特別武裝部隊基金。

1813 歐盟官員：歐盟範圍內對俄羅斯航班的禁令可能是新制裁的一部份。官員稱：我們將看看是否能夠於今日對俄羅斯實施制裁，將與七國集團（G7）協調。

1806 歐盟官員：歐盟將提議對白羅斯實行制裁。

1805 丹麥、比利時、冰島對俄羅斯關閉領空。瑞典準備對俄關閉領空。

1757 泰國外交部發佈東盟外長27日發聲明，對烏克蘭局勢深表關注。聲明表示，東盟外長對烏克蘭局勢的變化和戰事的進展深表關切，呼籲各方保持最大限度克制，盡全力通過包括外交途徑在內的所有渠道進行對話，以遏制事態的惡化，緩和緊張局勢，並根據國際法、《聯合國憲章》和《東南亞友好合作條約》尋求和平解決問題的方式。

1701 據國際文傳電訊社報道，烏克蘭首都的郊區特羅耶希納成為導彈襲擊的目標。

1658 烏克蘭軍方向民眾發出指引，稱「無論民眾有沒有武器或彈藥，都要使用一切可能的方式和手段戰鬥。」軍方要求民眾拆除路標、推倒樹木阻止俄軍入侵、積極使用自製燃燒裝置、摧毀主要交通樞紐，以及在晚上或黃昏時間活動。

1652 阿富汗塔利班政府2月25日發聲明，呼籲俄烏兩個國家保持克制，通過對話解決危機。

1640 應基輔政府要求，Google禁止在烏克蘭下載俄媒《今日俄羅斯》（RT） 的移動應用程式。

1630 白羅斯總統盧卡申科重申，烏克蘭國內沒有白羅斯士兵或武器，又反駁稱相關武器是從烏克蘭運到白羅斯，而士兵則在烏克蘭接受訓練，以在白羅斯進行挑釁行為。

1605 烏克蘭總統顧問波多利亞克指出，俄羅斯代表團抵達白羅斯東南部城市戈梅爾是毫無意義的。他重申，澤連斯基的立場保持不變，即只要真正的會談，不要俄方的最後通牒。

1556 烏克蘭總統澤連斯基27日拒絕俄羅斯提出在白羅斯舉行會談的提議，稱明斯克本身就是俄羅斯侵烏的同謀，但他對在其他地方進行談判持開放態度。

圖為2019年10月10日，烏克蘭總統澤連斯基在基輔出席與記者的會談。（AP）

1545 烏克蘭總統澤連斯基表示，正建立一支「國際軍團」，由自願支持烏克蘭的外國人組成。

1535 俄羅斯總統普京27日上午發表簡短電視講話，向在烏克蘭作戰的俄羅斯特種部隊的「英勇行為」致敬。

1521 克里姆林宮指，俄羅斯代表團抵達白羅斯，準備與烏克蘭在戈梅爾展開會談。 俄羅斯代表團包括外交部、國防部、總統行政部門的代表。

1518 烏克蘭軍隊表示，27日早上擊落了一架白羅斯Tu-22戰機向基輔發射的「有翼火箭」。

1511 據俄媒RBC報道，IT市場兩位消息人士向其證實，AMD和英特爾已暫停向俄羅斯交付其產品。其中一位表示，這些公司口頭告訴俄羅斯製造商，AMD和英特爾的產品暫時不運往俄羅斯，俄羅斯開發商和電子製造商協會人士也予以證實。英特爾駐俄代表處沒有直接回答其是否停止供應處理器的問題，但表示「公司正在密切關注情況並正在執行適用的制裁和出口管制規則」。

1457 烏克蘭南部城市新卡霍夫卡市長表示，該市已被俄羅斯軍隊佔領。

1450 俄羅斯國防部稱，俄軍共摧毀了975個烏克蘭軍事目標。

1445 拜登政府24日宣布制裁俄羅斯，將切斷俄方半數高科技產品進口，包括台積電在內的全球電腦晶片企業已開始停止向俄國出貨。

1430 俄羅斯表示，俄軍已完全包圍烏克蘭的赫爾松市和別爾江斯克市。

1426 俄羅斯國防部稱，烏克蘭第302防空火箭團在哈爾科夫自願放下武器。

1412 烏克蘭內政部長顧問在Telegram稱，俄軍已進入烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）。

1356 中國駐烏克蘭大使館在微信宣布推遲撤僑。中國駐烏克蘭大使范先榮致函告訴在烏公民，只要安全條件具備，大家的安全有保障，使館就會作出適當安排，但目前不是所有地方都具備安全條件，「我們一定要等安全了再走。這樣大家都踏實」。

1335 烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）在Facebook撰文表示，沒有基輔軍隊和人民，歐洲將永遠不會安全，「沒有我們，歐洲根本不會（存在）。」

1317 中國外交部發言人趙立堅發布一張標題為《美國轟炸清單：世界民主之旅》圖片的推文。中國駐俄羅斯大使館針對他這則推文發表評論，稱「永遠不要忘記，誰是世界的真正威脅」，暗示美國是世界的真正威脅。

