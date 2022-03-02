持續更新｜逾67.5萬人離境烏克蘭　北約秘書長：不會向烏克蘭派兵

俄烏戰事在3月2日踏入第七天。

2月28日首輪談判，烏克蘭兩大主要訴求為「立即停火」和「俄軍從烏克蘭領土撤軍」；俄羅斯三大訴求為「烏克蘭保持中立地位」、「持續推動烏克蘭的非軍事化和去納粹化」、「承認俄羅斯對克里米亞的主權」。

俄烏代表團計劃於今日（3月2日）在波蘭與白羅斯邊境進行第二輪談判。



3月2日：

0515：據美聯社報道，一匿名高級美國國防部軍官3月1日表示，美國觀察到侵烏俄軍面臨的一系列物流問題，俄軍士氣也受此影響。不過該軍官警示道，俄軍並未發揮全力，還有相當多的資源和戰鬥力未被調動。

0510：因受對俄制裁影響，英國豪車廠商積架（Jaguar）與雅士頓・馬田（Aston Martin）暫停向俄羅斯發貨。

0505：歐洲議會周二通過一項決議，呼籲歐盟機構「努力授予」（to work towards granting）烏克蘭歐盟候選國的地位。

0500：據CNN表示，其團隊於當地時間22時40分左右，在基輔聽見從市郊傳來的一系列爆炸聲。

0453：國際法院表示將於3月7日至8日就烏克蘭局勢舉行聽證會。

0450：美國油價自2014年7月以來首次收市高於100美元/桶。

0447：聯合國人權理事會於周二表示，自俄羅斯入侵烏克蘭一周以來，已有至少136位平民喪生，包括13名未成年人在內，另有至少400人受傷。

0443：當地時間3月1日，英國政府宣佈對白羅斯發起第一批制裁。制裁名單包括白羅斯武裝力量總參謀長、三名國防部副部長和兩家軍工企業。

0431：據俄羅斯老牌民意調查機構「社會輿論」（VTsIOM）2月底民調結果顯示，俄羅斯民眾對普京的信任度本周大幅上升，從此前的60%上升至現在的71%。「社會輿論」表示，是次調查於2月25日至27日在俄羅斯的104個居民點進行，參與調查的總人數為1,500人，統計誤差率不超過3.6%。

0404：當地時間3月1日，俄羅斯政府決定從國家福利基金中劃撥1萬億盧布（約700億港元，近期俄盧布匯率波動較大*），用於購買遭受制裁的俄羅斯公司的股票。同日，普京簽署了一項暫時限制外資退出俄市場、旨在穩定俄羅斯金融市場的總統令。

香港01製圖

0400：據央視新聞報道，澤連斯基於當地時間3月1日接受媒體訪問時表示，願意和俄羅斯總統普京舉行直接對話。同日早些時候，俄羅斯總統秘書佩斯科夫曾表示，俄羅斯依舊承認澤連斯基作為烏克蘭合法總統的身份，莫斯科和基輔之間的直接談判已經展開，目前不計劃安排普京與澤連斯基進行對話。

0355：據CNN援引美國官員表示，美國曾於2月俄羅斯入侵烏克蘭之前為烏克蘭政府提供一部安全的衛星電話，如今美國通過該衛星電話與烏克蘭總統澤連斯基隨時保持聯繫。

0330：庫列巴另外向CNN表示，相信中國可以積極參與當下局勢，通過外交談判為俄烏尋求和平解決危機的渠道。

0325：烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）3月1日向CNN表示，烏克蘭空軍正對包圍烏克蘭城市的俄軍陸地部隊發起攻擊，但俄羅斯因其空軍優勢而持續握有制空權，希望美國和北約提供空軍支持、反導彈武器和各類軍資。

0320：美東時間3月1日，拜登與澤連斯基通話約30分鐘。白宮表示，二人討論了「烏克蘭在保衛自己面對俄羅斯侵略時，美國對烏克蘭的持續支持」（“the United States’ continued backing for Ukraine as it defends itself against Russian aggression”）。拜登稱美國將持續為烏克蘭提供安全援助、經濟支持和人道主義援助。

0300：聯合國難民署高級副專員Kelly Clements於當地時間3月1日表示，已有逾67.5萬人因應俄烏局勢由烏克蘭離境。

0256：墨西哥總統洛佩斯・奧夫拉多爾（Andrés Manuel López Obrador）當地時間3月1日稱，不會對俄羅斯施加經濟制裁。

0225：Meta於美東時間3月1日表示，俄羅斯官方媒體賬號以及鏈接到其網站的內容，將在Meta的全球平台上降級，相關內容將更難在Facebook和Instagram上顯示。與此同時，試圖在未來數日內分享俄羅斯官方媒體網站鏈接的用戶，也將在Facebook和Instagram上看到插頁式警示。

3/ Links: We have also begun to demote posts with links to Russian state-controlled media websites on Facebook. In the days ahead, we will label these links so people who do see them will have context before clicking or sharing. We plan to take similar steps on Instagram as well. pic.twitter.com/CPgVLy1dP0 — Nathaniel Gleicher (@ngleicher) March 1, 2022

