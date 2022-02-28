持續更新｜俄烏會談「中場休息」　數分鐘後「第三輪談判」開始

俄烏戰事踏入第五天，之前烏克蘭在白羅斯斡旋下同意派員赴白烏邊境與俄談判，而且是沒有先決條件。談判預計在當地時間28日早上在白羅斯戈梅利州官邸舉行。

此前，俄羅斯總統普京公開講話，下令該國核威懾力量於高度戒備狀態。此外，烏俄交戰消息混亂，27日，俄軍開進烏克蘭哈爾科夫後爆發巷戰，但不出一天，控制權已重返烏克蘭手中。28日早上基輔和哈爾科夫又傳出爆炸聲。



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2月28日：

2249 國際奧委員高層建議禁止俄羅斯及白羅斯參與所有國際賽事。

2247 烏克蘭總統辦公室顧問稱，俄烏談判當地時間2月28日下午繼續，幾分鐘之後開始第三輪。

2243 俄羅斯衛星通訊社28日稱，消息人士稱，俄羅斯與烏克蘭在白俄羅斯戈梅利州舉行的談判的人員正進行休息。烏克蘭總統顧問：與俄羅斯的談判仍在進行中。

2228 美國建議在俄公民立即離開。

2225 波蘭、立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞的政府首腦稱，Google、Facebook、YouTube和 Twitter必須採取更多措施來應對與俄羅斯侵烏有關的虛假訊息。

※延伸閱讀：因應俄軍入烏 Google Maps不顯示即時交通 Fb及Twitter也有行動

2221 英國《衛報》引述消息人士透露，澤連斯基25日晚上被迫中斷與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）的電話交談，因他所在位置似乎受到攻擊。

一位歐盟官員回憶說：「總統不得不中斷電話，他說，『查爾斯、查爾斯、查爾斯（米歇爾的名字），我必須停止，我們受到攻擊』。」

2219 俄羅斯駐日內瓦代表團表示，由於歐盟國家實施的「反俄制裁」，俄羅斯外交部長拉夫羅夫取消了對日內瓦聯合國的訪問。

2152 央視稱，在當地時間2月28日晚，俄烏談判已結束。

烏克蘭總統辦公室表示，烏克蘭代表團在談判中要求俄軍撤出包括克里米亞和頓巴斯在內的全部烏克蘭領土。

2140 中國澎湃新聞從中國駐烏克蘭大使館獲悉，中國駐烏克蘭敖德薩總領館正組織留學生有序撤離。

外交部發言人汪文斌28日表示，當前烏克蘭局勢複雜多變，外交部正會同駐烏克蘭使館與各方保持溝通，密切跟蹤形勢發展，研究制定協助在烏中國公民自願安全撤離的一切可行方案。目前烏境內的空路、陸路交通安全形勢均極不穩定，我們鄭重提醒在烏中國公民務必密切關注所在地形勢，保持冷靜，採取一切必要措施做好安全防範，以免發生意外，外交部和駐烏克蘭使館將持續跟蹤評估安全風險，協調各有關方面，爭取一切可用資源，在確保安全前提下協助我在烏人員轉移及撤離。

2138 美卿布林肯：我們已暫停在白羅斯明斯克大使館的運營，並授權我們在莫斯科大使館的非緊急僱員和家屬自願離開。沒有什麼比美國公民的安全和保障更優先。

2136 美國官員稱白宮正在密切關注白羅斯並準備實施更多制裁。

2134 烏克蘭內政部表示，28日早上，俄軍對烏克蘭城市哈爾科夫進行火箭彈襲擊，造成數十人死亡，數百人受傷。

2125 俄烏談判仍在進行中。是次談判，烏克蘭代表團成員有烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）、烏克蘭總統顧問波多利亞克及外交部副部長托奇斯基（Mykola Tochytskyi）等人。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）並未在談判團成員名單當中。

2058 俄衛網：俄羅斯對36個國家的航空公司實行限制，以回應多國禁飛令。

2058 俄衛網：俄羅斯《生意人報》、《消息報》、福布斯、Buro 24/7、俄羅斯商業諮詢、塔斯社、Znak. Com、Fontanka.ru、E1等媒體網站遭到攻擊。