1313 烏克蘭蘇梅州（Sumy）州長Dmitry Zhivitsky說，至少有6名烏克蘭人，包括一名7歲女孩在俄羅斯25日對東北部城市奧赫蒂爾卡（Okhtyrka）的襲擊中喪生。

1258 英國廣播公司（BBC）報道，至少兩個烏克蘭城市已經發出空襲警報，包括西部的羅夫諾（Rivne）和西北部的盧茨克（Lutsk）。當局建議民眾尋求掩護。

1240 Google稱將禁止俄羅斯國有媒體從Google服務中獲利及刊登廣告。

1225 美國有線新聞網絡（CNN）報道，一名6歲男孩26日晚在基輔西部的交火中喪生。 他是迄今俄烏戰事中最年輕的死者。

1218 澳洲總理表示，澳洲將通過北約夥伴向烏克蘭運送武器。

1145 全球金融系統SWIFT表示，正準備根據法律指示遵守制裁俄羅斯的規定，也正在與歐洲當局合作，獲取有關實體的詳細訊息。

1135 東部城市哈爾科夫（Kharkiv）26日晚一棟9層住宅樓宇遭到敵軍炮火襲擊，造成1名婦女死亡。緊急服務部門表示，肇事建築物遭到嚴重破壞，大約80人獲救，大多數人一直躲在地下室。

1104 烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）27日清晨一條天然氣管道被炸毀。政府警告說，爆炸產生的煙霧可能導致「環境災難」，建議民眾用濕布或紗布遮蓋窗戶。

⚡️Kyiv administration: Kyiv residents must close their windows tightly.



Due to the shelling and explosion of the oil depot in Vasylkiv, a town 40 kilometers south of the capital, the wind can carry away smoke and harmful substances. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 27, 2022

1100 烏克蘭一間負責修建和維護道路的Ukravtodor公司表示，正在拆除所有可能被俄羅斯軍隊用來尋找方向的路標。

1055 法媒引述法國總參謀部報道，法國逾9500名軍人將因烏克蘭局勢被動員或進入戰備狀態，其中1500名士兵將參與加強北約東翼的任務。

1050 據俄羅斯聯邦航空運輸署消息，鑒於拉脫維亞、立陶宛、斯洛文尼亞和愛沙尼亞航空當局做出的不友好決定，俄羅斯限制這4國的航空公司在本國領空飛行。

1040 法國總統馬克龍與白羅斯總統盧卡申科通電話，敦促對方要求俄羅斯盡快從白羅斯撤軍，並譴責白羅斯授權俄方在其領土上部署核武器的決定。

1013 根據盧甘斯克人民共和國駐聯合停火控制與協調中心（JCCC）指，盧甘斯克Rovenky地區一個油庫發生爆炸後，大約200噸燃料着火，一些管道也受損，稱這可能是火箭襲擊的結果。

1008 央視報道，據烏克蘭國家核能監察局27日發布的消息，基輔市一個核廢料埋藏點被俄軍砲彈擊中，導致核輻射自動監控系統損壞。

0955 美國前總統特朗普一改口風，26日在佛羅里達州舉行的保守派政治行動會議（CPAC）上發表講話時，譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並表示自己正為烏克蘭人祈禱。此前他曾稱讚俄羅斯總統普京承認烏東兩地「獨立」是「天才」。

0949 聯合國證實，烏克蘭至少有240名平民受傷，64人死亡。

0945 聯合國難民事務副高級專員稱，已有超過12萬烏克蘭人離國，85萬人在國內流離失所。 如果局勢持續惡化，料多達400萬烏克蘭人可能逃離該國。

0940 烏克蘭國家邊防局表示，堅信位於黑海的蛇島（Zmiinyi Island，暫譯）上所有13名烏克蘭士兵可能還活着，因為收到有關他們位置的訊息。烏方早前曾指所有守衛士兵已經陣亡。

0930 中國國務委員兼外交部長王毅2月26日應約與德國外長貝爾伯克通電話，雙方就目前烏克蘭局勢交換意見。王毅表示，中方高度關注烏克蘭局勢變化，支持一切有助於緩和局勢和政治解決的努力。圍繞歐洲安全問題，各國的合理關切都應得到重視。在北約連續五輪東擴情況下，俄羅斯的正當安全訴求理應得到妥善解決。

0852 《紐約時報》引述烏克蘭媒體TSN報道，基輔一間兒童癌症醫院遭俄軍砲擊，至少1名兒童死亡、4人受傷，包括2名兒童。

0842 烏克蘭國家通訊社報道，中部瓦西爾科夫（Vasylkiv）一個石油碼頭成為襲擊目標。《基輔獨立報》記者Illia Ponomarenko指，當局建議瓦西爾科夫的居民關上窗戶，以免受到有害化學煙霧影響。

Vasylkiv right now.

A local oil terminal has been targeted. Local population needs urgent evacuation. pic.twitter.com/ftf7Vo3zyX — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) February 26, 2022

0839 傳俄羅斯襲擊哈爾科夫（Kharkiv）一條天然氣管道，令管道起火。

The footage shows a gas pipeline on fire in Kharkiv after a Russian attack.



