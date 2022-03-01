持續更新｜美國國務院建議公民立即離開俄羅斯︰大使館能力有限

俄烏戰事在3月1日踏入第六天，俄烏代表團在白羅斯談判2月28日於白羅斯戈梅利州官邸舉行，數小時之間，談判已來到第三輪。此前鑑於俄羅斯總統普京令該國核威懾力量於高度戒備狀態，以美歐為首的西方國家加強制裁。



3月1日：

0300 瑞士聯邦委員會舉行特別會議，決定參與歐盟對俄羅斯的制裁計劃，凍結俄羅斯有關個人和機構在瑞士資產，禁止瑞士公司與被制裁對象進行業務往來，俄羅斯總統普京、總理米舒斯京和外長拉夫羅夫被列入制裁名單，有關制裁措施立即生效。

瑞士方面又宣布，從當地時間28日下午3時起，除人道主義、醫療或外交用途航班，瑞士將對所有來自俄羅斯的航班以及帶有俄羅斯標記的飛機關閉領空。

0230 美國國務院發聲明，指鋻於俄羅斯軍隊對烏克蘭採取的軍事行動，建議美國公民立即離開俄羅斯。

聲明說指美國駐俄大使館為在俄美國公民提供協助的能力有限，美國公民需選擇尚可利用的方式立即離開俄羅斯。鋻於多家航空公司取消往來俄羅斯的航班，多國對俄關閉領空，並且俄羅斯南部多個機場已處於關閉狀態，身處俄烏邊境地帶或計劃前往相關地區的美國公民應考慮當地局勢的危險性和不可預測性。

0130 羅斯代表團團長、總統顧問梅金斯基（Vladimir R. Medinsky）表示，俄羅斯和烏克蘭代表團將在下次會面前就談判的所有立場分別與兩國領導人進行磋商。

0053 中國駐烏克蘭大使館日證實，中國已開始從烏克蘭撤出首批公民。

0045 俄羅斯衛星通訊社莫斯科2月28日稱，烏克蘭總統澤連斯基向歐盟提出請求，以新的、特別程序加入該組織。澤連斯基已簽署加入歐盟的正式申請文。

澤連斯基在視像講話中稱：「我們呼籲歐盟根據新的特別程序立即啟動烏克蘭的入盟。我們感謝夥伴們與我們站在一起，但我們的目標是與所有的歐洲人在一起，最重要的是平等的地位。」

香港01製圖

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0031 白羅斯國家通訊社（BELTA）援引俄羅斯代表團方面的消息報道稱，下一輪的烏克蘭-俄羅斯和平談判將在未來幾天舉行。 俄羅斯代表團表示，「我們已經確定了一些可以預測總體立場的點」。

0029 華盛頓郵報：俄羅斯以集束彈攻擊烏克蘭第二大城市哈爾科夫，11死數十人傷。

0022 俄烏談判結束，即將舉行發布會。俄新社援引烏克蘭方面消息報道稱，俄羅斯和烏克蘭結束了和平談判，將返回各自首都進行進一步磋商，然後舉行第二輪談判。

0000 俄駐聯合國大使：俄羅斯無意佔領烏克蘭。

0000 聯合國大會就俄羅斯侵烏舉行會議。

0000 瑞士總統卡西斯（Ignazio Cassis）表示，瑞士2月28日宣布將放棄對「瑞士中立」的承諾，轉而對俄羅斯實施制裁，並補充稱瑞士的制裁將與歐盟已採取的制裁一致。

0000 克里姆林宮：俄羅斯總統普京認為解決問題需要達成以下條件，即承認俄羅斯對克里米亞的主權；烏克蘭非軍事化，去納粹化；保持烏克蘭的中立地位。

0000 塔斯社：普京告訴馬克龍，解決衝突需要烏克蘭保持中立地位。



俄羅斯克里姆林宮：普京告知法國總統馬克龍，只有俄羅斯的合法安全利益得到無條件考慮，才能解決烏克蘭問題。

烏克蘭局勢：圖為2022年2月28日俄烏代表在白羅斯戈梅爾地區（Gomel）進行和談之前，俄羅斯代表團團長梅丁斯基（Vladimir Medinsky）向媒體發表講話。（AP）

