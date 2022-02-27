持續更新｜烏克蘭12萬人逃離戰火　德美兩國向烏增加軍備供應

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）出兵烏克蘭進入第三天，首都基輔（Kyiv）附近2月26日傳出炮火聲，聯合國指至今已經有12萬人離開烏克蘭，總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）重申會繼續留守。

俄羅斯稱烏克蘭拒絕和談，普京因此決定繼續進攻。英、美、加等國同日宣布直接制裁普京及外長拉夫羅夫，不過莫斯科方面則批評做法沒有作用。



0218 美國有線新聞網絡（CNN）報道，德國已經同意支持將俄羅斯排除在SWIFT外。

0208 德國宣布向烏克蘭供應反坦克武器及刺針防空飛彈。

0201 美國總統拜登（Joe Biden）指示國務院向烏克蘭額外發放3.5億美元軍事援助，國務卿布林肯（Antony Blinken）稱這是華府史無前例地向烏克蘭供應第三批武器。

基輔方面希望華府可以提供標槍（Javelin）反坦克飛彈和刺針（Stinger）防空飛彈。

0143 澤連斯基表示，阿塞拜疆（Azerbaijan）總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）承諾向烏克蘭提供石油產品。

0139 據天空新聞了解，包括英美在內27個國家同意向烏克蘭提供更多軍備和醫療物資。

0136 烏克蘭國防部在Twitter呼籲當地民眾移除各地路牌上的街道、城市、鄉村名，混亂敵軍。

0113 Twitter表示留意到部分俄羅斯民眾使用時可能受阻，指公司正確保網站安全及可以登入。

0110 波蘭、保加利亞、捷克宣布封殺俄羅斯的飛機進入當地領空或降落後，俄羅斯其後採取同樣報復措施，並向羅馬尼亞航班關閉領空。

0100 印度總理莫迪（Narendra Modi）與澤連斯基通話，表示新德里方面願意協調烏俄停火。

0030 匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）宣布，開放邊境城市拜賴格舒拉尼（Beregsurany）接收所有烏克蘭公民及居民，不論他們是否屬於烏克蘭徵兵名單上。

0022 英國廣播公司（BBC）報道，基輔一座高樓大廈早前被擊中後，當局證實建築物內有兩人喪生，另外有6人重傷。

0005 波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）敦促德國關閉北溪1號（Nord Stream 1）天然氣管道，並將俄羅斯排除在全球金融系統SWIFT外。

0001 波蘭及瑞典足總分別宣布，拒絕參與3月在俄羅斯舉行的世界盃外圍賽附加賽。效力德甲班霸拜仁慕尼黑的波蘭隊長利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）表示，大家不可假裝視若無睹。

0000 霍士新聞（Fox News）引述美國官員指，俄羅斯對烏克蘭戰線沒有取得太大進展感到挫折，指烏克蘭的抵抗力遠高於預期。

俄烏局勢緊張，國際體壇紛紛表達關注。英超球隊曼聯2月26日主場迎戰屈福特，兩軍開賽前手持反戰標語合照。（Getty Images）