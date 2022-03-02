持續更新｜北約周五召開緊急會議　北約秘書長：不會向烏克蘭派兵

俄烏戰事在3月2日踏入第七天。

2月28日首輪談判，烏克蘭兩大主要訴求為「立即停火」和「俄軍從烏克蘭領土撤軍」；俄羅斯三大訴求為「烏克蘭保持中立地位」、「持續推動烏克蘭的非軍事化和去納粹化」、「承認俄羅斯對克里米亞的主權」。

俄烏代表團計劃於今日（3月2日）在波蘭與白羅斯邊境進行第二輪談判。



3月2日：

0000：匈牙利第一大銀行機構OTP布達佩斯股價（OTP.HB）暴跌21%，創1998年以來最大盤中跌幅。此前，該行稱無意退出俄羅斯市場。

0003：據土耳其國防部稱，土耳其國防部長阿卡爾（Hulusi Akar）在與俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）的電話討論中，呼籲俄烏停火以改善人道主義局勢，並允許被捲入軍事衝突的人撤離。阿卡爾還告訴紹伊古，土耳其將繼續努力恢復地區和平，並幫助提供人道主義援助。

0009：據央視，當地時間3月1日，烏克蘭基輔電視塔附近發生第二次爆炸。烏克蘭內務部表示，烏克蘭24電視頻道和1+1電視頻道的播出將會受到影響。

0015：據美聯社援引布魯塞爾方面消息，一位聽取了多個情報機構簡報的西方高級情報官員周二估計，到目前為止已有5,000多名俄羅斯士兵被俘或被殺，烏軍消滅了大量俄羅斯飛機和坦克以及一些防空系統。這位官員說，過去48小時內，俄羅斯軍隊在基輔（Kiev）以北、東部城市哈爾科夫（Kharkiv）和北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）周圍增加了更重型武器的使用。

烏克蘭局勢：烏克蘭最高拉達（國會）於當地時間3月1日在Twitter發佈照片，指基輔電視塔遇襲。（Twitter@ua_parliament）

0026：當地時間3月1日，黑山共和國（Montenegro）宣佈將繼續與歐盟政策全面協調，因應烏克蘭局勢參與制裁俄羅斯。黑山國內政局分裂為親西方和親俄親塞爾維亞兩個陣營，親塞爾維亞政府近來在議會的不信任投票中落敗，親西方陣營正積極組建新政府。該國於2017年加入北約，被視為下一個有可能加入歐盟的巴爾幹半島國家。

0030：據烏媒「基輔獨立報」（Kyiv Independent）報道，烏克蘭國家安全與國防委員會秘書丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）稱，烏克蘭可以對白羅斯進行預防性導彈襲擊，唯「該決定將由澤連斯基決定」。

0038：據俄羅斯衞星新聞，歐洲議會通過決議，要求限制從俄羅斯進口石油和天然氣，實施新的投資禁令，切斷其與SWIFT（環球銀行金融電信協會）的聯繫。

0117：烏克蘭內政部表示，截至下午18時（香港時間3月2日00:00），基輔電視塔遭到砲擊，造成5人死亡、5人受傷。工作還在繼續。

0129：美國總統拜登（Joe Biden）將於美東時間3月1日21時（香港時間3月2日10時）發佈上任以來首次國情咨文。據多間美媒報道，拜登已修改講稿，以突出俄烏局勢。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）3月1日接受美國CNN和英國路透社訪問時表示，希望拜登釋放對局勢「有用」的訊息。

0142：北大西洋公約組織（NATO，簡稱北約）將於本周五（3月5日）就烏克蘭局勢召開外長級緊急會議。

香港01製圖

0156：歐盟委員會副主席希納斯（Margaritis Schinas）周二表示，烏克蘭加入歐盟的申請得到廣泛支持。

0204：據央視新聞報道，當地時間3月1日，白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）表示，在烏克蘭代表2月28日啟程前往白烏邊境談判之前，他與澤連斯基的通話非常艱難，但是最後還是達成了一致。

此外據白通社報道，盧卡申科說，澤連斯基提出了烏方代表乘坐北約直升機前往談判地點的要求，不過最終讓步，同意波蘭方面的飛機越過白波邊境，將烏方代表運送至布列斯特機場（Brest，白羅斯西南部城市，臨近波蘭及烏克蘭交界），然後再由白羅斯派直升機將他們運送至談判地點。

0208：據央視新聞報道，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）當地時間3月1日會晤波蘭總統杜達（Andrzej Duda），隨後在聯合記者會上表示，「北約不打算捲入衝突，因而不會派遣部隊進入烏克蘭，不會調動戰機進入烏克蘭領空」。斯托爾滕貝格要求俄羅斯立即結束軍事行動、從烏克蘭撤軍，開始外交接觸以化解危機。他說，北約是一個防禦性聯盟，不尋求與俄羅斯衝突，但將做好防禦準備並且已經加強在北約東翼的部署。

波蘭總統杜達則表示，波蘭不會向烏克蘭派遣戰機，因為這樣做將是「武裝干涉」。「北約不是衝突的一方。我們正給予烏克蘭人道主義援助，但我們不會出動任何飛機進入烏克蘭領空」。

3月1日部份重要進展：

※烏克蘭傳媒《明鏡周報》（Zerkalo Nedeli）報道，烏克蘭與俄羅斯兩國代表團計劃在3月2日舉行第二輪談判。

※據烏克蘭官方表態及媒體報道，俄軍對第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）發動導彈攻擊，包圍烏克蘭南部城市赫爾松（Kherson），攻擊北部城市阿克提卡（Okhtyrka）的軍事基地。

※美媒稱，美國一家科技公司的最新衛星圖像顯示，烏克蘭首都基輔附近的俄軍車隊約64.4公里長。

※克里姆林宮表示，目前沒有計劃安排俄烏元首立即對話，強調兩國代表團之間正舉行直接會談。對於烏克蘭擬加入歐盟，克宮回應指歐盟不是軍事集團，此不是戰略安全問題。

※俄防長紹伊古（Sergei Shoigu）表示，俄武裝部隊將繼續在烏克蘭的行動，直至達到目標。

※俄羅斯國防部稱，俄軍已摧毀烏克蘭1,146個軍事設施。

※中國國務委員兼外長王毅應約同烏克蘭外長庫列巴通電話。中方強調「一國安全不能以損害他國安全為代價，地區安全不能以擴張軍事集團來實現」，呼籲烏俄通過談判找到解決問題的辦法。



3月1日時局回顧：