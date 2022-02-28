持續更新｜俄烏料28日早上在白羅斯談判　馮德萊恩冀烏克蘭入歐盟

俄烏戰事踏入第五天，之前烏克蘭在白羅斯斡旋下同意派員赴白烏邊境與俄談判，而且是沒有先決條件。此前，俄羅斯總統普京公開講話，下令該國核威懾力量於高度戒備狀態。此外，烏俄交戰消息混亂，27日，俄軍開進烏克蘭哈爾科夫後爆發巷戰，但不出一天，控制權已重返烏克蘭手中，另一方面，首都基輔市長則稱首都已沒俄軍，該市防禦工事堅如磐石。但亦有消息稱，俄軍仍在迫近市中心，距離僅20公里。俄羅斯又稱，俄軍已完全包圍烏克蘭的赫爾松市和別爾江斯克市。



2月28日：

1023 法國愛麗舍宮指，法國將向聯合國安理會提交一份向烏克蘭民眾提供人道主義援助的決議草案。

1012 美聯社報道，白宮25日批准一攬子計劃，包括首次批准直接向烏克蘭運送「毒刺」防空導彈（Stinger missiles）。

1000 俄羅斯國防部2月27日表示，烏克蘭軍隊在基輔外使用禁用的磷彈藥（Phosphorus Munitions）。

0946 Google母公司Alphabet指，已關閉烏克蘭的Google Map交通情況實時訊息，旨在為當地的社區安全採取相應措施。

0940 烏克蘭國家特別通訊局表示，來自白羅斯的戰士正在前往烏克蘭途中。

0935 烏克蘭軍方聲稱其部隊使用無人機成功襲擊俄羅斯軍隊。烏克蘭武裝部隊27日發布一條影片，據稱顯示無人機摧毀了俄方的BUK導彈系統。

0925 白羅斯2月27日舉行有關修改憲法的全民公投，通過修憲廢除無核和中立條款。

0916 盧布匯率暴跌近30%至歷史低位，兌美元低見119。

0908 克里姆林宮表示，以色列總理貝內特在與俄羅斯總統普京通電話時提出建議，稱可以由以方來調解俄烏衝突。

0901 俄新社引述白羅斯消息人士稱，俄羅斯與烏克蘭的和平談判將於當地時間28日早上在白羅斯戈梅利州官邸舉行。

0852 國際足協（FIFA）公布，俄羅斯國家隊在之後的比賽只能以「俄羅斯足總」名義參賽，不能出示國旗及不能奏國歌，賽事地點亦要改在中立國家球場舉行。

0848 烏克蘭總統澤連斯基證實，他與歐盟委員會主席馮德萊恩進行電話交談，兩人談及加強烏克蘭國防能力的具體決定，以及宏觀金融援助和烏克蘭在歐盟的成員身份。馮德萊恩稱，希望烏克蘭加入歐盟。

Also had a phone conversation with @vonderleyen. Talked about concrete decisions on strengthening Ukraine's defense capabilities, macro-financial assistance and Ukraine's membership in the #EU. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2022

0840 聯合國安理會27日舉行會議，表決通過要求就烏克蘭局勢舉行緊急特別聯大會議。這是安理會40年來通過的首個關於舉行緊急特別聯大的決議。

0837 歐盟成員國一致同意接收烏克蘭難民3年，毋須申請庇護。

0828 烏克蘭南部海岸別爾江斯克鎮（Berdyansk）的代理市長斯維德洛（Oleksandr Svidlo）表示，俄羅斯軍隊已經進入並控制了該鎮。

0825 烏克蘭內政部表示，在俄羅斯入侵期間，有352名烏克蘭平民喪生，包括14名兒童。另有1,684人受傷，包括116名兒童。

0820 俄羅斯盧布兌美元匯率2月28日暴跌近20%，創歷史新低。

0815 基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）表示，有關首都被俄羅斯軍隊包圍的報道是錯誤的。他接受美聯社（AP）訪問時證實，該市迄今已有9名平民喪生，包括1名兒童。

0630 美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示，美國政府不排除因烏克蘭局勢而對俄羅斯燃料企業實施制裁。普薩基受訪時指：「我們盡力對普京施加最大程度的影響，但同時努力使美國人民以及全球市場受到的影響最小化。」

0530 將作為俄羅斯代表團成員參加俄烏兩國會談的俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）表示，烏克蘭去納粹化和去軍事化應成為會談焦點，「俄羅斯執行特別軍事行動的任務是去納粹化和去軍事化。」里亞布科夫表示︰「細節將在會談期間展開，我們需要瞭解烏克蘭方面的態度和立場。」