2048 俄羅斯國防部稱，俄方不是挑起敵對情況，而是在持續8年針對頓巴斯的戰爭發生後予以終結。

2030 美國禁止與俄羅斯央行進行交易。除了央行，還有財富基金以及該國財政部。

2025 英國外交大臣卓慧思香港時間11時30分向國會發表關於制裁的聲明。

2024 普京在經濟會議上建議就西方「謊言帝國」對俄羅斯發起的制裁進行討論。

2023 據俄新社：德國政府稱，俄烏談判將很「複雜」，且有可能拖延。

2022 5輛裝滿土耳其人道主義援助物資的貨車已經抵達羅馬尼亞，這批援助烏克蘭的人道主義物資主要包括食物、毯子、帳篷等。此前，土耳其國防部長、外交部長等多次表示，土方將為烏克蘭提供人道主義援助，並希望衝突能早日結束。

2021 歐盟內政事務專員：到目前為止，已經有逾40萬人從烏克蘭抵達歐盟，預計達到數百萬人。

2020 法國財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）：七國集團29日舉行會議，討論對俄羅斯的最新制裁，和切斷SWIFT（銀行結算系統）與俄羅斯的聯繫。

2019 歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Jose Borrell）稱，白羅斯2月27日舉行有關修改憲法的全民公投，通過修憲廢除無核和中立條款是「非常危險」。

2018 俄羅斯國防部發布消息稱，紹伊古向普京報告稱，戰略火箭兵、北方艦隊和太平洋艦隊、遠程航空兵以加強編制開始戰鬥值班。

2007 烏克蘭總統府顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）以簡訊告訴英媒稱，烏克蘭已在與白羅斯的交界與俄羅斯代表已開始談判。

烏克蘭總統府較早時稱，烏方談判目標是立即停火，以及俄軍撤離烏克蘭。俄羅斯克里姆林宮則稱，不會在談判前公布其正式立場。

1946 俄羅斯央行：莫斯科暫停股票交易。

1912 半島電視台28日稱，俄羅斯外交部前副部長費多羅夫（Andrei Fedorov）表示，接下來幾天是俄國入侵烏克蘭的關鍵，普京最初的命令是「在3月2日前拿下勝利」。

他還稱，烏克蘭的抵抗與西方國家制裁比俄侵烏前預測的還要強，「正如我先前說過，拜託，我了解烏克蘭，沒有人會捧着鮮花喜迎俄軍。這是現實」。

1855 德國經濟部發言人：通過SWIFT系統購買天然氣仍是可行的。

1853 俄新社報道，俄羅斯車臣共和國領導人卡德羅夫在社交平台喊話英國首相約翰遜、歐盟委員會主席馮德萊恩等人，要求他們在「2月31日」前撤回對俄羅斯實施的制裁。

1852 歐盟官員：歐盟預計很快就會收到烏克蘭的加入申請。

1851 俄羅斯國防部發言人科納申科夫表示：「市內所有平民皆可經基輔-瓦西里科夫公路沒有阻礙地離開基輔。該方向是開放且安全的。」他稱：「想再次強調，俄聯邦武裝力量只打擊軍事設施，平民不受任何威脅。」

1830 聯合國人權理事會表示將於3月3日就烏克蘭局勢舉行緊急辯論。

1827 白俄羅斯外交部長馬克伊（Vladimir Mackay）出席俄烏談判。

1814 韓國稱停止向俄出口戰略物資。

1813 俄羅斯稱，將考慮自身利益，回應歐盟「禁飛令」。

1754 澤連斯基警告俄軍，稱：「不要相信你的指揮官，不要相信你的宣傳分子。只要保住你的命。離開」。

1744 北約秘書長斯托爾滕貝格在Twitter表示，成員國正加緊支持烏克蘭，向基輔提供防空導彈和反坦克武器，這個以美國為首的聯盟也在向烏克蘭提供人道主義和經濟援助。

1736 聯合國人權事務高級專員巴切萊特表示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，烏克蘭至少102名平民喪生，304人受傷，但真實數字恐怕會高相當多。