0208：據央視新聞報道，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）當地時間3月1日會晤波蘭總統杜達（Andrzej Duda），隨後在聯合記者會上表示，「北約不打算捲入衝突，因而不會派遣部隊進入烏克蘭，不會調動戰機進入烏克蘭領空」。斯托爾滕貝格要求俄羅斯立即結束軍事行動、從烏克蘭撤軍，開始外交接觸以化解危機。他說，北約是一個防禦性聯盟，不尋求與俄羅斯衝突，但將做好防禦準備並且已經加強在北約東翼的部署。

波蘭總統杜達則表示，波蘭不會向烏克蘭派遣戰機，因為這樣做將是「武裝干涉」。「北約不是衝突的一方。我們正給予烏克蘭人道主義援助，但我們不會出動任何飛機進入烏克蘭領空」。

0204：據央視新聞報道，當地時間3月1日，白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）表示，在烏克蘭代表2月28日啟程前往白烏邊境談判之前，他與澤連斯基的通話非常艱難，但是最後還是達成了一致。

此外據白通社報道，盧卡申科說，澤連斯基提出了烏方代表乘坐北約直升機前往談判地點的要求，不過最終讓步，同意波蘭方面的飛機越過白波邊境，將烏方代表運送至布列斯特機場（Brest，白羅斯西南部城市，臨近波蘭及烏克蘭交界），然後再由白羅斯派直升機將他們運送至談判地點。

0156：歐盟委員會副主席希納斯（Margaritis Schinas）周二表示，烏克蘭加入歐盟的申請得到廣泛支持。

0142：北大西洋公約組織（NATO，簡稱北約）將於本周五（3月4日）就烏克蘭局勢召開外長級緊急會議。

0117：烏克蘭內政部表示，截至下午18時（香港時間3月2日00:00），基輔電視塔遭到砲擊，造成5人死亡、5人受傷。工作還在繼續。

0038：據俄羅斯衞星新聞，歐洲議會通過決議，要求限制從俄羅斯進口石油和天然氣，實施新的投資禁令，切斷其與SWIFT（環球銀行金融電信協會）的聯繫。

0030：據烏媒「基輔獨立報」（Kyiv Independent）報道，烏克蘭國家安全與國防委員會秘書丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）稱，烏克蘭可以對白羅斯進行預防性導彈襲擊，唯「該決定將由澤連斯基決定」。

0026：當地時間3月1日，黑山共和國（Montenegro）宣佈將繼續與歐盟政策全面協調，因應烏克蘭局勢參與制裁俄羅斯。黑山國內政局分裂為親西方和親俄親塞爾維亞兩個陣營，親塞爾維亞政府近來在議會的不信任投票中落敗，親西方陣營正積極組建新政府。該國於2017年加入北約，被視為下一個有可能加入歐盟的巴爾幹半島國家。

烏克蘭局勢：烏克蘭最高拉達（國會）於當地時間3月1日在Twitter發佈照片，指基輔電視塔遇襲。（Twitter@ua_parliament）

0015：據美聯社援引布魯塞爾方面消息，一位聽取了多個情報機構簡報的西方高級情報官員周二估計，到目前為止已有5,000多名俄羅斯士兵被俘或被殺，烏軍消滅了大量俄羅斯飛機和坦克以及一些防空系統。這位官員說，過去48小時內，俄羅斯軍隊在基輔（Kiev）以北、東部城市哈爾科夫（Kharkiv）和北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）周圍增加了更重型武器的使用。

0009：據央視，當地時間3月1日，烏克蘭基輔電視塔附近發生第二次爆炸。烏克蘭內務部表示，烏克蘭24電視頻道和1+1電視頻道的播出將會受到影響。

0003：據土耳其國防部稱，土耳其國防部長阿卡爾（Hulusi Akar）在與俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）的電話討論中，呼籲俄烏停火以改善人道主義局勢，並允許被捲入軍事衝突的人撤離。阿卡爾還告訴紹伊古，土耳其將繼續努力恢復地區和平，並幫助提供人道主義援助。

0000：匈牙利第一大銀行機構OTP布達佩斯股價（OTP.HB）暴跌21%，創1998年以來最大盤中跌幅。此前，該行稱無意退出俄羅斯市場。

3月1日部份重要進展：

+ 2

※烏克蘭傳媒《明鏡周報》（Zerkalo Nedeli）報道，烏克蘭與俄羅斯兩國代表團計劃在3月2日舉行第二輪談判。

※據烏克蘭官方表態及媒體報道，俄軍對第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）發動導彈攻擊，包圍烏克蘭南部城市赫爾松（Kherson），攻擊北部城市阿克提卡（Okhtyrka）的軍事基地。

※美媒稱，美國一家科技公司的最新衛星圖像顯示，烏克蘭首都基輔附近的俄軍車隊約64.4公里長。

※克里姆林宮表示，目前沒有計劃安排俄烏元首立即對話，強調兩國代表團之間正舉行直接會談。對於烏克蘭擬加入歐盟，克宮回應指歐盟不是軍事集團，此不是戰略安全問題。

※俄防長紹伊古（Sergei Shoigu）表示，俄武裝部隊將繼續在烏克蘭的行動，直至達到目標。

※俄羅斯國防部稱，俄軍已摧毀烏克蘭1,146個軍事設施。

※中國國務委員兼外長王毅應約同烏克蘭外長庫列巴通電話。中方強調「一國安全不能以損害他國安全為代價，地區安全不能以擴張軍事集團來實現」，呼籲烏俄通過談判找到解決問題的辦法。



3月1日時局回顧：