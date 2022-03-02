持續更新｜烏克蘭多市被俄軍包圍　傳俄烏第二輪談判週末舉行

俄烏戰事在3月2日踏入第七天。

2月28日首輪談判，烏克蘭兩大主要訴求為「立即停火」和「俄軍從烏克蘭領土撤軍」；俄羅斯三大訴求為「烏克蘭保持中立地位」、「持續推動烏克蘭的非軍事化和去納粹化」、「承認俄羅斯對克里米亞的主權」。

俄烏代表團計劃於今日（3月2日）在波蘭與白羅斯邊境進行第二輪談判，唯尚待最終確認。



香港01製圖

3月2日：

1723 烏克蘭總參謀部宣布，已關閉黑海西北地區的通航。

1717 美國有線新聞網絡（CNN）報道，烏克蘭第三大城市、位於黑海西北岸的敖得薩（Odessa）正為應付俄軍作準備，居民紛紛堆放沙包，部份平民也準備好武器。

1710 央視新聞報道，俄羅斯央行宣布暫停向境外投資者支付與有價證券相關的股息和利息。

1701 共同網報道，日本首相岸田文雄2日表示，最快將在本週內實施對白羅斯總統盧卡申科等個人和團體的制裁，以及出口管理措施。他指，很顯然白羅斯參與了攻烏。

1650 墨西哥總統洛佩斯（Andrés Manuel Lopez Obrador）表示，墨西哥不會因這次烏克蘭事件而對俄羅斯祭出經濟制裁。

1646 中國外交部表示，中俄雙方將繼續開展正常的貿易合作。（按此閱讀更多）

1630 中國外交部發言人汪文斌表示，截至2日中午，有超過2,500名在烏克蘭中國公民安全撤離。

1621 央視新聞報道，俄烏談判並未取消，目前還在協商談判時間和地點。

1617 俄媒之前傳出俄烏3月2日舉行第二輪談判的消息，不過國際文傳電訊社（Interfax）2日引述消息人士報道，俄烏不大可能3月2日在白羅斯舉行第二輪談判，消息人士指，烏克蘭方面尚未確認是否準備好談判，由於後勤問題，他們需要更多時間才能到達白羅斯，談判不太可能在3月2日舉行，最有可能是在本週末，較現實的情況是接近3月4日的日子。

1607 央視新聞報道，烏克蘭2日已關閉其駐俄羅斯聖彼得堡的總領館。

1558 中國外交部發言人汪文斌主持3月2日的例行記者會。會上有外媒記者提問說：中國（從烏克蘭）所有的撤僑工作都是通過陸路來進行的，包括公用大巴和鐵路的方式，「那麼想請問一下為什麼不通過空中的方式，就是通過俄羅斯方面的航班來進行？想問一下是不是俄羅斯航班目前對中國公民也已經關閉了？」

汪文斌對此表示，外交部和駐烏克蘭使館都在持續地跟蹤形勢，協調各有關方面，爭取一切可用的資源，在確保安全的前提之下，協助在烏的中國公民安全撤離。

1556 據俄羅斯衛星網3月2日消息，俄國防部稱，俄武裝力量摧毀了地面上47架、空中11架烏克蘭飛機，擊毀了472輛坦克、62件火箭炮、46架無人機。

1550 央視：俄羅斯國防部當地時間3月2日發布消息稱，俄軍已經控制扎波羅熱州的托克馬克和瓦西里耶夫卡，當地烏克蘭軍隊主動繳械投降，在簽署拒絕參加戰鬥的聲明後將獲得自由。

1549 克里姆林宮聲明指出，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）今天致電俄羅斯總統普京，表示委內瑞拉將力挺俄羅斯，並批北約「破壞穩定」。

