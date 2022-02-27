持續更新｜哈爾科夫天然氣管道爆炸　俄多間銀行將被逐出SWIFT

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）出兵烏克蘭進入第三天，首都基輔（Kyiv）附近2月26日傳出炮火聲，聯合國指至今已經有12萬人離開烏克蘭，總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）重申會繼續留守。

俄羅斯稱烏克蘭拒絕和談，普京因此決定繼續進攻。英、美、加等國同日宣布直接制裁普京及外長拉夫羅夫，不過莫斯科方面則批評做法沒有作用。



1317 中國外交部發言人趙立堅發布一張標題為《美國轟炸清單：世界民主之旅》圖片的推文。中國駐俄羅斯大使館針對他這則推文發表評論，稱「永遠不要忘記，誰是世界的真正威脅」，暗示美國是世界的真正威脅。

1313 烏克蘭蘇梅州（Sumy）州長Dmitry Zhivitsky說，至少有6名烏克蘭人，包括一名7歲女孩在俄羅斯25日對東北部城市奧赫蒂爾卡（Okhtyrka）的襲擊中喪生。

1258 英國廣播公司（BBC）報道，至少兩個烏克蘭城市已經發出空襲警報，包括西部的羅夫諾（Rivne）和西北部的盧茨克（Lutsk）。當局建議民眾尋求掩護。

1240 Google稱將禁止俄羅斯國有媒體從Google服務中獲利及刊登廣告。

1225 美國有線新聞網絡（CNN）報道，一名6歲男孩26日晚在基輔西部的交火中喪生。 他是迄今俄烏戰事中最年輕的死者。

1218 澳洲總理表示，澳洲將通過北約夥伴向烏克蘭運送武器。

1145 全球金融系統SWIFT表示，正準備根據法律指示遵守制裁俄羅斯的規定，也正在與歐洲當局合作，獲取有關實體的詳細訊息。

1135 東部城市哈爾科夫（Kharkiv）26日晚一棟9層住宅樓宇遭到敵軍炮火襲擊，造成1名婦女死亡。緊急服務部門表示，肇事建築物遭到嚴重破壞，大約80人獲救，大多數人一直躲在地下室。

1104 烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）27日清晨一條天然氣管道被炸毀。政府警告說，爆炸產生的煙霧可能導致「環境災難」，建議民眾用濕布或紗布遮蓋窗戶。

⚡️Kyiv administration: Kyiv residents must close their windows tightly.



Due to the shelling and explosion of the oil depot in Vasylkiv, a town 40 kilometers south of the capital, the wind can carry away smoke and harmful substances. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 27, 2022

1100 烏克蘭一間負責修建和維護道路的Ukravtodor公司表示，正在拆除所有可能被俄羅斯軍隊用來尋找方向的路標。

1055 法媒引述法國總參謀部報道，法國逾9500名軍人將因烏克蘭局勢被動員或進入戰備狀態，其中1500名士兵將參與加強北約東翼的任務。

1050 據俄羅斯聯邦航空運輸署消息，鑒於拉脫維亞、立陶宛、斯洛文尼亞和愛沙尼亞航空當局做出的不友好決定，俄羅斯限制這4國的航空公司在本國領空飛行。

1040 法國總統馬克龍與白羅斯總統盧卡申科通電話，敦促對方要求俄羅斯盡快從白羅斯撤軍，並譴責白羅斯授權俄方在其領土上部署核武器的決定。

1013 根據盧甘斯克人民共和國駐聯合停火控制與協調中心（JCCC）指，盧甘斯克Rovenky地區一個油庫發生爆炸後，大約200噸燃料着火，一些管道也受損，稱這可能是火箭襲擊的結果。

1008 央視報道，據烏克蘭國家核能監察局27日發布的消息，基輔市一個核廢料埋藏點被俄軍砲彈擊中，導致核輻射自動監控系統損壞。

0955 美國前總統特朗普一改口風，26日在佛羅里達州舉行的保守派政治行動會議（CPAC）上發表講話時，譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並表示自己正為烏克蘭人祈禱。此前他曾稱讚俄羅斯總統普京承認烏東兩地「獨立」是「天才」。

0949 聯合國證實，烏克蘭至少有240名平民受傷，64人死亡。

0945 聯合國難民事務副高級專員稱，已有超過12萬烏克蘭人離國，85萬人在國內流離失所。 如果局勢持續惡化，料多達400萬烏克蘭人可能逃離該國。

0940 烏克蘭國家邊防局表示，堅信位於黑海的蛇島（Zmiinyi Island，暫譯）上所有13名烏克蘭士兵可能還活着，因為收到有關他們位置的訊息。烏方早前曾指所有守衛士兵已經陣亡。

0930 中國國務委員兼外交部長王毅2月26日應約與德國外長貝爾伯克通電話，雙方就目前烏克蘭局勢交換意見。王毅表示，中方高度關注烏克蘭局勢變化，支持一切有助於緩和局勢和政治解決的努力。圍繞歐洲安全問題，各國的合理關切都應得到重視。在北約連續五輪東擴情況下，俄羅斯的正當安全訴求理應得到妥善解決。

0852 《紐約時報》引述烏克蘭媒體TSN報道，基輔一間兒童癌症醫院遭俄軍砲擊，至少1名兒童死亡、4人受傷，包括2名兒童。

0842 烏克蘭國家通訊社報道，中部瓦西爾科夫（Vasylkiv）一個石油碼頭成為襲擊目標。《基輔獨立報》記者Illia Ponomarenko指，當局建議瓦西爾科夫的居民關上窗戶，以免受到有害化學煙霧影響。

Vasylkiv right now.