1720 烏克蘭代表團已到達俄烏會談地點，基輔代表團包括國防部長、副外長等；俄方代表團則由總統顧問梅金斯基（Vladimir R. Medinsky）率領。

1708 俄羅斯軍方28日公布一條「開放和安全」的走廊，供烏克蘭平民離開首都基輔。

1705 澤連斯基重申正要求烏克蘭立即加入歐盟，並透露正詢問歐盟使用新的特殊程序。

1648 烏克蘭總統澤連斯基表示，與俄方在白羅斯的會談，關鍵問題是俄方立即停火，從烏克蘭撤軍。

1645 美國駐烏克蘭大使館2月27日發布公告，稱鑑於烏克蘭安全局勢難測，敦促美國公民使用可自行獲得的安全交通工具離開烏克蘭，並謹慎考慮路線選擇及出外風險。

1634 俄羅斯衛星通訊社報道，烏克蘭代表團乘坐的直升機抵達與俄羅斯談判的地點。

1630 中國外交部發言人汪文斌表示，中方不贊成用制裁手段解決問題，中俄將繼續開展正常貿易合作。

1620 英國國防部發布推文表示，大部分俄羅斯地面部隊仍在基輔以北30多公里處，又指俄軍推進緩慢，是因烏克蘭軍隊保衛霍斯托梅爾機場（Hostomel airfield），這是俄方在衝突首天的一個關鍵目標。

1612 國際文傳電訊社（Interfax）報道，俄羅斯國防部表示，俄羅斯軍已控制了烏克蘭的兩座城市別爾江斯克和安赫德。

別爾江斯克（Berdyansk）位於烏克蘭東南部扎波羅熱州（Zaporizhzhia），是亞速海北岸港口城市；安赫德（Enerhodar）是扎波羅熱州西北部的城市和自治市。

另一方面，烏克蘭否認扎波羅熱核電站已落入俄軍手中。

1558 拉脫維亞公民若願意在烏克蘭戰鬥，國會將授權他們這樣做。

1555 烏克蘭代表團正乘坐波蘭直升機前往會談地點，預計俄烏談判將在1個半小時內開始。

1553 敘利亞支持俄羅斯在烏克蘭的行動。

1545 新加坡外長維文指出，新加坡將對俄羅斯實施適當的制裁和限制，並稱俄方「無端」入侵烏克蘭，明顯和嚴重違反國際準則。新加坡打算與其他國家一致行動，採取強硬立場。

1540 美國國防部據報希望與俄羅斯設立溝通渠道，即類似於2015年與敘利亞建立的溝通渠道。

1538 中國外交部表示，北京反對單方面制裁俄羅斯。

1528 英國國防部表示，俄羅斯在基輔的推進行動緩慢，主因遇上後勤問題和烏克蘭的激烈抵抗。

1521 俄羅斯國防部指，俄空軍已經控制了整個烏克蘭領空。

1515 俄羅斯衛星通訊社報道，俄羅斯代表團團長表示，俄羅斯與烏克蘭的會談預計在格林威治時間28日早上9時（香港時間下午5時）開始。

1513 盧布匯率跌幅擴大至40%後，俄羅斯央行把利率由9.5厘大幅上調至20厘。

1456 烏克蘭軍方稱俄羅斯軍隊已經放慢了「進攻的步伐」。

1431 英國傳打算採取進一步的限制性經濟措施，包括將禁止任何英國個人與俄羅斯央行進行交易、防止俄羅斯動用其外匯儲備，削弱制裁措施的影響。英國並將與美國和歐盟方面協調對俄羅斯及其央行的制裁措施。

英倫銀行（Bank of England）行長貝利（Andrew Bailey）稱歡迎英國政府今天與歐盟和美國當局協調採取的步驟，這是英國致力於國際法治的重要和有力的證明。