馬杜羅譴責美國和北約破壞穩定的行動，還說反對西方國家以謊言與假消息作宣傳。

馬杜羅與普京通話後在Twitter上傳一張兩人握手的合照，並且發布訊息說，他告訴普京，委內瑞拉「贊成以相互瞭解與對話的方式維護和平」。

1514 俄羅斯國防部表示，俄軍已完全控制赫爾松市（Kherson）。赫爾松位於烏克蘭南部，為港口城市。

1513 波蘭、保加利亞和斯洛伐克否認了三國會向烏克蘭提供戰鬥機。

據「今日俄羅斯」3月1日報道，波蘭總統杜達表示，由于波蘭和北約不是俄烏衝突中的當事方，因此該國不會向烏克蘭提供戰鬥機。斯洛伐克國防部長納吉同樣表示，該國沒有向烏克蘭提供戰機的計劃。

保加利亞總理佩特科夫反駁相關報道，並稱該國不會向烏克蘭提供戰鬥機。

北約秘書長斯托爾滕貝格表示，北約不會向烏克蘭派兵，或是調動飛機進入烏克蘭領空。

1505 央視：當地時間3月2日，俄羅斯國家航天集團總裁羅戈津否認俄羅斯衛星都已失控。他表示，所有的控制中心都運轉正常。

1506 土耳其阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）：埃爾多安向歐盟喊話，呼籲應在土耳其申請加入歐盟和烏克蘭申請加入的事宜上表現出「一樣的敏感度」，即「一視同仁」。他反問，為何他們仍在擔心土耳其入盟，他並問道：「如果有人也攻擊（我們），你們會把土耳其列入議程嗎？」

土耳其已是歐盟成員國的候選國，但由於歐洲對它的人權記錄以及埃爾多安在地中海的外交政策的擔憂，其加入歐盟的努力多年來一直處於停滯狀態。

1500 土耳其外交部長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）表示，土耳其無意參與對俄羅斯的國際制裁。

1440 烏克蘭第二大城市哈爾科夫市政府2日指，該城市遭到炮擊，至少21人死亡、112人受傷。

1418 俄羅斯衛星通訊社報道，據克里姆林宮表示，普京已簽署有關金融穩定保障措施的命令，措施包括自3月2日起禁止攜帶1萬美元以上外幣或「外幣貨幣工具」離開俄羅斯。

1357 烏克蘭國防部稱，白羅斯軍隊已準備進入烏克蘭。這個說法與白羅斯總統盧卡申科不同，他之前多次稱白羅斯不會參加俄羅斯的特別軍事行動。

1350 俄媒引述俄羅斯儲蓄銀行（Sberbank）稱，該行的歐洲子公司面臨異常的資金外流，銀行和分行的員工安全也受到威脅，在目前形勢下決定退出歐洲市場。

1325 Twitter表示，將遵守歐盟對俄羅斯媒體《今日俄羅斯》（RT）和俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）的制裁。

1319 英媒報道，聯合國大會3月2日預計會譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並要求莫斯科停止戰事及撤軍，有關做法旨在通過外交手段孤立俄羅斯。

1310 土耳其外長恰武什奧盧3月1日表示，該國不想參與對俄制裁，「我們根本就沒參與過那種制裁，也沒有任何參與的願望。」

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1235 台灣網紅「財經網美」胡采蘋Facebook發文稱，「世界航運龍頭」丹麥航運巨頭馬士基（AP Moeller-Maersk）和瑞士的地中海航運公司（MSC，Mediterranean Shipping Company S.A.）也宣布停止貨船進出俄羅斯。

