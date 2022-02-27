持續更新｜烏克蘭12萬人逃離戰火　匈牙利接收烏克蘭難民

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）出兵烏克蘭進入第三天，首都基輔（Kyiv）附近2月26日傳出炮火聲，聯合國指至今已經有12萬人離開烏克蘭，總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）重申會繼續留守。

俄羅斯稱烏克蘭拒絕和談，普京因此決定繼續進攻。英、美、加等國同日宣布直接制裁普京及外長拉夫羅夫，不過莫斯科方面則批評做法沒有作用。



0100 印度總理莫迪（Narendra Modi）與澤連斯基通話，表示新德里方面願意協調烏俄停火。

0030 匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）宣布，開放邊境城市拜賴格舒拉尼（Beregsurany）接收所有烏克蘭公民及居民，不論他們是否屬於烏克蘭徵兵名單上。

0022 英國廣播公司（BBC）報道，基輔一座高樓大廈早前被擊中後，當局證實建築物內有兩人喪生，另外有6人重傷。

0005 波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）敦促德國關閉北溪1號（Nord Stream 1）天然氣管道，並將俄羅斯排除在全球金融系統SWIFT外。

0001 波蘭及瑞典足總分別宣布，拒絕參與3月在俄羅斯舉行的世界盃外圍賽附加賽。效力德甲班霸拜仁慕尼黑的波蘭隊長利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）表示，大家不可假裝視若無睹。

0000 霍士新聞（Fox News）引述美國官員指，俄羅斯對烏克蘭戰線沒有取得太大進展感到挫折，指烏克蘭的抵抗力遠高於預期。

俄烏局勢緊張，國際體壇紛紛表達關注。英超球隊曼聯2月26日主場迎戰屈福特，兩軍開賽前手持反戰標語合照。（Getty Images）