Video: State Special Communications Service of Ukraine pic.twitter.com/owuSoKqoFA — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 27, 2022

0820 美國有線新聞網絡（CNN）報道，2月27日清晨，基輔以南約30公里、瓦西爾科夫（Vasylkiv）附近出現兩次大爆炸，當地有一個大型軍用機場和多個汽油桶。

0612 歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）宣布，多間俄羅斯銀行將被排除在SWIFT外。法國傳媒報道，俄羅斯央行亦會被凍結交易。

0545 英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，英國會接收烏克蘭難民。

0531 聯合國安理會將在27日表決是否召開烏克蘭局勢緊急大會，《衛報》引述外交人員報道，安理會15個成員國之中，需要獲最少9票贊成，而且常任理事國不可運用否決權，因此預計可以通過。

該緊急大會預計在28日舉行，而在聯合國自1950年成立以來，至今只召開過10次類似會議。

0528 教宗方濟各（Pope Francis）與澤連斯基通話，向對方就烏克蘭局勢表達最沉重的傷痛。澤連斯基表示烏克蘭全國民眾都感受到教宗的支持。

0523 歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）表示，歐盟成員國外長會於當地時間27日下午6時舉行緊急會議，討論進一步應該俄羅斯的措施。

0514 美國總統拜登（Joe Biden）受訪時談及只有兩種方式應對俄羅斯，一是直接與俄羅斯開戰；另外一個選擇是確保違反國際法的國家付出代價。他認為所有制裁都不是有即時效果，形容目前的制裁是史上最大規模經濟和政治制裁。

0504 法國表示會向烏克蘭提供更多武器。

0428 烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）宣布關閉連接俄羅斯及白羅斯邊境，只准烏克蘭公民進入。

0403 YouTube宣布暫停包括RT在內的多個俄羅斯頻道透過上載片段獲得利潤，同時按照烏克蘭政府要求，禁止RT等頻道在烏克蘭境內播放。

0313 天空新聞指，克里姆林宮官方網站無法運作。多批黑客組織早前曾呼籲向俄羅斯採取行動。

0300 剛奪得世界冠軍球會盃的英超球會車路士（Chelsea），其俄羅斯班主阿巴莫域治（Roman Abramovich）宣布將球會的管理權交予基金會，指對方是為球會、職球員和球迷利益的最佳選擇。

阿巴莫域治在1990年代憑石油及天然氣業致富，2003年入主車路士，並被指與普京關係密切。

0247 聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示，聯合國決心加強對烏克蘭的人道援助。

0218 美國有線新聞網絡（CNN）報道，德國已經同意支持將俄羅斯排除在SWIFT外。

0208 德國宣布向烏克蘭供應反坦克武器及刺針防空飛彈。

0201 美國總統拜登（Joe Biden）指示國務院向烏克蘭額外發放3.5億美元軍事援助，國務卿布林肯（Antony Blinken）稱這是華府史無前例地向烏克蘭供應第三批武器。

基輔方面希望華府可以提供標槍（Javelin）反坦克飛彈和刺針（Stinger）防空飛彈。

0143 澤連斯基表示，阿塞拜疆（Azerbaijan）總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）承諾向烏克蘭提供石油產品。

0139 據天空新聞了解，包括英美在內27個國家同意向烏克蘭提供更多軍備和醫療物資。

0136 烏克蘭國防部在Twitter呼籲當地民眾移除各地路牌上的街道、城市、鄉村名，混亂敵軍。

0113 Twitter表示留意到部分俄羅斯民眾使用時可能受阻，指公司正確保網站安全及可以登入。

0110 波蘭、保加利亞、捷克宣布封殺俄羅斯的飛機進入當地領空或降落後，俄羅斯其後採取同樣報復措施，並向羅馬尼亞航班關閉領空。

0100 印度總理莫迪（Narendra Modi）與澤連斯基通話，表示新德里方面願意協調烏俄停火。

0030 匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）宣布，開放邊境城市拜賴格舒拉尼（Beregsurany）接收所有烏克蘭公民及居民，不論他們是否屬於烏克蘭徵兵名單上。

0022 英國廣播公司（BBC）報道，基輔一座高樓大廈早前被擊中後，當局證實建築物內有兩人喪生，另外有6人重傷。

0005 波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）敦促德國關閉北溪1號（Nord Stream 1）天然氣管道，並將俄羅斯排除在全球金融系統SWIFT外。

0001 波蘭及瑞典足總分別宣布，拒絕參與3月在俄羅斯舉行的世界盃外圍賽附加賽。效力德甲班霸拜仁慕尼黑的波蘭隊長利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）表示，大家不可假裝視若無睹。

0000 霍士新聞（Fox News）引述美國官員指，俄羅斯對烏克蘭戰線沒有取得太大進展感到挫折，指烏克蘭的抵抗力遠高於預期。

俄烏局勢緊張，國際體壇紛紛表達關注。英超球隊曼聯2月26日主場迎戰屈福特，兩軍開賽前手持反戰標語合照。（Getty Images）