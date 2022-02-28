持續更新｜和談有望？烏克蘭允赴白烏邊境與俄羅斯「無條件」談判

俄烏戰事踏入第五天，之前烏克蘭在白羅斯斡旋下同意派員赴白烏邊境與俄談判，而且是沒有先決條件。此前，俄羅斯總統普京公開講話，下令該國核威懾力量於高度戒備狀態。此外，烏俄交戰消息混亂，27日，俄軍開進烏克蘭哈爾科夫後爆發巷戰，但不出一天，控制權已重返烏克蘭手中，另一方面，首都基輔市長則稱首都已沒俄軍，該市防禦工事堅如磐石。但亦有消息稱，俄軍仍在迫近市中心，距離僅20公里。俄羅斯又稱，俄軍已完全包圍烏克蘭的赫爾松市和別爾江斯克市。



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2月28日：

0000 聯合國稱，自俄軍發動襲擊以來，已有逾36萬烏克蘭人逃離該國。歐洲已在面對一場急需應對的難民潮。

2月27日重要事件：

2359 受命前往擊殺烏克蘭總統澤連斯基的車臣特種部隊26日遭烏軍殲滅。車臣56部戰車隊在基輔東北部的戈斯托梅利（Hostomel）被炸至粉碎，車臣軍第二號人物、有「戰爭之王」之稱的圖沙耶夫（Magomed Tushaev）亦陣亡。

這支武裝部隊據說在扺烏第二天就被烏克蘭軍機摧毀，迄今不清楚有多少人死亡，人數可能達到數百人。

圖沙耶夫是車臣領袖卡里羅夫（Ramzan Kadyrov）麾下精銳部隊、第141機動國民衛隊的指揮官。

2359 繼法國總統馬克龍之後，英外交大臣卓慧思告訴英國天空新聞，烏克蘭衝突可能持續「數年」，英國需要「為應對俄羅斯的侵略做好長期準備」。

她說：「現在，如俄羅斯人認真對待談判，他們需要從烏克蘭撤軍，」她說：「他們不能用槍指着烏克蘭人的腦袋進行談判……坦率地說，我不相信這些所謂的談判努力。」

她說，這可能是俄羅斯總統普京末路的開端。她補充說，未來幾天將實施更多制裁，她編制了一份寡頭的名單。

2331 俄烏雙方代表團將在普里皮亞季河（Pripyat River）附近進行「沒有預設條件」的會面。

俄羅斯27日較早時稱代表團已抵達白羅斯第二大城戈梅爾（Gomel），準備與烏方會談，但烏克蘭總統澤連斯基稱雖願與俄談判，但拒絕在白羅斯會談。

總統普亭助手梅丁斯基（Vladimir Medinsky）27日曾下「最後通牒」：「我們願意等到當地時間27日下午3時（香港時間27日晚上9時），等待烏克蘭方面回應，一旦獲得確認，就立刻出發與烏方代表會晤。但若烏方拒絕會談，就要為流血事件負上全部責任」。

梅丁斯基也是俄羅斯談判代表團長。

2324 英國天空新聞稱，烏克蘭首都基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）在當地時間27日下午記者會稱，俄軍距離基輔僅20公里，甚至可能更近，「我們正為獨立、家庭和我們的世界而戰」。

2245 隨着烏克蘭和俄羅斯領導人同意派代表在白羅斯邊境會面，美國駐聯合國大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）在美國CNN節目「國情咨文」中表示，美國將「期待這些討論的結果」。

2220 美國《紐約時報》：即使俄羅斯總統普京下令國家核威懾力量處於高度戒備狀態，升高緊張情勢，烏克蘭同意在沒有先決條件的情況下與之談判。

2220 俄羅斯談判代表團長梅丁斯基稱，烏克蘭同意在白羅斯戈梅利州（Homyel）進行談判，俄羅斯代表團將前往。

2149 烏克蘭總統辦公室稱，烏克蘭及俄羅斯會在白羅斯及烏克蘭邊境會談。

2146 法媒：烏克蘭同意在白羅斯邊境與俄羅斯代表會談。

2127俄羅斯總統普京2月27日發表講話，稱因北約侵略性的言論，下令國家核威懾力量處於高度戒備狀態。

2117 普京下令國防部將威懾力量轉為特別作戰執勤機制。

2053 俄羅斯克里姆林宮稱，白俄羅斯總統盧卡申科在與烏克蘭總統澤連斯基會談後，要求普京不要召回白俄羅斯的俄羅斯代表團。

盧卡申科稱，明斯克和莫斯科對西方制裁的回應反應將是實質性的，但兩國將謹慎行事，不損害自身利益。

2046 俄羅斯代表團團長：烏克蘭同意在白羅斯戈梅利州（Homyel）舉行會談，俄羅斯代表團將前往那裏。