財經網美發文稱，Maersk和MSC宣布，停止貨船進出俄羅斯，除食物和醫療人道需求之外，波羅的海黑海遠東線一律不運。

日本ONE、德國Hapag Lloyd已經禁運，法國的CMA也即將宣布禁運。

1224 布蘭特原油價格3月2日飆升5.8%，至每桶110.09美元，為2014年7月初以來新高，主因主要產油國俄羅斯受制裁或影響石油出口，令能源成本上漲。

1203 據烏克蘭獨立訊息局和烏克蘭軍方官員稱，俄羅斯空降部隊已經在東北部城市哈爾科夫（Kharkiv）登陸，並襲擊該市一間軍事醫院，又與烏克蘭軍隊展開激戰。

1157 美國運通（American Express）3月2日宣布，因應烏克蘭局勢，暫停公司與受制裁的俄羅斯銀行的關係。

1146 俄羅斯國防部3月1日表示，俄軍將打擊位於基輔的烏克蘭安全部門使用的目標，以及通訊設施，並警告這些地點附近的居民撤離，但並未透露這些目標的具體位置。

1137 美國有線新聞網絡（CNN）取得在社交媒體上發布的截圖和一段影片顯示，俄羅斯軍方似乎已經佔領赫爾松（Kherson）市中心。

1125 聯合國表示，自2月24日以來，至少有136人在烏克蘭被殺，其中包括13名兒童。另有400名平民受傷，包括26名兒童。

1116 俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示，美國驅逐俄羅斯常駐聯合國代表團12名外交官的行為「蓄意加劇俄美兩國間的緊張關係」，俄方會對此採取相應的反擊措施。

1103 日本外務省發言人表示，日本3月2日暫時關閉在烏克蘭首都基輔的大使館業務，並將其業務轉移到位於利沃夫（Lviv）的臨時聯絡處。

1046 美國新聞網站Axios報道，烏克蘭國家安全和國防委員會主席丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）在3月1日的簡報會上稱，烏克蘭軍隊挫敗了一場針對總統澤連斯基的暗殺圖謀。他指是一支名為Kadyrovites的車臣特種特種部隊在幕後策劃暗殺澤連斯基。

1038 拜登承諾，美軍不會在烏克蘭與俄羅斯軍隊發生衝突。

1020 拜登表示，俄羅斯總統普京必須為他在烏克蘭的行為「付出代價」，並宣布美國已與其他30個國家合作，從全球儲備中釋放6000萬桶石油。

1014 美國總統拜登在他的首次國情咨文演講中正式宣布，禁止俄羅斯飛機進入美國領空。

1002 白羅斯總統盧卡申科表示，白羅斯未來兩天將把其南部與烏克蘭接壤的邊境地區的部隊人數增加1倍，由原本的5個戰術營增至10個。

0955 能源公司埃克森美孚（ExxonMobil）宣布，將停止在俄羅斯的業務，並結束在當地的進一步投資。

0942 據報烏克蘭南部城市馬里烏波爾（Mariupol）已被俄軍包圍。英國國防部早些時候亦表示，亞速海的這座城市已被包圍，東北部的哈爾科夫（Kharkiv）和赫爾松（Kherson）也出現同類情況。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 01 March 2022



Find out more about the the UK Government's response: https://t.co/94E5eEDqiw



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/hVDgRqPbJW — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 1, 2022

0930 英媒引述消息人士指出，北溪2號天然氣管道公司（Nord Stream 2 AG）正在考慮申請破產。

0926 歐洲議會3月1日通過一項議案，呼籲歐盟授予烏克蘭候選國的地位，及對俄羅斯實施更嚴厲制裁。

0915 加拿大全球事務部表示，加方已對俄羅斯安全理事會的所有18名成員實施制裁，以回應俄方在烏克蘭的軍事行動。

0911 一名美國高級國防官員表示，俄羅斯在基輔的軍事行動停滯不前，因其部隊正努力應對包括食品和燃料短缺等基本後勤挑戰，一些部隊似乎士氣低落。

0902 美國有線新聞網絡（CNN）報道，社交媒體上的片段顯示，俄羅斯3月1日在烏克蘭小鎮博羅詹卡（Borodjanka）發動軍事襲擊，摧毀了兩棟公寓大樓。博羅詹卡距離基輔市中心約50公里。

0853 烏克蘭首都基輔的阿多尼斯（Adonis）婦產診所負責人發表聲明稱，一枚導彈3月1日晚擊中基輔郊區一家私人婦產診所，建築物受到嚴重破壞，需要疏散大樓內所有人。

0842 Nike網站顯示，公司在俄羅斯的網站及應用程式未能提供購買商品服務，因此不能保證將商品交付給該國客戶。此前，蘋果（Apple Inc.）、福特汽車公司（Ford Motor）和波音公司（Boeing）也相繼宣布限制在俄羅斯的營運服務。

