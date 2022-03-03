烏克蘭局勢｜是否正與中國接觸　拜登回應

在俄羅斯與烏克蘭的戰爭中，中國的角色備受關注。美國總統拜登（Joe Biden）對是否曾試圖與中國取得聯繫做出回應。



據白宮網站消息，當地時間3月2日上午10時，美國總統拜登在乘坐「海軍陸戰隊一號」準備出發前往威斯康星州前，在白宮南草坪接受記者的採訪。

烏克蘭局勢成為各位記者提問的重點議題。有記者提問稱，您是否曾試圖與中國取得聯繫，或與中方就烏克蘭局勢展開對話？

拜登回應說：「（我）還沒有（與中國）進行直接聯繫。我們——工作人員一直在和他們（中國）聯繫。」

有記者問及，拜登是否正在考慮禁止從俄羅斯進口石油。

拜登回應說：「沒有什麼是不可能的。」

記者問，您認為俄羅斯在烏克蘭犯下戰爭罪嗎？

拜登說：「我們正在密切關注。現在判斷為時尚早。」

此前，白宮發言人普薩基（Jan Psaki）在2月24日的新聞發布會上表示，「對於中國，對於任何國家，這都是他們思考站在歷史哪一邊的時刻。」

普薩基指出，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）本周與中國領導人就烏克蘭問題進行了交談，拜登「當然願意與中國領導人（習近平）對話」。