英國財政大臣蘇納克稱與盟國一起採取的這一行動表明，只要這場衝突還在繼續，我們就堅決要讓俄羅斯付出最高代價，並切斷它與環球銀行金融電信協會SWIFT的聯繫。

1412 Facebook母公司Meta表示，它已從其平台上刪除2個針對烏克蘭的虛假資訊活動。

1355 消息人士稱，俄羅斯代表團正在等待烏克蘭一方展開談判，應該會在接下來的幾個小時內進行。

1340 日本首相岸田文雄表示，從堅持「無核三原則」（即不擁有、不製造、不運進核武器）的立場出發，日本不能與美國共有核武器。

1321 俄羅斯衛星通訊社引述消息人士稱，前往與俄羅斯會談的烏克蘭代表團已經身處白羅斯。

1319 據報由土耳其總統埃爾多安主持的內閣預定28日討論關閉黑海的水路，禁止俄羅斯船隻通過。

1313 泰國駐華沙大使館表示，正協助國民從烏克蘭撤離，指暫時已有47名泰國人抵達烏克蘭利沃夫市的協助中心處理撤離事宜。

1303 傳中國銀行因擔心俄羅斯入侵烏克蘭後的西方制裁，新加坡分行已停止為涉及俄羅斯石油和俄羅斯公司的交易融資。

1300 緬甸支持俄羅斯在烏克蘭問題上的行動。

1255 日本前首相安倍晉三在富士電視台一個節目上表示，應打破禁忌討論「核共享」政策。

1253 日本支持美歐把部分俄羅斯銀行排除出SWIFT。

1250 韓國外交部聲明指，韓國政府將禁止俄羅斯使用SWIFT。韓國也已通知美國，決定禁止向俄羅斯出口戰略物資。

1228 巴西總統博爾索納羅稱，巴西將對烏克蘭局勢採取中立立場，不會對俄羅斯實施制裁。他又指，烏克蘭民族的命運由當選總統的喜劇演員來決定。

1220 加拿大表示，計劃對俄羅斯航空公司（Aeroflot）從邁阿密飛往莫斯科的航班進入加拿大領空展開調查，稱這違反了加方對所有俄羅斯航班實施的禁令。

(1/2) We are aware that Aeroflot flight 111 violated the prohibition put in place earlier today on Russian flights using Canadian airspace. — Transport Canada (@Transport_gc) February 28, 2022

1200 烏克蘭最新民調顯示，91%受訪者支持烏克蘭總統澤連斯基，較2021年12月增加了3倍。不支持率僅6%，3%的人沒有表態。

1143 澳洲總理莫里森發表聲明中稱，澳洲對俄羅斯總統普京及俄政府高級成員的旅行禁令和具針對性的金融制裁已生效。

1130 中國常駐聯合國代表張軍2月27日表示，中方歡迎俄羅斯與烏克蘭盡快舉行直接對話談判。

1120 白宮發表聲明稱，美國總統拜登會在美東時間28日上午11時15分主持與西方盟國和夥伴的電話會議，討論俄羅斯襲擊烏克蘭的事態發展，並協調一致反應。

1113 英國首相約翰遜在與烏克蘭總統澤連斯基的通話中表示，英國不僅會繼續向烏克蘭提供防禦性武器，亦會協助其他國家這樣做。澤連斯基另外亦與波蘭總統杜達通電話，同意採取進一步的聯合行動來反擊侵略者。

Talked to 🇬🇧 Prime Minister @BorisJohnson and 🇵🇱 President @AndrzejDuda about the current security situation. Agreed on further joint steps to counter the aggressor. Anti-war coalition in action! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2022

