岸田文雄擬3月19至20日訪印度晤莫迪

日媒引述政府相關人士3月2日透露，日本首相岸田文雄擬在3月19至20日訪問印度並與總理莫迪（Narendra Modi）會談，有關安排已進入協調階段。他還有意在20至21日訪問東盟（ASEAN）輪值主席國柬埔寨。



日本共同網2日報道有關消息時稱，如果成行，這會是岸田就任首相後，自2021年11月訪問英國以來的再次外訪。他也將成為2017年時任首相安倍晉三之後，又一位訪印的日本現任首相。

岸田計劃在與莫迪的會談中，確認實現「自由開放的印度太平洋」。預計兩人還將就烏克蘭局勢交換意見。2022年正值日印建交70週年節點，兩人將商定強化雙邊關係。採用日本新幹線方式的印度高速鐵路項目也有可能成為兩人談及的議題。

岸田訪問柬埔寨時料將與首相洪森會談。關於應對俄軍進攻烏克蘭，岸田計劃呼籲明確支持烏克蘭主權和領土完整。

共同網2日稱，岸田將觀察烏克蘭局勢，然後做出最終判斷。

多家日媒包括《產經新聞》20及21日引述政府消息人士稱，岸田鑑於「中國威脅」，冀就實現「自由開放的印太地區」確認加強合作。

《日本經濟新聞》21日稱岸田亦希望兩國領導人討論加強「四方安全對話」（Quad）的聯繫以及有關涉及俄羅斯及烏克蘭議題的回應。

印度是日美澳印「四方安全對話」成員。