0835 烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）的地區行政長官表示，有炮火襲擊當地民居，至少11人死亡。網上流傳的片段顯示，住宅建築物被破壞，樹木和電線桿倒塌。

0828 烏克蘭內政部長的顧問說，俄羅斯軍隊向西北部日托米爾（Zhytomyr）帕夫盧申科醫院（Pavlusenko hospital）附近的一棟公寓大樓發射一枚巡航導彈，造成2死3傷。導彈的原定目標是當地一個軍事基地。

⚡️Russian forces fired a cruise missile at an apartment building nearby Zhytomyr’s Pavlusenko hospital. 2 people are confirmed to have been killed & 3 injured.



Adviser to the Interior Minister Anton Herashchenko says the missile was aimed at the base of Zhytomyr’s 95th Brigade. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 1, 2022

0821 《華爾街日報》報道，美方預計將禁止俄羅斯飛機在美國領空飛行。

0815 美國總統拜登香港時間今早10時，將發表上任以來首份國情咨文，料他會譴責俄羅斯入侵烏克蘭作，批評俄羅斯總統普京發動有預謀及無端的戰爭，並強調北約和美國外交的重要性。

0730：據衛星通訊社報道，法國經濟和財政部部長勒梅爾（Bruno Le Maire）在接受媒體採訪時稱，歐盟「計劃對俄羅斯發起全面經濟和金融戰爭」。對此，俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）回應稱，「請不要忘記，人類歷史上經濟戰經常會演變為真正的戰爭」。

0715：國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）和世界銀行（World Bank）行長馬爾帕斯（David Malpass）發表聯合聲明，表示正對烏克蘭的貸款請求進行審批。國際貨幣基金組織最早將於下周開始對烏克蘭申請的緊急貸款進行審批。在烏克蘭申請的備用信貸計劃中，另有22億美元可用信貸額度。同時，世界銀行將在未來數月內為烏克蘭提供一筆約30億美元的援助，其中包含一筆將在本周內進行審核的3.5億美元貸款，以及一筆2億美元的健康和教育專項基金。

0713：美國財長耶倫（Janet Yellen）和德國副總理兼經濟部長哈貝克（Robert Habeck）進行會談，耶倫強調支持歐洲和德國的能源安全。

0710：蘋果公司宣佈停止在俄羅斯售賣iPhone等消費者商品。

0707：土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）呼籲俄烏立即停火。土耳其發言人說：「俄羅斯在停火談判中提出的建議相當極端，並不合理」，「俄羅斯的訴求的是宏觀政治問題，這無助於目前的停火談判」。

俄烏衝突爆發後，土耳其總統埃爾多安多次表示，土方不會放棄與俄烏兩國的良好關係，呼籲俄烏雙方儘快停火，通過對話解決問題。土耳其願成為俄烏衝突的中立調解人。

土耳其是北約成員，同時也是俄烏兩國的黑海鄰國。埃爾多安被視為少數可以與普京以及澤連斯基聯繫的領導人之一。（Getty）

0704：白羅斯國防部：「300輛白羅斯坦克駛向烏克蘭」是謠言，白羅斯沒有「坦克集團軍」這樣的編制。

0704：德國聯邦政府發言人當地時間3月1日表示，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）當天與烏克蘭總統澤連斯基通電話，兩人就當前局勢交換了看法。

0700：中國駐烏克蘭大使館發佈「關於自基輔撤離我華僑和臨時來烏人員」的通知，請所有在基輔及周邊自願撤離的華僑和臨時來烏人員，於當地時間3月2日（週三）中午12時在基輔市地鐵藍線終點站Teremky集合，然後統一乘坐大巴前往摩爾多瓦。自駕人員可隨車隊前行。中國公民的外籍配偶、父母或子女可一同乘車，需攜帶中國護照。