A local oil terminal has been targeted. Local population needs urgent evacuation. pic.twitter.com/ftf7Vo3zyX — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) February 26, 2022

0839 傳俄羅斯襲擊哈爾科夫（Kharkiv）一條天然氣管道，令管道起火。

The footage shows a gas pipeline on fire in Kharkiv after a Russian attack.



Video: State Special Communications Service of Ukraine pic.twitter.com/owuSoKqoFA — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 27, 2022

0820 美國有線新聞網絡（CNN）報道，2月27日清晨，基輔以南約30公里、瓦西爾科夫（Vasylkiv）附近出現兩次大爆炸，當地有一個大型軍用機場和多個汽油桶。

0612 歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）宣布，多間俄羅斯銀行將被排除在SWIFT外。法國傳媒報道，俄羅斯央行亦會被凍結交易。

0545 英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，英國會接收烏克蘭難民。

0531 聯合國安理會將在27日表決是否召開烏克蘭局勢緊急大會，《衛報》引述外交人員報道，安理會15個成員國之中，需要獲最少9票贊成，而且常任理事國不可運用否決權，因此預計可以通過。

該緊急大會預計在28日舉行，而在聯合國自1950年成立以來，至今只召開過10次類似會議。

0528 教宗方濟各（Pope Francis）與澤連斯基通話，向對方就烏克蘭局勢表達最沉重的傷痛。澤連斯基表示烏克蘭全國民眾都感受到教宗的支持。

0523 歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）表示，歐盟成員國外長會於當地時間27日下午6時舉行緊急會議，討論進一步應該俄羅斯的措施。

0514 美國總統拜登（Joe Biden）受訪時談及只有兩種方式應對俄羅斯，一是直接與俄羅斯開戰；另外一個選擇是確保違反國際法的國家付出代價。他認為所有制裁都不是有即時效果，形容目前的制裁是史上最大規模經濟和政治制裁。

0504 法國表示會向烏克蘭提供更多武器。

0428 烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）宣布關閉連接俄羅斯及白羅斯邊境，只准烏克蘭公民進入。

0403 YouTube宣布暫停包括RT在內的多個俄羅斯頻道透過上載片段獲得利潤，同時按照烏克蘭政府要求，禁止RT等頻道在烏克蘭境內播放。

0313 天空新聞指，克里姆林宮官方網站無法運作。多批黑客組織早前曾呼籲向俄羅斯採取行動。

0300 剛奪得世界冠軍球會盃的英超球會車路士（Chelsea），其俄羅斯班主阿巴莫域治（Roman Abramovich）宣布將球會的管理權交予基金會，指對方是為球會、職球員和球迷利益的最佳選擇。

阿巴莫域治在1990年代憑石油及天然氣業致富，2003年入主車路士，並被指與普京關係密切。

0247 聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示，聯合國決心加強對烏克蘭的人道援助。

0218 美國有線新聞網絡（CNN）報道，德國已經同意支持將俄羅斯排除在SWIFT外。

0208 德國宣布向烏克蘭供應反坦克武器及刺針防空飛彈。

0201 美國總統拜登（Joe Biden）指示國務院向烏克蘭額外發放3.5億美元軍事援助，國務卿布林肯（Antony Blinken）稱這是華府史無前例地向烏克蘭供應第三批武器。

基輔方面希望華府可以提供標槍（Javelin）反坦克飛彈和刺針（Stinger）防空飛彈。

0143 澤連斯基表示，阿塞拜疆（Azerbaijan）總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）承諾向烏克蘭提供石油產品。

0139 據天空新聞了解，包括英美在內27個國家同意向烏克蘭提供更多軍備和醫療物資。

0136 烏克蘭國防部在Twitter呼籲當地民眾移除各地路牌上的街道、城市、鄉村名，混亂敵軍。

0113 Twitter表示留意到部分俄羅斯民眾使用時可能受阻，指公司正確保網站安全及可以登入。

0110 波蘭、保加利亞、捷克宣布封殺俄羅斯的飛機進入當地領空或降落後，俄羅斯其後採取同樣報復措施，並向羅馬尼亞航班關閉領空。

0100 印度總理莫迪（Narendra Modi）與澤連斯基通話，表示新德里方面願意協調烏俄停火。

0030 匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）宣布，開放邊境城市拜賴格舒拉尼（Beregsurany）接收所有烏克蘭公民及居民，不論他們是否屬於烏克蘭徵兵名單上。

0022 英國廣播公司（BBC）報道，基輔一座高樓大廈早前被擊中後，當局證實建築物內有兩人喪生，另外有6人重傷。

0005 波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）敦促德國關閉北溪1號（Nord Stream 1）天然氣管道，並將俄羅斯排除在全球金融系統SWIFT外。

0001 波蘭及瑞典足總分別宣布，拒絕參與3月在俄羅斯舉行的世界盃外圍賽附加賽。效力德甲班霸拜仁慕尼黑的波蘭隊長利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）表示，大家不可假裝視若無睹。

0000 霍士新聞（Fox News）引述美國官員指，俄羅斯對烏克蘭戰線沒有取得太大進展感到挫折，指烏克蘭的抵抗力遠高於預期。

俄烏局勢緊張，國際體壇紛紛表達關注。英超球隊曼聯2月26日主場迎戰屈福特，兩軍開賽前手持反戰標語合照。（Getty Images）