中歐峰會擬4月1日舉行　俄專家：或促進歐洲局勢緩和

歐盟聲稱計劃於4月1日舉行中歐峰會，以緩和與中國的緊張關係。俄專家認為，中歐峰會可能將促進歐洲局勢緩和。



歐盟高官日前稱，計劃於4月1日舉行歐盟與中國的峰會。不過中方迄今尚未確認該消息。

據俄羅斯衛星通訊社3月3日報道，俄羅斯外交部外交學院當代國際問題研究所專家涅日丹諾夫表示，歐盟—中國峰會可能會促進歐洲局勢緩和，中國為推進「一帶一路」倡議的實施有這個意願。

涅日丹諾夫指出，中國多次強調，無論是歐盟、俄羅斯，還是烏克蘭，都是中國的重要經濟合作夥伴。

2020年12月30日，中國國家主席習近平同德國、法國、歐盟領導人舉行視像會晤。（新華社）

「因此，中國比任何一方都願意緩和局勢。因為緊張局勢給中國『一帶一路』倡議造成打擊，該倡議就其基礎方案是全歐性的。」

這位俄羅斯專家認為，中國可能會同歐盟討論遵守「一個中國」原則。

他說，儘管存在個別歐洲國家同台北加強政經合作的個別情形，但整體而言，歐盟還是在堅持「一個中國」立場。「在目前形勢下，（中歐）雙方為了共同利益可能會達成一致。」

涅日丹諾夫表示，雖然歐盟各國通常持有自己的立場，而不是遵循布魯塞爾的決定。但如果能看到歐盟與中國加強合作意願的話，可能會對歐盟各國政府產生很大影響。

據英媒報道，歐盟委員會副主席兼歐盟貿易專員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）2月28日表示，歐盟將於4月1日與中國舉行峰會，以緩解中歐雙方日益緊張的關係。

報道指出，歐盟在某些領域將中國視為戰略對手，但在應對氣候變化等領域將中國視為合作伙伴。歐盟還希望讓中國加入其推動世界貿易組織（WTO）貿易規則改革的行列。