烏克蘭局勢｜北京：不會加入對俄羅斯制裁行列

俄羅斯與烏克蘭戰爭對中俄關系構成考驗，面對西方國家紛紛制裁俄羅斯，但北京表明不會跟隨。



中國國務院新聞辦公室在3月2日舉行新聞發布會，中國銀行保險監督管理委員會主席郭樹清，被問道中方是會否加入限制俄羅斯金融措施，及相關措施會對中國經濟和金融產生影響。

郭樹清回應稱，中方並不贊成金融制裁，特別是不贊成單邊發起的制裁，因為它起到的作用效果不好，而且在法理上也沒有依據。郭樹清表示，中國不會加入制裁俄羅斯行列，而中國將繼續與各方繼續保持正常的經貿往來和金融往來。

就各國對俄羅斯實施制裁，會否對中國經濟金融的影響，郭樹清回應稱現在看來還不是太明顯，還需要觀察，但總體上，中方覺得將來也不會有太大的影響，因為中國的經濟和金融都非常穩健，韌性很強。

同日中國外交部記者會上，發言人汪文斌重申，中方堅決反對任何非法單邊制裁。

汪文斌表示，制裁從來不是解決問題的根本有效途徑，只會給相關國家的經濟和民生帶來嚴重困難，進一步加劇分裂和對抗。

汪文斌強調，中方要求有關方面在處理烏克蘭問題和對俄關係時，不得損害中方和其他方面的正當權益。中俄雙方將繼續本着相互尊重、平等互利精神開展正常貿易合作。