0658：俄外交部發言人：強烈譴責美國驅逐12名俄常駐聯合國代表團成員的行為。

0655：法國總統府表示，法國總統馬克龍將在3月2日再次就俄烏危機舉行國防委員會會議，這將是自2月26日以來馬克龍召開的第三次國防委員會會議。

0644：Google母公司Alphabet當地時間3月1日宣佈，旗下視頻分享網站YouTube將禁止今日俄羅斯（RT）和衞星通訊社（Sputnik）的賬號面向歐洲發佈信息。

0635：基輔娘子谷大屠殺紀念碑（Babyn Yar Memorial）在當地時間3月1日下午俄軍對臨近的基輔電視塔之襲擊中受損。

娘子谷大屠殺紀念碑是為紀念納粹德國在二戰進攻蘇聯期間，於基輔附近進行的一系列大屠殺。僅1941年9月29日至30日的一次行動中，便有33,771名猶太人遇害。（烏克蘭總統辦公室via美聯社）

0632：福特汽車公司即刻起暫停在俄運營。該公司擁有美俄合資企業Ford Sollers 50%的股份，該合資企業擁有約4,000員工，在俄羅斯三市設有工廠。

0606：烏克蘭總統澤連斯基於當地時間3月1日表示，俄羅斯應在烏俄談判前停止對烏轟炸。此前有消息據報兩國將於3月2日在白羅斯和波蘭邊境舉行第二輪談判，唯尚未得到烏方確認。

0520：因拒絕就俄烏局勢表明自身立場，德國慕尼黑愛樂樂團的首席指揮俄羅斯人捷傑耶夫（Valery Gergiev）被該市市長萊特（Dieter Reiter）解僱。

俄羅斯籍樂團指揮家捷傑耶夫（Valery Gergiev）於3月1日被德國慕尼黑及荷蘭鹿特丹愛樂樂團解僱。（Getty）

0515：據美聯社報道，一匿名高級美國國防部軍官3月1日表示，美國觀察到侵烏俄軍面臨的一系列物流問題，俄軍士氣也受此影響。不過該軍官警示道，俄軍並未發揮全力，還有相當多的資源和戰鬥力未被調動。

0510：因受對俄制裁影響，英國豪車廠商積架（Jaguar）與雅士頓・馬田（Aston Martin）暫停向俄羅斯發貨。

0508：英國公佈新的對俄制裁，包括限制與俄羅斯相關的船隻使用英國港口。

0505：歐洲議會周二通過一項決議，呼籲歐盟機構「努力授予」（to work towards granting）烏克蘭歐盟候選國的地位。

0500：據CNN表示，其團隊於當地時間22時40分左右，在基輔聽見從市郊傳來的一系列爆炸聲。

0453：國際法院表示將於3月7日至8日就烏克蘭局勢舉行聽證會。

0450：美國油價自2014年7月以來首次收市高於100美元/桶。

0447：聯合國人權理事會於周二表示，自俄羅斯入侵烏克蘭一周以來，已有至少136位平民喪生，包括13名未成年人在內，另有至少400人受傷。

0443：當地時間3月1日，英國政府宣佈對白羅斯發起第一批制裁。制裁名單包括白羅斯武裝力量總參謀長、三名國防部副部長和兩家軍工企業。

0431：據俄羅斯老牌民意調查機構「社會輿論」（VTsIOM）2月底民調結果顯示，俄羅斯民眾對普京的信任度本周大幅上升，從此前的60%上升至現在的71%。「社會輿論」表示，是次調查於2月25日至27日在俄羅斯的104個居民點進行，參與調查的總人數為1,500人，統計誤差率不超過3.6%。

0404：當地時間3月1日，俄羅斯政府決定從國家福利基金中劃撥1萬億盧布（約700億港元，近期俄盧布匯率波動較大*），用於購買遭受制裁的俄羅斯公司的股票。同日，普京簽署了一項暫時限制外資退出俄市場、旨在穩定俄羅斯金融市場的總統令。

0400：據央視新聞報道，澤連斯基於當地時間3月1日接受媒體訪問時表示，願意和俄羅斯總統普京舉行直接對話。同日早些時候，俄羅斯總統秘書佩斯科夫曾表示，俄羅斯依舊承認澤連斯基作為烏克蘭合法總統的身份，莫斯科和基輔之間的直接談判已經展開，目前不計劃安排普京與澤連斯基進行對話。