1110 烏克蘭國家特別通訊局指出，一枚導彈擊中切爾尼戈夫（Chernihiv）市中心的一棟住宅樓宇，引發火災。

1100 《華盛頓郵報》報道，一名美國政府官員27日晚表示，白羅斯正準備派士兵進入烏克蘭，以支持俄羅斯的入侵，最快可能在28日開始動員。

1045 烏克蘭國家特別通訊和訊息保護局表示，28日早上在烏克蘭首都基輔和主要城市哈爾科夫聽到爆炸聲。

1023 法國愛麗舍宮指，法國將向聯合國安理會提交一份向烏克蘭民眾提供人道主義援助的決議草案。

1012 美聯社報道，白宮25日批准一攬子計劃，包括首次批准直接向烏克蘭運送「刺針」防空導彈（Stinger missiles）。

1000 俄羅斯國防部2月27日表示，烏克蘭軍隊在基輔外使用禁用的磷彈藥（Phosphorus Munitions）。

0946 Google母公司Alphabet指，已關閉烏克蘭的Google Map交通情況實時訊息，旨在為當地的社區安全採取相應措施。

0940 烏克蘭國家特別通訊局表示，來自白羅斯的戰士正在前往烏克蘭途中。

0935 烏克蘭軍方聲稱其部隊使用無人機成功襲擊俄羅斯軍隊。烏克蘭武裝部隊27日發布一條影片，據稱顯示無人機摧毀了俄方的BUK導彈系統。

0925 白羅斯2月27日舉行有關修改憲法的全民公投，通過修憲廢除無核和中立條款。

0916 盧布匯率暴跌近30%至歷史低位，兌美元低見119。

0908 克里姆林宮表示，以色列總理貝內特在與俄羅斯總統普京通電話時提出建議，稱可以由以方來調解俄烏衝突。

0901 俄新社引述白羅斯消息人士稱，俄羅斯與烏克蘭的和平談判將於當地時間28日早上在白羅斯戈梅利州官邸舉行。

0852 國際足協（FIFA）公布，俄羅斯國家隊在之後的比賽只能以「俄羅斯足總」名義參賽，不能出示國旗及不能奏國歌，賽事地點亦要改在中立國家球場舉行。

0848 烏克蘭總統澤連斯基證實，他與歐盟委員會主席馮德萊恩進行電話交談，兩人談及加強烏克蘭國防能力的具體決定，以及宏觀金融援助和烏克蘭在歐盟的成員身份。馮德萊恩稱，希望烏克蘭加入歐盟。

Also had a phone conversation with @vonderleyen. Talked about concrete decisions on strengthening Ukraine's defense capabilities, macro-financial assistance and Ukraine's membership in the #EU. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2022

0840 聯合國安理會27日舉行會議，表決通過要求就烏克蘭局勢舉行緊急特別聯大會議。這是安理會40年來通過的首個關於舉行緊急特別聯大的決議。

0837 歐盟成員國一致同意接收烏克蘭難民3年，毋須申請庇護。

0828 烏克蘭南部海岸別爾江斯克鎮（Berdyansk）的代理市長斯維德洛（Oleksandr Svidlo）表示，俄羅斯軍隊已經進入並控制了該鎮。

0825 烏克蘭內政部表示，在俄羅斯入侵期間，有352名烏克蘭平民喪生，包括14名兒童。另有1,684人受傷，包括116名兒童。

0820 俄羅斯盧布兌美元匯率2月28日暴跌近20%，創歷史新低。

0815 基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）表示，有關首都被俄羅斯軍隊包圍的報道是錯誤的。他接受美聯社（AP）訪問時證實，該市迄今已有9名平民喪生，包括1名兒童。

0630 美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示，美國政府不排除因烏克蘭局勢而對俄羅斯燃料企業實施制裁。普薩基受訪時指：「我們盡力對普京施加最大程度的影響，但同時努力使美國人民以及全球市場受到的影響最小化。」

0530 將作為俄羅斯代表團成員參加俄烏兩國會談的俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）表示，烏克蘭去納粹化和去軍事化應成為會談焦點，「俄羅斯執行特別軍事行動的任務是去納粹化和去軍事化。」里亞布科夫表示︰「細節將在會談期間展開，我們需要瞭解烏克蘭方面的態度和立場。」

0500 歐盟委員會主席馮德萊恩表示，歐盟將向俄羅斯實行新制裁，包括禁止俄羅斯傳媒在歐盟內廣播，及禁止俄羅斯航班飛越歐盟國家領空。

0326烏克蘭多個機場被俄羅斯轟炸，據烏克蘭官方Twitter指，世界最大、唯一一架An-225運輸機「Mriya 」已被炸毀。Mriya作為烏克蘭航空能力的象徵，1988年首飛，是全世界承載重量最大的運輸機與飛機，起飛重量超過640噸。

