持續更新｜烏克蘭獲德美兩國提供軍備　拜登：制裁規模史無前例

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）出兵烏克蘭進入第三天，首都基輔（Kyiv）附近2月26日傳出炮火聲，聯合國指至今已經有12萬人離開烏克蘭，總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）重申會繼續留守。

俄羅斯稱烏克蘭拒絕和談，普京因此決定繼續進攻。英、美、加等國同日宣布直接制裁普京及外長拉夫羅夫，不過莫斯科方面則批評做法沒有作用。



0545 英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，英國會接收烏克蘭難民。

0531 聯合國安理會將在27日表決是否召開烏克蘭局勢緊急大會，《衛報》引述外交人員報道，安理會15個成員國之中，需要獲最少9票贊成，而且常任理事國不可運用否決權，因此預計可以通過。

該緊急大會預計在28日舉行，而在聯合國自1950年成立以來，至今只召開過10次類似會議。

0528 教宗方濟各（Pope Francis）與澤連斯基通話，向對方就烏克蘭局勢表達最沉重的傷痛。澤連斯基表示烏克蘭全國民眾都感受到教宗的支持。

0523 歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）表示，歐盟成員國外長會於當地時間27日下午6時舉行緊急會議，討論進一步應該俄羅斯的措施。

0514 美國總統拜登（Joe Biden）受訪時談及只有兩種方式應對俄羅斯，一是直接與俄羅斯開戰；另外一個選擇是確保違反國際法的國家付出代價。他認為所有制裁都不是有即時效果，形容目前的制裁是史上最大規模經濟和政治制裁。

0504 法國表示會向烏克蘭提供更多武器。

0428 烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）宣布關閉連接俄羅斯及白羅斯邊境，只准烏克蘭公民進入。

0403 YouTube宣布暫停包括RT在內的多個俄羅斯頻道透過上載片段獲得利潤，同時按照烏克蘭政府要求，禁止RT等頻道在烏克蘭境內播放。

0313 天空新聞指，克里姆林宮官方網站無法運作。多批黑客組織早前曾呼籲向俄羅斯採取行動。

0300 剛奪得世界冠軍球會盃的英超球會車路士（Chelsea），其俄羅斯班主阿巴莫域治（Roman Abramovich）宣布將球會的管理權交予基金會，指對方是為球會、職球員和球迷利益的最佳選擇。

阿巴莫域治在1990年代憑石油及天然氣業致富，2003年入主車路士，並被指與普京關係密切。

0247 聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示，聯合國決心加強對烏克蘭的人道援助。

0218 美國有線新聞網絡（CNN）報道，德國已經同意支持將俄羅斯排除在SWIFT外。

0208 德國宣布向烏克蘭供應反坦克武器及刺針防空飛彈。

0201 美國總統拜登（Joe Biden）指示國務院向烏克蘭額外發放3.5億美元軍事援助，國務卿布林肯（Antony Blinken）稱這是華府史無前例地向烏克蘭供應第三批武器。

基輔方面希望華府可以提供標槍（Javelin）反坦克飛彈和刺針（Stinger）防空飛彈。

0143 澤連斯基表示，阿塞拜疆（Azerbaijan）總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）承諾向烏克蘭提供石油產品。

0139 據天空新聞了解，包括英美在內27個國家同意向烏克蘭提供更多軍備和醫療物資。

0136 烏克蘭國防部在Twitter呼籲當地民眾移除各地路牌上的街道、城市、鄉村名，混亂敵軍。

0113 Twitter表示留意到部分俄羅斯民眾使用時可能受阻，指公司正確保網站安全及可以登入。

0110 波蘭、保加利亞、捷克宣布封殺俄羅斯的飛機進入當地領空或降落後，俄羅斯其後採取同樣報復措施，並向羅馬尼亞航班關閉領空。

0100 印度總理莫迪（Narendra Modi）與澤連斯基通話，表示新德里方面願意協調烏俄停火。

0030 匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）宣布，開放邊境城市拜賴格舒拉尼（Beregsurany）接收所有烏克蘭公民及居民，不論他們是否屬於烏克蘭徵兵名單上。

0022 英國廣播公司（BBC）報道，基輔一座高樓大廈早前被擊中後，當局證實建築物內有兩人喪生，另外有6人重傷。

0005 波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）敦促德國關閉北溪1號（Nord Stream 1）天然氣管道，並將俄羅斯排除在全球金融系統SWIFT外。

0001 波蘭及瑞典足總分別宣布，拒絕參與3月在俄羅斯舉行的世界盃外圍賽附加賽。效力德甲班霸拜仁慕尼黑的波蘭隊長利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）表示，大家不可假裝視若無睹。

0000 霍士新聞（Fox News）引述美國官員指，俄羅斯對烏克蘭戰線沒有取得太大進展感到挫折，指烏克蘭的抵抗力遠高於預期。

俄烏局勢緊張，國際體壇紛紛表達關注。英超球隊曼聯2月26日主場迎戰屈福特，兩軍開賽前手持反戰標語合照。（Getty Images）