持續更新｜俄烏第二輪談判周四舉行　聯合國決議要求俄方撤軍

俄烏戰事在3月3日踏入第八日。根據聯合國,從烏克蘭逃至鄰國的難民數目已升至近87.4萬人。而截至周二,已有至少136位平民喪生,包括13名未成年人在內,另有至少400人受傷。

俄軍佔領烏克蘭多市主要軍事設施,唯被普遍視為推進速度不如預期。

俄羅斯與西方世界關係急轉直下,多國對俄發起金融、經濟及輿論制裁。白羅斯、委內瑞拉等國支持俄羅斯,中國、土耳其、印度、巴西、墨西哥、巴基斯坦等國則採取中立態度。

俄烏兩國已於2月28日舉行首輪談判,烏方要求立即停火及俄軍撤離,俄方則要求烏方確保中立地位、「去軍事化、去納粹化」,並承認俄羅斯對克里米亞主權。

兩國預計將於當地時間3月3日舉行第二輪談判。



截至2月28日的俄羅斯進軍圖。(香港01製圖)

3月3日:

0521:俄羅斯表示俄軍已經拿下烏克蘭南部城市赫爾松(Kherson)的控制權,烏克蘭方面對此否認,但承認被俄軍包圍。

0516:美國國防部發言人柯爾比(John Kirby)表示,烏克蘭首都基輔北面的俄軍「仍舊停滯不前」,過去24至36小時內沒有可觀的推進。五角大樓認為,攻速放緩的原因是俄軍正刻意重新集結,同時也源於一些意料之外的後勤挑戰,以及烏克蘭人的抵抗。

0500:美國國防部表示,考慮到普京下令將包括核武在內的俄羅斯「威懾力量」至於「特別戰鬥任務狀態」,為了避免誤解,遂決定推遲原計劃本周進行的核導彈試射。

0437:格魯吉亞執政黨表示,因應「宏觀政治背景和嶄新態勢」(overall political context and the new reality),將「立刻」申請歐盟成員國身份。

0402:烏克蘭官員稱,烏克蘭國防部附近的基輔南部火車站和宜必思酒店之間發生爆炸。澤連斯基辦公室向美聯社表示,該爆炸乃是一次導彈襲擊。

0346:半島電視台報道稱,馬里烏波爾市在當地時間3月2日晚爆發激烈軍事衝突。該港口城市位於克里米亞和頓巴斯之間,具有重要戰略意義。

0343:歐盟各財長在不到一周的時間內,於周三再次召開會議,權衡烏克蘭局勢對歐洲造成的潛在影響,重新計算不到一個月前做出的經濟預測。

歐盟委員會2月曾預測歐盟的GDP增速將從2021年的5.3%放緩至今年的4%和2023年的 2.8%。歐盟高級專員周三表示,這些數據過於樂觀,因為烏克蘭的衝突可能會引發能源價格上漲、金融市場動盪、供應鏈瓶頸和消費者信心減弱。

烏克蘭局勢:俄羅斯代表團團長梅丁斯基(左二)和烏克蘭議會人民公僕黨領袖派系阿拉哈米亞(Davyd Arakhamia)(右三)2月28日在白羅斯戈梅爾(Gomel)進行和談。(AP)

0326:當地時間3月2日,以色列總理貝內特(Naftali Bennett)先後與烏克蘭及俄羅斯元首通話,唯總理辦公室拒絕透露額外信息。美聯社援引以色列媒體報導稱,澤連斯基希望以色列提供軍事裝備,貝內特對此稱以色列不會向烏克蘭提供任何可能被軍方使用的東西。

0325:俄國富豪艾巴莫域治(Roman Abramovich)於周三證實考慮出售車路士足球會(Chelsea Football Club)。

0322:美國宣佈對俄羅斯的新一批制裁,除了針對22個與俄軍有關的實體以外,美國商務部也限制了部分石油和天然氣開採精煉設備的對俄出口。

迄今為止,拜登政府和西方盟友在很大程度上避免了打擊俄羅斯能源,以避免對全球能源供應造成震盪。然而,白宮在一份聲明中表示,美國和盟國「有濃厚興趣逐步削弱俄羅斯作為主要能源供應國的地位」。

0320:拜登高級顧問里士滿(Cedric Richmond)3月2日被CNN問及美國會否制裁俄羅斯石油工業時,重申白宮近日慣用措辭「將考慮一切選項」(everything is on the table),但同時承認「這並非我們現在準備做的事情」。「當你談論石油時,你談論的是增加美國人在本土感受到的痛苦,以及提高汽油價格和日常開支」。

俄羅斯是印度的主要軍火供應方,兩國有長達數十年穩定而友好的關係。(Getty)

0229:印度總理莫迪(Narendra Modi)7日內第二度與普京通話。印度外交部發言人巴格奇表示,二人主要談及烏克蘭局勢,尤其是哈爾科夫市印度公民的安全撤離。近日印度政府在國內因撤僑問題遭致非議。

