衝突中352烏克蘭平民死亡　俄羅斯：民族主義者拿國民當人肉盾牌

俄烏衝突致數百平民喪生，上千平民受傷，烏克蘭指責俄軍濫殺平民，俄羅斯稱烏民族主義者拿平民當肉盾，已有三十萬人離開烏克蘭前往歐盟，歐盟預計，將會有超過700萬烏克蘭人流離失所。



據烏克蘭國家通訊社2月28日報道，烏克蘭內政部在社交媒體Facebook上發布消息稱，從俄羅斯24日入侵烏克蘭到28日，已造成352名烏克蘭平民喪生，其中包括14名兒童，另有1,684名平民受傷，其中包括116名兒童。

報道指責俄羅斯對烏克蘭發動大規模入侵，稱俄羅斯軍隊正在炮擊和摧毀關鍵基礎設施，導彈正在擊中家園。烏克蘭已在海牙國際法庭正式對俄羅斯提起訴訟。

俄羅斯衛星通訊社2月28日報道稱，俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈（Vasily Nebenzya）在聯合國安理會會議上表示，烏克蘭民族主義者把平民當作掩護自己的人肉盾牌，這違反了國際人權法。

涅邊賈指出：「烏克蘭民族主義者把本地居民劫為人質，當作掩護自己的人肉盾牌，已對當地居民構成威脅。烏克蘭民眾傳播的眾多證據表明，民族主義者無視平民抗議，在居民區部署重型武器和火箭齊射系統。」

「這公然違反了國際人權法，必須受到應有的譴責，這實質上與ISIS恐怖分子採用的戰術相同」，涅邊賈強調，烏克蘭當局必須對可能發生的後果承擔一切責任。

據烏克蘭UNIAN通訊社報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在25日向全國人民發表講話指出，俄羅斯並不像他們所宣稱的那樣只打擊軍事目標，同時也打擊民用設施。

澤連斯基指責俄羅斯，把和平的城市變成軍事目標，還殺戮烏克蘭平民。這是卑鄙的，永遠無法原諒。

據德國之聲報道，歐盟27日表示，至少有300,000名難民已經從烏克蘭抵達歐盟。歐盟內政事務專員Ilva Johansson表示，歐盟必須為接收更多人做好準備。

歐盟委員會（EC）估計，由於俄羅斯在烏克蘭的戰爭，將有數百萬人流離失所。歐盟危機管理事務委員Janez Lenarchych於27日在布魯塞爾舉行的簡報會上說，目前估計，流離失所的烏克蘭人預計將超過700萬。