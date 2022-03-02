持續更新｜西方情報：俄軍傷亡逾五千　俄烏3月2日舉行第二輪談判

俄烏戰事在3月2日踏入第七天。

2月28日首輪談判，烏克蘭兩大主要訴求為「立即停火」和「俄軍從烏克蘭領土撤軍」；俄羅斯三大訴求為「烏克蘭保持中立地位」、「持續推動烏克蘭的非軍事化和去納粹化」、「承認俄羅斯對克里米亞的主權」。

俄烏代表團計劃於今日（3月2日）在波蘭與白羅斯邊境進行第二輪談判。



香港01製圖

3月2日：

0000：匈牙利第一大銀行機構OTP布達佩斯股價（OTP.HB）暴跌21%，創1998年以來最大盤中跌幅。此前，該行稱無意退出俄羅斯市場。

0003：據土耳其國防部稱，土耳其國防部長阿卡爾（Hulusi Akar）在與俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）的電話討論中，呼籲俄烏停火以改善人道主義局勢，並允許被捲入軍事衝突的人撤離。阿卡爾還告訴紹伊古，土耳其將繼續努力恢復地區和平，並幫助提供人道主義援助。

0009：據央視，當地時間3月1日，烏克蘭基輔電視塔附近發生第二次爆炸。烏克蘭內務部表示，烏克蘭24電視頻道和1+1電視頻道的播出將會受到影響。

烏克蘭局勢：烏克蘭最高拉達（國會）於當地時間3月1日在Twitter發佈照片，指基輔電視塔遇襲。（Twitter@ua_parliament）

0015：據美聯社援引布魯塞爾方面消息，一位聽取了多個情報機構簡報的西方高級情報官員周二估計，到目前為止已有5,000多名俄羅斯士兵被俘或被殺，烏軍消滅了大量俄羅斯飛機和坦克以及一些防空系統。這位官員說，過去48小時內，俄羅斯軍隊在基輔（Kiev）以北、東部城市哈爾科夫（Kharkiv）和北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）周圍增加了更重型武器的使用。

0026：當地時間3月1日，黑山共和國（Montenegro）宣佈將繼續與歐盟政策全面協調，因應烏克蘭局勢參與制裁俄羅斯。黑山國內政局分裂為親西方和親俄親塞爾維亞兩個陣營，親塞爾維亞政府近來在議會的不信任投票中落敗，親西方陣營正積極組建新政府。該國於2017年加入北約，被視為下一個有可能加入歐盟的巴爾幹半島國家。

0030：據烏媒「基輔獨立報」（Kyiv Independent）報道，烏克蘭國家安全與國防委員會秘書丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）稱，烏克蘭可以對白羅斯進行預防性導彈襲擊，唯「該決定將由澤連斯基決定」。

烏克蘭局勢：圖為2022年2月28日俄烏代表在白羅斯戈梅爾地區（Gomel）進行和談之前，俄羅斯代表團團長梅丁斯基（Vladimir Medinsky）向媒體發表講話。（AP）

3月1日部份重要進展：

※烏克蘭傳媒《明鏡周報》（Zerkalo Nedeli）報道，烏克蘭與俄羅斯兩國代表團計劃在3月2日舉行第二輪談判。

※據烏克蘭官方表態及媒體報道，俄軍對第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）發動導彈攻擊，包圍烏克蘭南部城市赫爾松（Kherson），攻擊北部城市阿克提卡（Okhtyrka）的軍事基地。

※美媒稱，美國一家科技公司的最新衛星圖像顯示，烏克蘭首都基輔附近的俄軍車隊約64.4公里長。

※克里姆林宮表示，目前沒有計劃安排俄烏元首立即對話，強調兩國代表團之間正舉行直接會談。對於烏克蘭擬加入歐盟，克宮回應指歐盟不是軍事集團，此不是戰略安全問題。

※俄防長紹伊古（Sergei Shoigu）表示，俄武裝部隊將繼續在烏克蘭的行動，直至達到目標。

※俄羅斯國防部稱，俄軍已摧毀烏克蘭1,146個軍事設施。

※中國國務委員兼外長王毅應約同烏克蘭外長庫列巴通電話。中方強調「一國安全不能以損害他國安全為代價，地區安全不能以擴張軍事集團來實現」，呼籲烏俄通過談判找到解決問題的辦法。



3月1日時局回顧：