0355：據CNN援引美國官員表示，美國曾於2月俄羅斯入侵烏克蘭之前為烏克蘭政府提供一部安全的衛星電話，如今美國通過該衛星電話與烏克蘭總統澤連斯基隨時保持聯繫。

2月26日，一位烏軍士兵在該國第二大城市哈爾科夫市郊吸煙休息。該市位於烏克蘭東北，臨近俄羅斯，是為近兩日的主要衝突點。（AP）

0330：庫列巴另外向CNN表示，相信中國可以積極參與當下局勢，通過外交談判為俄烏尋求和平解決危機的渠道。

0325：烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）3月1日向CNN表示，烏克蘭空軍正對包圍烏克蘭城市的俄軍陸地部隊發起攻擊，但俄羅斯因其空軍優勢而持續握有制空權，希望美國和北約提供空軍支持、反導彈武器和各類軍資。

0320：美東時間3月1日，拜登與澤連斯基通話約30分鐘。白宮表示，二人討論了「烏克蘭在保衛自己面對俄羅斯侵略時，美國對烏克蘭的持續支持」（“the United States’ continued backing for Ukraine as it defends itself against Russian aggression”）。拜登稱美國將持續為烏克蘭提供安全援助、經濟支持和人道主義援助。

0300：聯合國難民署高級副專員Kelly Clements於當地時間3月1日表示，已有逾67.5萬人因應俄烏局勢由烏克蘭離境。

0256：墨西哥總統洛佩斯・奧夫拉多爾（Andrés Manuel López Obrador）當地時間3月1日稱，不會對俄羅斯施加經濟制裁。「我們希望與世界各國政府保持良好關係，我們希望能夠與衝突各方對話」。

0225：Meta於美東時間3月1日表示，俄羅斯官方媒體賬號以及鏈接到其網站的內容，將在Meta的全球平台上降級，相關內容將更難在Facebook和Instagram上顯示。與此同時，試圖在未來數日內分享俄羅斯官方媒體網站鏈接的用戶，也將在Facebook和Instagram上看到插頁式警示。

3/ Links: We have also begun to demote posts with links to Russian state-controlled media websites on Facebook. In the days ahead, we will label these links so people who do see them will have context before clicking or sharing. We plan to take similar steps on Instagram as well. pic.twitter.com/CPgVLy1dP0 — Nathaniel Gleicher (@ngleicher) March 1, 2022

0208：據央視新聞報道，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）當地時間3月1日會晤波蘭總統杜達（Andrzej Duda），隨後在聯合記者會上表示，「北約不打算捲入衝突，因而不會派遣部隊進入烏克蘭，不會調動戰機進入烏克蘭領空」。斯托爾滕貝格要求俄羅斯立即結束軍事行動、從烏克蘭撤軍，開始外交接觸以化解危機。他說，北約是一個防禦性聯盟，不尋求與俄羅斯衝突，但將做好防禦準備並且已經加強在北約東翼的部署。

波蘭總統杜達則表示，波蘭不會向烏克蘭派遣戰機，因為這樣做將是「武裝干涉」。「北約不是衝突的一方。我們正給予烏克蘭人道主義援助，但我們不會出動任何飛機進入烏克蘭領空」。

0204：據央視新聞報道，當地時間3月1日，白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）表示，在烏克蘭代表2月28日啟程前往白烏邊境談判之前，他與澤連斯基的通話非常艱難，但是最後還是達成了一致。

此外據白通社報道，盧卡申科說，澤連斯基提出了烏方代表乘坐北約直升機前往談判地點的要求，不過最終讓步，同意波蘭方面的飛機越過白波邊境，將烏方代表運送至布列斯特機場（Brest，白羅斯西南部城市，臨近波蘭及烏克蘭交界），然後再由白羅斯派直升機將他們運送至談判地點。

