白宮：將繼續擠壓俄羅斯經濟　但也要降低高油價的影響

美國白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）於當地時間周三（3月2日）表示，美國在現有對俄制裁基礎上，將採取更多措施懲罰俄羅斯入侵烏克蘭。
普薩基以制裁措施和其他已宣佈的舉措為例，宣揚北約和其他國家在「令普京負責」方面展現的全球團結。普薩基表示，「盧布暴跌；俄股閉市，這都是因為制裁可觀的破壞性，我們已看到其影響」，她也提到西方對烏克蘭的軍事援助，並稱「還會更進一步擠壓普京」。
在被問及美國會否針對俄羅斯的石油和天然氣出口時，她表示美國「希望最大限度地影響普京等人」，但明確表示白宮的首要任務是盡量減少對美國國內的影響。
普薩基表示，「他（拜登）不想令全球石油市場或全球市場陷入混亂，不想讓美國人民承受更高能源價格和油價的影響。並且，昨天（我們）宣佈與國際社會協同釋放戰略石油儲備的方式，顯然就是為了解決這個問題，減輕其影響，但這是我們非常重視的事情」。
受西方國家對俄制裁的影響，國際油價近來飆升。當地時間3月1日，美國油價自2014年以來首次收於100美元/桶以上。同日，美國及其盟國宣佈釋放6,000萬桶石油儲備，其中美國釋放3,000萬桶。
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