烏克蘭危機爆發以來,印度遲遲拒絕與西方國家制裁俄羅斯,拒絕將俄羅斯稱作「入侵者」,而是與中國、墨西哥、巴西、以色列等國一樣,呼籲各方以和平手段解決俄烏危機。在上周的聯合國安理會相關投票上,印度與中國和阿聯酋共同投下棄權票。

0224:在俄羅斯談判團確認出席第二輪談判後,烏克蘭方面也於當地時間3月2日確認出席,唯獨俄方預估談判需待到3月3日周四上午烏方抵達後方能舉行。

0150:俄羅斯要求該國媒體和學校以「特別軍事行動」而非「戰爭」形容當下俄羅斯對烏克蘭的軍事行為。

0150:歐盟以「散播烏克蘭虛假信息」為由,禁止今日俄羅斯(RT)和衛星通訊社(Sputnik News)在歐盟運營。歐盟運營商將被禁止傳播、促進或以其他方式幫助傳播該兩個俄媒的內容。

烏克蘭局勢:2022年3月1日,位於比利時布魯塞爾的歐洲議會舉行的烏克蘭問題特別全體會議之前,烏克蘭和歐盟的旗幟懸掛在大樓外部。3月1日歐洲議會發聲明稱,已通過一項決議,呼籲歐盟機構「努力授予」烏克蘭歐盟候選國地位。(AP)

0144:阿聯酋重新向烏克蘭人落實簽證要求,自3月2日起,烏克蘭護照持有者在入境阿聯酋時,需持有有效簽證。在上周的聯合國安理會會議中,阿聯酋對譴責俄羅斯的決議投下棄權票。

0142:據俄羅斯塔斯社報導,俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)表示,莫斯科不會允許烏克蘭獲得核武器。拉夫羅夫在接受半島電視台(Al Jazeera)訪問時表示,「烏克蘭擁有製造核武器的能力和技術……(我們的)任務很明確:解除烏克蘭的武裝,不部署和製造任何威脅俄羅斯安全的武器」。拉夫羅夫重申俄方談判訴求:克里米亞是俄羅斯的一部分;烏克蘭承認盧甘斯克和頓涅茨克人民共和國對盧甘斯克和頓涅茨克地區的主權*;像德國一樣根除納粹主義」。

*位於烏克蘭東部的頓涅茨克(Donetsk)和盧甘斯克(Luhansk)二州被統稱為頓巴斯(Donbass),該二州拒絕接受2014年烏克蘭政變,之後數年內實質獨立,不過兩個親俄割立政權僅實質掌控二州不到一半的領土)。



0137:由法國全國科學家組成的「法國國家科學研究中心」暫停與俄羅斯同行的所有新合作。

0135:俄羅斯國防部發言人首次公佈俄方傷亡數據,稱498名俄羅斯士兵在烏克蘭陣亡,另有1,597人受傷。烏克蘭此前稱俄軍陣亡人數高達6,000人。

0129:美國成立特別工作組追捕「俄羅斯腐敗寡頭」。美國司法部長加蘭(Merrick Garland)稱「司法部將利用其所有權力,沒收違反這些制裁的個人和實體的資產」,「我們將不遺餘力地調查、逮捕和起訴那些使俄羅斯政府能夠繼續這場不公正戰爭的犯罪行為」。

0116:聯合國大會周三召開自1997年以來的首次緊急會議,以141票支持-5票反對-35票棄權通過決議,譴責俄羅斯入侵行為,要求俄方立刻撤軍。相較於聯合國安理會會議決議,聯合國大會決議不具有法律約束力,日前聯合國安理會的類似決議因俄羅斯否決而未通過。

烏克蘭局勢:2022年3月1日,烏克蘭基輔的一家超市用透明塑料布蓋着貨架上禁止銷售的酒精飲料。(AP)

0108:烏克蘭總統顧問顧問阿雷斯托維奇(Oleksiy Arestovich)稱俄軍對烏克蘭第二擦城市哈爾科夫的攻勢已被成功阻止,唯俄軍正加大炮火力度。阿雷斯托維奇稱「哈爾科夫儼然是21世紀的史太林格勒*」。

*於1942年7月至1943年2月發生的史太林格勒戰役是人類歷史上規模最大、傷亡最重的戰役之一,被視為蘇聯偉大衛國戰爭和第二次世界大戰的重要轉捩點。



0105:英國首相約翰遜(Boris Johnson)指責俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)犯下戰爭罪。

0105:歐盟在上周制裁20位白羅斯官員的基礎上,又將22位白羅斯官員加入制裁名單。

0100:據美聯社報道,烏克蘭馬里烏波爾市有1位成年女子和3位16歲少年被炮火碎片傷及,其中一位少年不治身亡。

0058:世衛組織秘書長譚德塞博士(Tedros Adhanom Ghebreyesus)表示,約36公噸、可滿足15萬人所需的首批醫療物資,將於當地時間周四(3月3日)抵達波蘭,呼籲建立「人道主義走廊」以便物資運輸。

烏克蘭局勢:圖為2022年3月2日在烏克蘭第二大城市哈爾科夫,當地一棟國家安全局建築遭炮擊後損毀(AP)