0000 二月二十八日部份重要進展：



※隨着俄羅斯繼續在軍事上對烏克蘭加大力度，普京總統下令該國威懾力量——包括核武器——處於高度戒備狀態。與此同事俄羅斯和烏克蘭代表團會談正在與白羅斯接壤的邊界附近進行。

※烏克蘭要求「緊急」加入歐盟，並要求俄羅斯軍隊撤出該國。

※烏克蘭官員稱：該國情報表明白羅斯準備加入俄羅斯的軍事行動。

※西方情報官員表示，俄羅斯軍隊遇到「比預期更激烈的」抵抗，俄羅斯迄今未佔領任何烏克蘭主要城市。

※聯合國28日稱，逾500,000難民逃離烏克蘭前往鄰國。

2月28日重要事件：

2249 國際奧委員高層建議禁止俄羅斯及白羅斯參與所有國際賽事。

2247 烏克蘭總統辦公室顧問稱，俄烏談判當地時間2月28日下午繼續，幾分鐘之後開始第三輪。

2243 俄羅斯衛星通訊社28日稱，消息人士稱，俄羅斯與烏克蘭在白俄羅斯戈梅利州舉行的談判的人員正進行休息。烏克蘭總統顧問：與俄羅斯的談判仍在進行中。

烏克蘭總統辦公室表示，烏克蘭代表團在談判中要求俄軍撤出包括克里米亞和頓巴斯在內的全部烏克蘭領土。

2134 烏克蘭內政部表示，28日早上，俄軍對烏克蘭城市哈爾科夫進行火箭彈襲擊，造成數十人死亡，數百人受傷。

2125 俄烏談判仍在進行中。是次談判，烏克蘭代表團成員有烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）、烏克蘭總統顧問波多利亞克及外交部副部長托奇斯基（Mykola Tochytskyi）等人。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）並未在談判團成員名單當中。

2058 俄衛網：俄羅斯對36個國家的航空公司實行限制，以回應多國禁飛令。

2048 俄羅斯國防部稱，俄方不是挑起敵對情況，而是在持續8年針對頓巴斯的戰爭發生後予以終結。

2030 美國禁止與俄羅斯央行進行交易。除了央行，還有財富基金以及該國財政部。

2024 普京在經濟會議上建議就西方「謊言帝國」對俄羅斯發起的制裁進行討論。

2023 據俄新社：德國政府稱，俄烏談判將很「複雜」，且有可能拖延。

2021 歐盟內政事務專員：到目前為止，已經有逾40萬人從烏克蘭抵達歐盟，預計達到數百萬人。

2020 法國財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）：七國集團29日舉行會議，討論對俄羅斯的最新制裁，和切斷SWIFT（銀行結算系統）與俄羅斯的聯繫。

2018 俄羅斯國防部發布消息稱，紹伊古向普京報告稱，戰略火箭兵、北方艦隊和太平洋艦隊、遠程航空兵以加強編制開始戰鬥值班。

2007 烏克蘭總統府顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）以簡訊告訴英媒稱，烏克蘭已在與白羅斯的交界與俄羅斯代表已開始談判。

烏克蘭總統府較早時稱，烏方談判目標是立即停火，以及俄軍撤離烏克蘭。俄羅斯克里姆林宮則稱，不會在談判前公布其正式立場。

1912 半島電視台28日稱，俄羅斯外交部前副部長費多羅夫（Andrei Fedorov）表示，接下來幾天是俄國入侵烏克蘭的關鍵，普京最初的命令是「在3月2日前拿下勝利」。

他還稱，烏克蘭的抵抗與西方國家制裁比俄侵烏前預測的還要強，「正如我先前說過，拜託，我了解烏克蘭，沒有人會捧着鮮花喜迎俄軍。這是現實」。

1852 歐盟官員：歐盟預計很快就會收到烏克蘭的加入申請。