0156：歐盟委員會副主席希納斯（Margaritis Schinas）周二表示，烏克蘭加入歐盟的申請得到廣泛支持。

0142：北大西洋公約組織（NATO，簡稱北約）將於本周五（3月4日）就烏克蘭局勢召開外長級緊急會議。

0117：烏克蘭內政部表示，截至下午18時（香港時間3月2日00:00），基輔電視塔遭到砲擊，造成5人死亡、5人受傷。工作還在繼續。

0038：據俄羅斯衞星新聞，歐洲議會通過決議，要求限制從俄羅斯進口石油和天然氣，實施新的投資禁令，切斷其與SWIFT（環球銀行金融電信協會）的聯繫。

0030：據烏媒「基輔獨立報」（Kyiv Independent）報道，烏克蘭國家安全與國防委員會秘書丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）稱，烏克蘭可以對白羅斯進行預防性導彈襲擊，唯「該決定將由澤連斯基決定」。

0026：當地時間3月1日，黑山共和國（Montenegro）宣佈將繼續與歐盟政策全面協調，因應烏克蘭局勢參與制裁俄羅斯。黑山國內政局分裂為親西方和親俄親塞爾維亞兩個陣營，親塞爾維亞政府近來在議會的不信任投票中落敗，親西方陣營正積極組建新政府。該國於2017年加入北約，被視為下一個有可能加入歐盟的巴爾幹半島國家。

烏克蘭局勢：烏克蘭最高拉達（國會）於當地時間3月1日在Twitter發佈照片，指基輔電視塔遇襲。（Twitter@ua_parliament）

0015：據美聯社援引布魯塞爾方面消息，一位聽取了多個情報機構簡報的西方高級情報官員周二估計，到目前為止已有5,000多名俄羅斯士兵被俘或被殺，烏軍消滅了大量俄羅斯飛機和坦克以及一些防空系統。這位官員說，過去48小時內，俄羅斯軍隊在基輔（Kiev）以北、東部城市哈爾科夫（Kharkiv）和北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）周圍增加了更重型武器的使用。

0009：據央視，當地時間3月1日，烏克蘭基輔電視塔附近發生第二次爆炸。烏克蘭內務部表示，烏克蘭24電視頻道和1+1電視頻道的播出將會受到影響。

0003：據土耳其國防部稱，土耳其國防部長阿卡爾（Hulusi Akar）在與俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）的電話討論中，呼籲俄烏停火以改善人道主義局勢，並允許被捲入軍事衝突的人撤離。阿卡爾還告訴紹伊古，土耳其將繼續努力恢復地區和平，並幫助提供人道主義援助。

0000：匈牙利第一大銀行機構OTP布達佩斯股價（OTP.HB）暴跌21%，創1998年以來最大盤中跌幅。此前，該行稱無意退出俄羅斯市場。

3月1日部份重要進展：

※烏克蘭傳媒《明鏡周報》（Zerkalo Nedeli）報道，烏克蘭與俄羅斯兩國代表團計劃在3月2日舉行第二輪談判。

※據烏克蘭官方表態及媒體報道，俄軍對第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）發動導彈攻擊，包圍烏克蘭南部城市赫爾松（Kherson），攻擊北部城市阿克提卡（Okhtyrka）的軍事基地。

※美媒稱，美國一家科技公司的最新衛星圖像顯示，烏克蘭首都基輔附近的俄軍車隊約64.4公里長。

※克里姆林宮表示，目前沒有計劃安排俄烏元首立即對話，強調兩國代表團之間正舉行直接會談。對於烏克蘭擬加入歐盟，克宮回應指歐盟不是軍事集團，此不是戰略安全問題。

※俄防長紹伊古（Sergei Shoigu）表示，俄武裝部隊將繼續在烏克蘭的行動，直至達到目標。

※俄羅斯國防部稱，俄軍已摧毀烏克蘭1,146個軍事設施。

※中國國務委員兼外長王毅應約同烏克蘭外長庫列巴通電話。中方強調「一國安全不能以損害他國安全為代價，地區安全不能以擴張軍事集團來實現」，呼籲烏俄通過談判找到解決問題的辦法。



3月1日時局回顧：