0055:捷克逾40間釀酒廠將於本周六(3月5日)在布拉格會議中心發起「為烏克蘭而飲」啤酒活動,為烏克蘭進行人道主義募捐。

0050:印度政府呼籲僑胞於當地時間周三晚之前從烏克蘭第二大城市哈爾科夫撤離。印度外交部發言人巴格奇(Arindam Bagchi)稱,該國在烏克蘭的約2萬僑胞中,已有近1.7萬人撤離烏克蘭。

0050:以色列總統赫爾佐格(Isaac Herzog)於當地時間3月2日表示,該國正向烏克蘭提供100噸的人道主義援助物資,將以外交手段協助推動烏克蘭戰爭的解決。

0044:日本首相岸田文雄周三表示,日本將接納安置一定烏克蘭難民。

0040:當地時間3月2日,歐洲飛機製造巨頭空中巴士(Airbus,又譯空客)因應歐美對俄制裁,暫停向俄航空公司提供技術支持和零件。同日早些時候,美國飛機製造巨頭波音(Boeing)亦暫停對俄提供相關服務。

0036:烏克蘭駐英國大使於當地時間周三下午在英國國會參加例行首相答問環節時,議員們罕見地以群體起立鼓掌予以歡迎。

0034:據衞星通訊社,俄羅斯代表團已抵達白羅斯,準備舉行第二輪俄烏談判,烏克蘭代表團預計於當地時間周四上午抵達。

0024:美副總統賀錦麗(Kamala Harris,又譯哈里斯)於當地時間3月2日再度重申美國態度,也即會持續對俄制裁,但不會派軍作戰。

0020:俄羅斯經濟部數據顯示,截至2月25日,俄羅斯的通脹率從8.84%加速升至9.05%。

0015:綜合俄羅斯塔斯社、《消息報》消息,俄刑法典修正案草案提交至國家杜馬,傳播涉俄軍虛假信息最多可判15年。

0014:美國聯儲局主席鮑威爾表示,美國確實從其世界儲備貨幣的地位中獲益。把俄羅斯踢出SWIFT可能會產生意想不到的影響。

0013:歐盟委員會當地時間3月2日公佈被移出SWIFT系統的7家俄羅斯銀行的名單,其中不包括承擔油氣出口金融服務的俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank)和天然氣工業銀行(Gazprombank)。

0011:據國際文傳電訊社(Interfax),俄羅斯外長稱基輔方面尚未確認第二輪會談。

0005:據俄羅斯衞星通訊社、俄新社當地時間3月2日消息,美國總統拜登稱,烏克蘭總統澤連斯基應該自己決定是否要留在烏克蘭。

0000:據CNN,白宮發言人普薩基表示美國正與烏克蘭軍事夥伴「完全」共享情報。

3月2日(香港時間)部份重要進展:

※基輔、哈夫卡爾、馬里烏波爾、赫爾松等主要城市繼續發生軍事衝突。

※烏克蘭國安與國防委員會秘書稱,烏克蘭不排除對白羅斯進行預防性導彈襲擊。

※西方多國加大對俄羅斯制裁力度及廣度,亦有多國對協助俄軍親烏的白羅斯發起制裁。

※北約決定3月4日周五就烏克蘭局勢召開外長級緊急會議。

※北約秘書長斯托爾滕貝格(Jens Stoltenberg)再度重申「北約不打算捲入衝突,因而不會派遣部隊進入烏克蘭,不會調動戰機進入烏克蘭領空」。

※拜登重申,美軍不會在烏克蘭與俄羅斯軍隊發生衝突。

※歐洲議會通過決議,呼籲歐盟機構「努力授予」(to work towards granting)烏克蘭歐盟候選國的地位。

※土耳其總統埃爾多安向歐盟喊話,稱歐盟應就擴員一事對土耳其「一視同仁」。

※Meta、Alphabet、Twitter等西方社交平台巨頭加大對俄羅斯的輿論限制。

※墨西哥、委內瑞拉、土耳其、巴基斯坦、巴西、印度等多國相繼以言論或行動拒絕參與對俄制裁。

※聯合國難民署高級副專員Kelly Clements於當地時間3月1日表示,已有逾67.5萬人因應俄烏局勢由烏克蘭離境。

※CNN報道,美國曾於2月為烏克蘭政府提供安全衛星電話,如今美國通過衛星電話與烏克蘭總統和外長隨時保持聯繫。

※俄羅斯撥款1萬億盧布救市,發佈限制外資離境措施。

※美國油價自2014年7月以來首次收市高於100美元/桶。

※中國外交部發言人汪文斌表示,截至2日中午,有超過2,500名在烏克蘭中國公民安全撤離。

※英媒引述消息人士指出,北溪2號天然氣管道公司(Nord Stream 2 AG)正在考慮申請破產。

※美國與盟國宣佈從釋放6,000萬桶石油儲備。

※烏克蘭宣稱挫敗了一場針對澤連斯基的暗殺行動

※俄羅斯運動員協會稱對俄羅斯和白羅斯運動員制裁是「體育種族滅絕」。

※烏克蘭代表團確認參加3月2日晚上舉行的第二輪俄烏會談。