0245 俄羅斯國防部發公告，承認在烏克蘭的特別軍事行動中有俄軍傷亡，但無透露傷亡數字，僅指俄軍損失較烏克蘭民族主義者少。國防部又強調，會尊重放下武器的烏克蘭士兵，並將其送回與家。

0000 聯合國稱，自俄軍發動襲擊以來，已有逾36萬烏克蘭人逃離該國。歐洲已在面對一場急需應對的難民潮。

2月27日重要事件：

2359 受命前往擊殺烏克蘭總統澤連斯基的車臣特種部隊26日遭烏軍殲滅。車臣56部戰車隊在基輔東北部的戈斯托梅利（Hostomel）被炸至粉碎，車臣軍第二號人物、有「戰爭之王」之稱的圖沙耶夫（Magomed Tushaev）亦陣亡。

這支武裝部隊據說在扺烏第二天就被烏克蘭軍機摧毀，迄今不清楚有多少人死亡，人數可能達到數百人。

圖沙耶夫是車臣領袖卡里羅夫（Ramzan Kadyrov）麾下精銳部隊、第141機動國民衛隊的指揮官。

2359 繼法國總統馬克龍之後，英外交大臣卓慧思告訴英國天空新聞，烏克蘭衝突可能持續「數年」，英國需要「為應對俄羅斯的侵略做好長期準備」。

她說：「現在，如俄羅斯人認真對待談判，他們需要從烏克蘭撤軍，」她說：「他們不能用槍指着烏克蘭人的腦袋進行談判……坦率地說，我不相信這些所謂的談判努力。」

她說，這可能是俄羅斯總統普京末路的開端。她補充說，未來幾天將實施更多制裁，她編制了一份寡頭的名單。

2331 俄烏雙方代表團將在普里皮亞季河（Pripyat River）附近進行「沒有預設條件」的會面。

俄羅斯27日較早時稱代表團已抵達白羅斯第二大城戈梅爾（Gomel），準備與烏方會談，但烏克蘭總統澤連斯基稱雖願與俄談判，但拒絕在白羅斯會談。

總統普亭助手梅丁斯基（Vladimir Medinsky）27日曾下「最後通牒」：「我們願意等到當地時間27日下午3時（香港時間27日晚上9時），等待烏克蘭方面回應，一旦獲得確認，就立刻出發與烏方代表會晤。但若烏方拒絕會談，就要為流血事件負上全部責任」。

梅丁斯基也是俄羅斯談判代表團長。

2324 英國天空新聞稱，烏克蘭首都基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）在當地時間27日下午記者會稱，俄軍距離基輔僅20公里，甚至可能更近，「我們正為獨立、家庭和我們的世界而戰」。

2245 隨着烏克蘭和俄羅斯領導人同意派代表在白羅斯邊境會面，美國駐聯合國大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）在美國CNN節目「國情咨文」中表示，美國將「期待這些討論的結果」。

2220 美國《紐約時報》：即使俄羅斯總統普京下令國家核威懾力量處於高度戒備狀態，升高緊張情勢，烏克蘭同意在沒有先決條件的情況下與之談判。

2220 俄羅斯談判代表團長梅丁斯基稱，烏克蘭同意在白羅斯戈梅利州（Homyel）進行談判，俄羅斯代表團將前往。

2149 烏克蘭總統辦公室稱，烏克蘭及俄羅斯會在白羅斯及烏克蘭邊境會談。

2146 法媒：烏克蘭同意在白羅斯邊境與俄羅斯代表會談。

2127俄羅斯總統普京2月27日發表講話，稱因北約侵略性的言論，下令國家核威懾力量處於高度戒備狀態。

2117 普京下令國防部將威懾力量轉為特別作戰執勤機制。

2053 俄羅斯克里姆林宮稱，白俄羅斯總統盧卡申科在與烏克蘭總統澤連斯基會談後，要求普京不要召回白俄羅斯的俄羅斯代表團。

盧卡申科稱，明斯克和莫斯科對西方制裁的回應反應將是實質性的，但兩國將謹慎行事，不損害自身利益。

2046 俄羅斯代表團團長：烏克蘭同意在白羅斯戈梅利州（Homyel）舉行會談，俄羅斯代表團將前往那裏。