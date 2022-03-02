持續更新｜逾67.5萬人離境烏克蘭　北約秘書長：不會向烏克蘭派兵

撰文：蕭通 王慧珊 洪怡霖 房伊媚 成依華 許懿安 吳迪
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俄烏戰事在3月2日踏入第七天。
2月28日首輪談判，烏克蘭兩大主要訴求為「立即停火」和「俄軍從烏克蘭領土撤軍」；俄羅斯三大訴求為「烏克蘭保持中立地位」、「持續推動烏克蘭的非軍事化和去納粹化」、「承認俄羅斯對克里米亞的主權」。
俄烏代表團計劃於今日（3月2日）在波蘭與白羅斯邊境進行第二輪談判。

3月2日：

0515：據美聯社報道，一匿名高級美國國防部軍官3月1日表示，美國觀察到侵烏俄軍面臨的一系列物流問題，俄軍士氣也受此影響。不過該軍官警示道，俄軍並未發揮全力，還有相當多的資源和戰鬥力未被調動。

0510：因受對俄制裁影響，英國豪車廠商積架（Jaguar）與雅士頓・馬田（Aston Martin）暫停向俄羅斯發貨。

0505：歐洲議會周二通過一項決議，呼籲歐盟機構「努力授予」（to work towards granting）烏克蘭歐盟候選國的地位。

0500：據CNN表示，其團隊於當地時間22時40分左右，在基輔聽見從市郊傳來的一系列爆炸聲。

0453：國際法院表示將於3月7日至8日就烏克蘭局勢舉行聽證會。

0450：美國油價自2014年7月以來首次收市高於100美元/桶。

0447：聯合國人權理事會於周二表示，自俄羅斯入侵烏克蘭一周以來，已有至少136位平民喪生，包括13名未成年人在內，另有至少400人受傷。

0443：當地時間3月1日，英國政府宣佈對白羅斯發起第一批制裁。制裁名單包括白羅斯武裝力量總參謀長、三名國防部副部長和兩家軍工企業。

0431：據俄羅斯老牌民意調查機構「社會輿論」（VTsIOM）2月底民調結果顯示，俄羅斯民眾對普京的信任度本周大幅上升，從此前的60%上升至現在的71%。「社會輿論」表示，是次調查於2月25日至27日在俄羅斯的104個居民點進行，參與調查的總人數為1,500人，統計誤差率不超過3.6%。

0404：當地時間3月1日，俄羅斯政府決定從國家福利基金中劃撥1萬億盧布（約700億港元，近期俄盧布匯率波動較大*），用於購買遭受制裁的俄羅斯公司的股票。同日，普京簽署了一項暫時限制外資退出俄市場、旨在穩定俄羅斯金融市場的總統令。

香港01製圖

0400：據央視新聞報道，澤連斯基於當地時間3月1日接受媒體訪問時表示，願意和俄羅斯總統普京舉行直接對話。同日早些時候，俄羅斯總統秘書佩斯科夫曾表示，俄羅斯依舊承認澤連斯基作為烏克蘭合法總統的身份，莫斯科和基輔之間的直接談判已經展開，目前不計劃安排普京與澤連斯基進行對話。

0355：據CNN援引美國官員表示，美國曾於2月俄羅斯入侵烏克蘭之前為烏克蘭政府提供一部安全的衛星電話，如今美國通過該衛星電話與烏克蘭總統澤連斯基隨時保持聯繫。

0330：庫列巴另外向CNN表示，相信中國可以積極參與當下局勢，通過外交談判為俄烏尋求和平解決危機的渠道。

0325：烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）3月1日向CNN表示，烏克蘭空軍正對包圍烏克蘭城市的俄軍陸地部隊發起攻擊，但俄羅斯因其空軍優勢而持續握有制空權，希望美國和北約提供空軍支持、反導彈武器和各類軍資。

0320：美東時間3月1日，拜登與澤連斯基通話約30分鐘。白宮表示，二人討論了「烏克蘭在保衛自己面對俄羅斯侵略時，美國對烏克蘭的持續支持」（“the United States’ continued backing for Ukraine as it defends itself against Russian aggression”）。拜登稱美國將持續為烏克蘭提供安全援助、經濟支持和人道主義援助。

0300：聯合國難民署高級副專員Kelly Clements於當地時間3月1日表示，已有逾67.5萬人因應俄烏局勢由烏克蘭離境。

0256：墨西哥總統洛佩斯・奧夫拉多爾（Andrés Manuel López Obrador）當地時間3月1日稱，不會對俄羅斯施加經濟制裁。

0225：Meta於美東時間3月1日表示，俄羅斯官方媒體賬號以及鏈接到其網站的內容，將在Meta的全球平台上降級，相關內容將更難在Facebook和Instagram上顯示。與此同時，試圖在未來數日內分享俄羅斯官方媒體網站鏈接的用戶，也將在Facebook和Instagram上看到插頁式警示。