0500 歐盟委員會主席馮德萊恩表示，歐盟將向俄羅斯實行新制裁，包括禁止俄羅斯傳媒在歐盟內廣播，及禁止俄羅斯航班飛越歐盟國家領空。

0326烏克蘭多個機場被俄羅斯轟炸，據烏克蘭官方Twitter指，世界最大、唯一一架An-225運輸機「Mriya 」已被炸毀。Mriya作為烏克蘭航空能力的象徵，1988年首飛，是全世界承載重量最大的運輸機與飛機，起飛重量超過640噸。

0245 俄羅斯國防部發公告，承認在烏克蘭的特別軍事行動中有俄軍傷亡，但無透露傷亡數字，僅指俄軍損失較烏克蘭民族主義者少。國防部又強調，會尊重放下武器的烏克蘭士兵，並將其送回與家。

0000 聯合國稱，自俄軍發動襲擊以來，已有逾36萬烏克蘭人逃離該國。歐洲已在面對一場急需應對的難民潮。

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2月27日重要事件：

2359 受命前往擊殺烏克蘭總統澤連斯基的車臣特種部隊26日遭烏軍殲滅。車臣56部戰車隊在基輔東北部的戈斯托梅利（Hostomel）被炸至粉碎，車臣軍第二號人物、有「戰爭之王」之稱的圖沙耶夫（Magomed Tushaev）亦陣亡。

這支武裝部隊據說在扺烏第二天就被烏克蘭軍機摧毀，迄今不清楚有多少人死亡，人數可能達到數百人。

圖沙耶夫是車臣領袖卡里羅夫（Ramzan Kadyrov）麾下精銳部隊、第141機動國民衛隊的指揮官。

2359 繼法國總統馬克龍之後，英外交大臣卓慧思告訴英國天空新聞，烏克蘭衝突可能持續「數年」，英國需要「為應對俄羅斯的侵略做好長期準備」。

她說：「現在，如俄羅斯人認真對待談判，他們需要從烏克蘭撤軍，」她說：「他們不能用槍指着烏克蘭人的腦袋進行談判……坦率地說，我不相信這些所謂的談判努力。」

她說，這可能是俄羅斯總統普京末路的開端。她補充說，未來幾天將實施更多制裁，她編制了一份寡頭的名單。

2331 俄烏雙方代表團將在普里皮亞季河（Pripyat River）附近進行「沒有預設條件」的會面。

俄羅斯27日較早時稱代表團已抵達白羅斯第二大城戈梅爾（Gomel），準備與烏方會談，但烏克蘭總統澤連斯基稱雖願與俄談判，但拒絕在白羅斯會談。

總統普亭助手梅丁斯基（Vladimir Medinsky）27日曾下「最後通牒」：「我們願意等到當地時間27日下午3時（香港時間27日晚上9時），等待烏克蘭方面回應，一旦獲得確認，就立刻出發與烏方代表會晤。但若烏方拒絕會談，就要為流血事件負上全部責任」。

梅丁斯基也是俄羅斯談判代表團長。

2324 英國天空新聞稱，烏克蘭首都基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）在當地時間27日下午記者會稱，俄軍距離基輔僅20公里，甚至可能更近，「我們正為獨立、家庭和我們的世界而戰」。

2245 隨着烏克蘭和俄羅斯領導人同意派代表在白羅斯邊境會面，美國駐聯合國大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）在美國CNN節目「國情咨文」中表示，美國將「期待這些討論的結果」。

2220 美國《紐約時報》：即使俄羅斯總統普京下令國家核威懾力量處於高度戒備狀態，升高緊張情勢，烏克蘭同意在沒有先決條件的情況下與之談判。

2220 俄羅斯談判代表團長梅丁斯基稱，烏克蘭同意在白羅斯戈梅利州（Homyel）進行談判，俄羅斯代表團將前往。

2149 烏克蘭總統辦公室稱，烏克蘭及俄羅斯會在白羅斯及烏克蘭邊境會談。

2146 法媒：烏克蘭同意在白羅斯邊境與俄羅斯代表會談。

2127俄羅斯總統普京2月27日發表講話，稱因北約侵略性的言論，下令國家核威懾力量處於高度戒備狀態。

2117 普京下令國防部將威懾力量轉為特別作戰執勤機制。

2053 俄羅斯克里姆林宮稱，白俄羅斯總統盧卡申科在與烏克蘭總統澤連斯基會談後，要求普京不要召回白俄羅斯的俄羅斯代表團。

盧卡申科稱，明斯克和莫斯科對西方制裁的回應反應將是實質性的，但兩國將謹慎行事，不損害自身利益。

2046 俄羅斯代表團團長：烏克蘭同意在白羅斯戈梅利州（Homyel）舉行會談，俄羅斯代表團將前往那裏。