0208：據央視新聞報道，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）當地時間3月1日會晤波蘭總統杜達（Andrzej Duda），隨後在聯合記者會上表示，「北約不打算捲入衝突，因而不會派遣部隊進入烏克蘭，不會調動戰機進入烏克蘭領空」。斯托爾滕貝格要求俄羅斯立即結束軍事行動、從烏克蘭撤軍，開始外交接觸以化解危機。他說，北約是一個防禦性聯盟，不尋求與俄羅斯衝突，但將做好防禦準備並且已經加強在北約東翼的部署。
波蘭總統杜達則表示，波蘭不會向烏克蘭派遣戰機，因為這樣做將是「武裝干涉」。「北約不是衝突的一方。我們正給予烏克蘭人道主義援助，但我們不會出動任何飛機進入烏克蘭領空」。

0204：據央視新聞報道，當地時間3月1日，白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）表示，在烏克蘭代表2月28日啟程前往白烏邊境談判之前，他與澤連斯基的通話非常艱難，但是最後還是達成了一致。
此外據白通社報道，盧卡申科說，澤連斯基提出了烏方代表乘坐北約直升機前往談判地點的要求，不過最終讓步，同意波蘭方面的飛機越過白波邊境，將烏方代表運送至布列斯特機場（Brest，白羅斯西南部城市，臨近波蘭及烏克蘭交界），然後再由白羅斯派直升機將他們運送至談判地點。

0156：歐盟委員會副主席希納斯（Margaritis Schinas）周二表示，烏克蘭加入歐盟的申請得到廣泛支持。

0142：北大西洋公約組織（NATO，簡稱北約）將於本周五（3月4日）就烏克蘭局勢召開外長級緊急會議。

0117：烏克蘭內政部表示，截至下午18時（香港時間3月2日00:00），基輔電視塔遭到砲擊，造成5人死亡、5人受傷。工作還在繼續。

0038：據俄羅斯衞星新聞，歐洲議會通過決議，要求限制從俄羅斯進口石油和天然氣，實施新的投資禁令，切斷其與SWIFT（環球銀行金融電信協會）的聯繫。

0030：據烏媒「基輔獨立報」（Kyiv Independent）報道，烏克蘭國家安全與國防委員會秘書丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）稱，烏克蘭可以對白羅斯進行預防性導彈襲擊，唯「該決定將由澤連斯基決定」。

0026：當地時間3月1日，黑山共和國（Montenegro）宣佈將繼續與歐盟政策全面協調，因應烏克蘭局勢參與制裁俄羅斯。黑山國內政局分裂為親西方和親俄親塞爾維亞兩個陣營，親塞爾維亞政府近來在議會的不信任投票中落敗，親西方陣營正積極組建新政府。該國於2017年加入北約，被視為下一個有可能加入歐盟的巴爾幹半島國家。

烏克蘭局勢：烏克蘭最高拉達（國會）於當地時間3月1日在Twitter發佈照片，指基輔電視塔遇襲。（Twitter@ua_parliament）

0015：據美聯社援引布魯塞爾方面消息，一位聽取了多個情報機構簡報的西方高級情報官員周二估計，到目前為止已有5,000多名俄羅斯士兵被俘或被殺，烏軍消滅了大量俄羅斯飛機和坦克以及一些防空系統。這位官員說，過去48小時內，俄羅斯軍隊在基輔（Kiev）以北、東部城市哈爾科夫（Kharkiv）和北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）周圍增加了更重型武器的使用。

0009：據央視，當地時間3月1日，烏克蘭基輔電視塔附近發生第二次爆炸。烏克蘭內務部表示，烏克蘭24電視頻道和1+1電視頻道的播出將會受到影響。

0003：據土耳其國防部稱，土耳其國防部長阿卡爾（Hulusi Akar）在與俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）的電話討論中，呼籲俄烏停火以改善人道主義局勢，並允許被捲入軍事衝突的人撤離。阿卡爾還告訴紹伊古，土耳其將繼續努力恢復地區和平，並幫助提供人道主義援助。

0000：匈牙利第一大銀行機構OTP布達佩斯股價（OTP.HB）暴跌21%，創1998年以來最大盤中跌幅。此前，該行稱無意退出俄羅斯市場。

3月1日部份重要進展：

+2

※烏克蘭傳媒《明鏡周報》（Zerkalo Nedeli）報道，烏克蘭與俄羅斯兩國代表團計劃在3月2日舉行第二輪談判。
※據烏克蘭官方表態及媒體報道，俄軍對第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）發動導彈攻擊，包圍烏克蘭南部城市赫爾松（Kherson），攻擊北部城市阿克提卡（Okhtyrka）的軍事基地。
※美媒稱，美國一家科技公司的最新衛星圖像顯示，烏克蘭首都基輔附近的俄軍車隊約64.4公里長。
※克里姆林宮表示，目前沒有計劃安排俄烏元首立即對話，強調兩國代表團之間正舉行直接會談。對於烏克蘭擬加入歐盟，克宮回應指歐盟不是軍事集團，此不是戰略安全問題。
※俄防長紹伊古（Sergei Shoigu）表示，俄武裝部隊將繼續在烏克蘭的行動，直至達到目標。
※俄羅斯國防部稱，俄軍已摧毀烏克蘭1,146個軍事設施。
※中國國務委員兼外長王毅應約同烏克蘭外長庫列巴通電話。中方強調「一國安全不能以損害他國安全為代價，地區安全不能以擴張軍事集團來實現」，呼籲烏俄通過談判找到解決問題的辦法。

3月1日時局回顧：

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